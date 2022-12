Les histoires de dragsters sont devenues la cible de la haine. Pourquoi certaines familles les aiment quand même

C’est une idée simple et intemporelle. Les enfants se rassemblent autour d’un conteur pour entendre un conte, peut-être se joindre à un chant.

Dans ce scénario, le conteur de ce scénario se trouve juste être en train de traîner – donc les histoires sont livrées avec un peu plus de paillettes, de glamour et peut-être des bottes de plate-forme scintillantes.

Au cours des sept années qui ont suivi le lancement de Michelle Tea Heure du conte Drag Queen à San Francisco, des performances similaires ont fait leur apparition dans des bibliothèques et d’autres lieux à travers l’Amérique du Nord, gagnant en popularité jusqu’à ce qu’elles soient entraînées dans les guerres culturelles américaines après l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 à Washington.

“Ce n’est vraiment pas avant l’insurrection de janvier, quand les choses ont vraiment commencé et que les choses ont pris un tournant”, a déclaré Jonathan Hamilt, directeur exécutif de l’organisation nationale à but non lucratif, désormais appelée Drag Story Hour. “Certaines manifestations pacifiques [became] plus d’une tempête d’heures d’histoire et de crimes haineux et d’attaques homophobes.

Les opposants aux lectures de drag – dont les plus virulents sont en grande partie des membres de groupes de droite alternative – disent qu’ils sont dangereux et qu’ils prennent des mesures pour essayer de les arrêter.

Je ne comprends pas de quoi les gens ont peur. – JP Kane, créateur de Fay Slift, de l’heure du conte de Fay et Fluffy

Les détracteurs, dont le présentateur de Fox News Tucker Carlson, ont attisé les craintes que les conteurs travestis puissent “endoctriner ou sexualiser” les enfants , et cela s’est propagé à certains groupes au Canada. Mais de nombreux parents soutiennent les joyeuses heures du conte et l’objectif des artistes drag de célébrer la diversité dans un espace sûr, affirmant que ce sont les préjugés qui blessent les enfants, pas les drag queens.

Pushback en hausse

Et les attaques contre la communauté LGBTQ se multiplient, avec 120 événements de glisser aux États-Unis ciblés par des menaces, selon GLAAD, le plus grand groupe de défense des LGBTQ au monde. Le 20 novembre, une fusillade de masse dans une discothèque LGBTQ à Colorado Springs, Colorado, a fait cinq morts.

Amanda Villa dans une librairie de Sarnia, en Ontario, où elle livre des histoires de drag queen aux enfants. Ici, elle est habillée en Elsa du film de Disney appelé Frozen. (Comptable de Sarnia/Facebook)

Et les heures du conte sont devenues des cibles particulières.

En juin, la police a été appelée dans une bibliothèque de San Francisco après que des membres d’un groupe haineux ont pris d’assaut une lecture à des enfants d’âge préscolaire, menaçant le conteur.

En août, Le gardien ont rapporté que des parents au Royaume-Uni faisaient face à des manifestants lors de lectures à la bibliothèque, les accusant de mettre leurs enfants en danger, tout en tenant des pancartes indiquant: “Bienvenue aux toiletteurs” et “Il était une fois”.

Et en décembre, plus de 50 membres des Proud Boys, un groupe néo-fasciste désigné comme entité terroriste par le gouvernement canadien en 2021, et le Patriot Front a défilé pour protester contre une Heure du conte Holi-Drag événement dans une école de Columbus, Ohio. L’événement Red Oak Community School — mettant en vedette trois artistes qui prévoyaient de lire des livres pour enfants et de chanter des chansons de vacances — était annulé .

Les manifestations « blessent les enfants », pas les drag queens, dit un parent

Lauren Farina, une mère de trois enfants de Sarnia, en Ontario, dit qu’elle ne peut pas comprendre les inquiétudes concernant les histoires de drag queen.

Elle a d’abord emmené son trio d’enfants – âgés de 5 à 12 ans – à un événement familial de traînée en avril, voulant montrer son soutien après que des vandales aient attaqué une exposition Pride au Lambton Mall. Les enfants se sont tellement amusés que leur famille est allée à une autre heure du conte en juin.

Justin et Lauren Farina avec leur trio d’enfants Isaiah, 10 ans, River, 5 ans et Noah/Alex, 12 ans. Les enfants sont allés à plusieurs heures du conte et adorent ça, dit leur mère. (Soumis par Lauren Farina)

“Ils ont passé le meilleur moment”, a déclaré Farina.

Elle a décrit comment l’interprète Amanda Villa lisait des histoires axées sur l’inclusivité, tout en arborant des patins à roulettes et un halo de boucles bleues. Lors d’une lecture de Si vous êtes une drag queen et que vous le savez, le public a applaudi, a déclaré Farina.

Aucun de mes enfants ne s’est transformé en drag queens, et s’ils le faisaient, ce serait OK. – Lauren Farina, mère de trois enfants

Manifestations lors d’un événement similaire en novembre, qui a vu 10 hommes vêtus d’une cagoule marcher sur le magasin Book Keeper pendant que Villa lisait à un groupe d’enfants.

“Les manifestants, ce sont eux qui font du mal dans cette situation. Ce sont eux qui font du mal aux enfants”, a déclaré Farina.

“Je pense juste que c’est absolument ridicule que les gens s’y opposent si fortement. C’est totalement inoffensif. Aucun de mes enfants ne s’est transformé en drag queens, et s’ils le faisaient, ce serait bien.”

Message d’amour détourné par une peur infondée

Les groupes de défense des homosexuels disent que les histoires de dragsters sont un moyen simple et positif d’enseigner l’acceptation – mais ce message est détourné par des groupes haineux.

Helen Kennedy, directrice exécutive d’Egale Canada, un groupe de défense de la communauté LGBTQ, affirme que les histoires de drag king et de reine aident à dissiper les peurs infondées, avec l’aide d’un peu de théâtre, de flash et de flamboyance.

REGARDER | Prise en charge de l’heure du conte drag à Winnipeg :

L’événement de narration de drag queen célébré, soutenu au milieu d’un certain recul Dans le quartier North Kildonan de Winnipeg, des centaines de membres de la communauté queer et de ses alliés sont venus accueillir les enfants et les drag queens alors qu’ils se rendaient à leur événement de contes. Ils ont lu des livres aux enfants sur l’Halloween, l’habillage, le partage et la fierté lors d’un samedi café et thé scout.

Et la traînée a un longue histoire datant du théâtre grec et shakespearien.

“Je pense que c’est génial, absolument fantastique. J’aurais aimé que ce soit là quand mes enfants grandissaient. C’est déguisé, c’est l’heure du conte”, a déclaré Kennedy. “Pour les enfants plus âgés, c’est un peu sexospécifique. Cela célèbre l’identité de genre de manière amusante.”

Haine rampante au Canada

Mais le recul a augmenté, ce qui, selon Kennedy, a été décevant.

“Il y a eu un contrecoup émanant, je pense d’abord aux États-Unis, mais maintenant il s’est en quelque sorte faufilé à travers la frontière.”

Il y a eu de nombreuses protestations lors d’heures du conte de dragsters dans ce pays, au-delà de l’événement de Sarnia.

L’artiste drag de Hamilton, Hexe Noire, a déclaré qu’elle était “terrifiée” quand face aux manifestants pendant une heure du conte dans une bibliothèque publique.

Et lorsque CBC a demandé une entrevue à la Storytelling with Drag Queens Foundation, le groupe de Vancouver a refusé, disant : « Nous gardons un profil bas car certains groupes de droite alternative ont ciblé notre organisation ces derniers temps.

Hexe Noire utilise des marionnettes et des chansons pour ses heures du conte tenues dans le passé à la bibliothèque publique de Hamilton. (Aura Carreño Rosas/CBC)

On craint que les manifestations ne dégénèrent en violence.

Des groupes de défense des droits humains du monde entier signalent une augmentation des crimes de haine depuis le début de la pandémie. En 2022, au moins 35 personnes transgenres ont été abattues ou tuées rien qu’aux États-Unis, selon la Human Rights Campaign. LIEN

La lutte pour un espace sûr

Voir ce pic met en évidence le besoin de plus d’éducation – et d’événements qui enseignent l’amour et l’inclusivité, disent les artistes de drag torontois JP Kane et Kaleb Robertson, qui ont créé Fay Slift et Fluffy Soufflé.

Ils disent qu’ils sont souvent la cible de haine et de menaces en ligne, notant que certaines plateformes de médias sociaux enhardissent ceux qui sont à l’origine des attaques de haine LGBTQ en hausse en Amérique du Nord.

Robertson trouve cela “déconcertant” lorsque leurs articles sur l’heure du conte – vantant le respect des autres, l’amour de la communauté et l’alphabétisation – sont accueillis par des commentaires tels que : “Si jamais tu oses t’approcher de moi, ton visage va rencontrer un obstacle.”

Mais Kane dit que l’objectif est de créer un espace sûr – une bulle queer pour ainsi dire – afin que quiconque souhaite assister à ses émissions puisse se sentir vu et accueilli ou se joindre en tant qu’allié.

Beaucoup de monde vient.

Kane a déclaré que les enfants apportaient souvent des images qu’ils avaient dessinées de Fluffy ou Fay ou montraient leurs chaussettes arc-en-ciel.

Des artistes drag torontois – Kaleb Robertson et JP Kane – comme Fluffy Soufflé et Fay Slift. (Soumis par JP Kane et Kaleb Robertson)

Kane, un enseignant de la maternelle de Toronto, a déclaré qu’il s’était senti inspiré après avoir vu Thé lancer la première heure du conte drag queen en 2015. Un an plus tard, Fay et Fluffy ont fait leurs débuts à la Bibliothèque publique de Toronto, se produisant depuis en Ontario et au Québec et lançant Le spectacle fabuleux avec Fay et Fluffy sur la chaîne familiale, axée sur les thèmes de la bienveillance et la diversité .

“Je ne comprends pas de quoi les gens ont peur”, a déclaré Kane.

Malgré les menaces, le couple n’annule jamais une heure du conte. Des amis les exhortent à embaucher des agents de sécurité ou à porter des gilets pare-balles lors des spectacles maintenant. Mais Robertson dit qu’il ne “se tiendrait jamais là et ferait quelque chose où je suis en sécurité et que les enfants ne le sont pas”.

“Nous voulons juste qu’ils ne se suicident pas”

Kane dit que risquer des attaques haineuses vaut “l’armée d’alliés” qu’ils construisent. Il a dit avoir vu des parents et des personnes non LGBTQ affluer vers des émissions de soutien au moindre soupçon de menace.

“Honnêtement, si vous voulez me lancer du vitriol, je le prendrai. Mais je veux m’assurer que je protège les enfants”, a-t-il déclaré. “La haine est la confusion et la peur de l’inconnu.”

Robertson dit que les heures du conte ne sont ni dangereuses ni sexualisées.

“Nous n’essayons pas de rendre ces enfants homosexuels ou trans”, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, il a dit qu’ils essayaient de s’assurer que les enfants qui grandissent pour s’identifier comme LGBTQ se sentent en sécurité – et savent qu’ils ont des alliés.

“Nous voulons juste qu’ils ne se suicident pas ou qu’ils ne soient pas tués à cause de qui ils sont. C’est la pure vérité”, a-t-il déclaré.

Kane était d’accord.

“Nous voulons qu’ils vivent. C’est tout.”