« Les histoires de sanglots sont un gadget marketing », déclare Sonu Nigam à propos de la controverse sur Indian Idol 12 ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La chanteuse Sonu Nigam a eu une vision intéressante des controverses d’Indian Idol au cours des dernières semaines et il l’a approfondi dans une interview avec un grand quotidien.

Dans une conversation avec Etimes, il a révélé que la raison pour laquelle les émissions de téléréalité sont inondées d’histoires sanglantes est qu’elles fonctionnent et augmentent le nombre de téléspectateurs. Il a appelé cela une « chose de marketing ».

Il a déclaré: « S’ils ne fonctionnaient pas (histoires de sanglots), cela n’arriverait pas si souvent dans les émissions de téléréalité. Au plus profond de mon cœur, je sens que les histoires de sanglots fonctionnent. C’est une affaire de marketing, et les gens sont pas des imbéciles. Leurs cœurs sont à la bonne place. Je pense aussi que les candidats aux émissions de téléréalité sont extrêmement talentueux. Ce sont des « dhurandhars ». Deuxièmement, la définition du divertissement varie d’une personne à l’autre. «

« Récemment, je regardais un film coréen et je m’y suis connecté parce qu’il me rappelait mes difficultés, mais cela pourrait être ennuyeux pour quelqu’un d’autre. Qui suis-je pour commenter les émissions de téléréalité musicales ? et les chanteurs sont phénoménaux », a-t-il ajouté.

L’émission de télé-réalité ‘Indian Idol 12’ a été entourée de controverses au cours des dernières semaines, car de nombreuses célébrités l’ont critiquée.

Le mois dernier, le gagnant d’Indian Idol (saison 1) Abhijeet Sawant avait critiqué l’émission de télé-réalité chantée – Indian Idol 12, dans une interview accordée à un grand quotidien. Le chanteur a déclaré que le spectacle était basé sur les histoires de sanglots des concurrents plutôt que sur leurs talents vocaux.

Dans une interview avec Aaj Tak, il avait déclaré : » Ces jours-ci, les créateurs sont plus intéressés à savoir si le participant peut cirer ses chaussures ou à quel point il est pauvre, plutôt que son talent. Vous devriez regarder des émissions de téléréalité régionales où les téléspectateurs peuvent ne rien savoir sur les antécédents de leurs candidats préférés. Ils se concentrent uniquement sur le chant, mais dans les émissions de téléréalité hindi, les histoires tragiques et tristes des candidats sont montrées. L’accent est uniquement mis sur cela. «

Il y a quelques semaines, Sunidhi Chauhan, ancienne juge des 5e et 6e saisons de la téléréalité, s’était également confiée sur ses scrupules à l’émission. Elle a révélé que tous les juges ont été invités à féliciter obligatoirement les candidats, peu importe ce qu’ils ressentent vraiment à propos de leur performance. Ce format ne convenait pas à Chauhan et c’est pourquoi elle a choisi de s’éloigner de la série populaire.

Actuellement, Indian Idol 12 est hébergé par Aditya Narayan. Il a été transféré à Daman au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus, car le tournage de films et d’émissions de télévision est actuellement au point mort. Le spectacle est jugé par Neha Kakkar et Himesh Reshammiya.