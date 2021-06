Les histoires de David Platt sur l’Euro 96 : comment une blessure au golf l’a exclu du match contre l’Écosse | Actualités footballistiques

David Platt s’est entretenu avec Sky Sports News dans le cadre d’une série spéciale Boys of 96 pour revivre ses souvenirs de cet été, notamment comment une blessure sur le terrain de golf l’a exclu du match clé de l’Angleterre contre l’Écosse et comment certains réseaux internationaux ont aidé à jouer une partie dans les négociations de bonus avec la FA.

L’équipe d’Angleterre était une star de l’Euro 96, et c’était particulièrement le cas au milieu de terrain.

Paul Gascoigne était le pivot offensif éblouissant de l’équipe, ayant revitalisé sa carrière chez les Rangers après avoir commencé la décennie avec quelques années marquées par des blessures et un passage en tant que favori des fans en Italie avec la Lazio.

Son partenaire au milieu de terrain, Paul Ince, a fourni l’acier à la soie de Gascoigne, transportant son abrasivité caractéristique vers l’équipe nationale après son propre transfert en Serie A, de Manchester United à l’Inter.

Platt avait voyagé dans la direction opposée, échangeant la Sampdoria contre Arsenal l’été précédent et avait 30 ans pendant le tournoi. Il a concouru pour le temps de jeu au milieu de terrain aux côtés de jeunes membres de l’équipe tels que Jamie Redknapp et Steve Stone.

Mais après une apparition de remplaçant lors du premier match nul 1-1 contre la Suisse, un incident sur le terrain de golf allait coûter cher à Platt.

Dans le cadre d’un spécial Garçons de 96 ans séries, Sky Sports Nouvelles Le journaliste Mark McAdam a pour mission de parler à chaque membre de l’équipe de 22 joueurs de l’Euro 1996.

David Platt avec l’équipe d’Angleterre avant qu’ils ne soient éliminés de l’Euro 96 par l’Allemagne



Il voyagera à travers le pays dans une camionnette entièrement électrique à la recherche de tout le monde, de David Seaman à Alan Shearer, avant une réunion de toute l’équipe.

Platt fait la révélation liée au golf alors que l’équipe anglaise actuelle se prépare à affronter ses rivaux des nations locales lors de l’édition de cette année du tournoi, vendredi soir.

« C’est bizarre de penser que vous joueriez au golf la veille d’un match de tournoi, mais Alan Shearer et moi nous sommes retrouvés à jouer avec quelques hommes d’affaires de l’un des sponsors », a-t-il déclaré.

« Mon premier coup de départ, j’ai senti une déchirure entre mes côtes. J’ai fait un test de condition physique le matin du match contre l’Écosse et je n’avais pas récupéré.

« Je ne pense pas avoir jamais parlé de cette blessure à beaucoup de gens, mais je suis trop vieux pour qu’elle revienne et me hante maintenant. En fait, j’ai raté le match contre l’Écosse lors d’un championnat d’Europe parce que j’avais été impliqué dans un journée de golf des commanditaires.

« C’est bizarre. Mais j’étais à égalité dans les deux premiers avant de partir. »

Informations privilégiées de Platt pour les négociations de bonus

Platt est entré en jeu en tant que remplaçant lors de la célèbre victoire 4-1 contre les Pays-Bas après le match contre l’Écosse, puis a joué les 90 minutes complètes de la victoire aux tirs au but en quart de finale contre l’Espagne et de la défaite en demi-finale contre l’Allemagne.

Gianluca Vialli a fourni à David Platt des informations privilégiées cruciales sur les bonus des joueurs à l’Euro 96



À ce stade de sa carrière, cependant, son rôle ne se limitait pas aux affaires sur le terrain; l’une de ses fonctions était de s’occuper des négociations pour les bonus des compétitions, une tâche pour laquelle ses relations avec plusieurs joueurs d’autres équipes se sont avérées essentielles.

« Je me suis assis avec les officiels de la FA et avec Terry (Venables) un jour après l’entraînement et c’était trois ou quatre jours avant le tournoi », a déclaré Platt.

« Je suis allé voir Luca Vialli en Italie pour voir ce qu’ils gagnaient, il avait parlé à Didier Deschamps pour qu’il sache ce que gagnaient les Français. Il y avait quelqu’un d’autre qui savait ce que gagnaient les Espagnols – et nous étions les parents pauvres en cette.

« Il s’agissait de dire » c’est ce que nous pensons être juste parce que nous savons que c’est par rapport à ce que les autres équipes obtenaient « . Nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions mais la première offre était tellement inférieure à celle des autres équipes. . Ça s’est arrangé. »