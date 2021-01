Les soi-disant «hippopotames de cocaïne» de PABLO Escobar sont hors de contrôle et doivent être abattus, ont déclaré des scientifiques.

Les experts craignent que les hippopotames, qui se reproduisent dans le bassin de la rivière Magdalena en Colombie, pourraient ruiner l’habitat naturel du pays.

Le seigneur de la drogue, qui a été abattu à l’âge de 43 ans en 1993, a laissé derrière lui quatre hippopotames qu’il a amenés dans son zoo privé en Colombie.

Après la mort d’Escobar, la plupart des animaux du zoo ont été déplacés, mais on pense que les quatre hippopotames se sont échappés.

Depuis lors, le nombre d’hippopotames a augmenté et on estime qu’il y a maintenant entre 80 et 100 descendants des anciens animaux de compagnie de l’Escobar.

Les scientifiques pensent que les hippopotames constituent une menace pour la faune naturelle car leur urine et leurs excréments sont toxiques et qu’ils transportent une gamme de bactéries dangereuses, Le télégraphe rapports.

MENACE ENVIRONNEMENTALE

Si la situation n’est pas maîtrisée, cela pourrait affecter d’autres espèces animales ainsi que les humains, selon certains experts.

David Echeverri Lopez, un écologiste du gouvernement, a déclaré: «Ces hippopotames font désormais partie de l’identité locale. Mais le temps est compté. »

Les experts estiment que les hippopotames pourraient passer à 1500 d’ici 2024.

Certaines solutions – comme déplacer ou castrer les animaux pour qu’ils arrêtent de se reproduire – ont été prises en considération, mais certains scientifiques pensent que cela ne suffirait pas à résoudre le problème.

L’écologiste Nataly Castelblanco-Martínez pense que la seule solution pour protéger l’environnement est d’abattre les hippopotames.

Elle a déclaré: « Personne n’aime l’idée de tirer sur un hippopotame, mais nous devons accepter qu’aucune autre stratégie ne fonctionnera. »

L’année dernière, certains chercheurs ont découvert que les hippopotames apportaient de la diversité à l’écosystème.

Une équipe de scientifiques, dont des experts de l’Université du Sussex, ont déclaré qu’ils remplaçaient les lamas géants et un mammifère appelé notoungulate – qui sont tous deux éteints.

Le chercheur John Rowan a déclaré: «Bien que les hippopotames ne remplacent parfaitement aucune espèce disparue, ils restaurent des parties d’écologies importantes à travers plusieurs espèces.»

Né en 1949 à Antioquia, en Colombie, Pablo Escobar est devenu le chef du puissant cartel de la drogue de Medellin.

Son cartel de la drogue de Medellin a été accusé d’être à l’origine de jusqu’à 80% de toute la cocaïne expédiée aux États-Unis.

Escobar a été tué sur un toit de Medellin lors d’une fusillade alors qu’il tentait de fuir la police le 2 décembre 1993.

À l’apogée de sa puissance, il était considéré comme le septième homme le plus riche du monde.

Surnommé le «roi de la cocaïne», Escobar n’a rien reculé pour protéger son entreprise de trafic de drogue et était à l’origine des meurtres de milliers de personnes.