Les heures supplémentaires obligatoires et ce que c’est quand plus d’heures de travail ne sont pas facultatives

Le syndicat des pompiers professionnels du comté de Polk est en proie à ses dernières semaines de négociation avant l’expiration de son contrat actuel à la fin du mois. L’organisation de plus de 500 membres se bat pour un problème primordial: de meilleures heures de travail et la mesure dans laquelle ses pompiers sont étirés. Ainsi, plusieurs jours par semaine, sur sa page Facebook, il publie combien de ses membres font des heures supplémentaires obligatoires. 15 septembre : 24. 12 septembre : 22. 6 septembre : 25.

Beaucoup de gens aiment l’argent supplémentaire qui vient avec les heures supplémentaires, a expliqué Jon Hall, vice-président des pompiers professionnels du comté de Polk. « Il y a des gens qui veulent des heures supplémentaires de toute façon, donc avoir des ouvertures dans notre système, ce n’est pas une chose terrible, nos gars aiment avoir l’opportunité. C’est juste arrivé à un point où c’est tellement que c’est insupportable », a-t-il dit. “C’est être capable de le travailler plutôt que d’être obligé de le faire.”



Et le programme est chargé. Généralement, les pompiers travaillent 24 heures sur 24 et 48 heures sur le système. En raison des règles d’heures supplémentaires obligatoires de son département – ​​ils sont censés être sur appel deux jours par mois et finissent souvent par être tenus d’en faire plus – Hall a déclaré que les pompiers de Polk travaillaient en moyenne 65 heures par semaine. La rémunération des heures supplémentaires à temps et demi entre en jeu lorsqu’elles atteignent 106 heures sur deux semaines. Un quart de travail de 24 heures peut facilement se transformer en un quart de travail de 48 heures et, dans certains cas, un quart de travail de 72 heures. Les personnes obligées de rester sont généralement celles qui sont déjà là, et elles ne peuvent pas dire non. “C’est un abandon d’emploi, et vous envisagez un licenciement”, déclare Hall.

Une grande partie de la discussion sur l’état du travail s’est récemment concentrée sur le travail à distance, l’automatisation et à quoi pourraient ressembler les emplois à l’avenir. Cela néglige souvent des problèmes de longue date affectant des millions de travailleurs à travers le pays qui, bien que n’étant pas les problèmes les plus flashy, ont un impact réel sur la vie des gens.

De nombreux travailleurs américains ont très peu de contrôle sur leurs horaires. Pour certains, cela se traduit par trop peu d’heures ou par un manque total de contrôle sur le moment où ils sont censés travailler d’une semaine à l’autre. Pour d’autres, cela signifie trop d’heures auxquelles ils ne peuvent pas dire non. Souvent (mais pas toujours), les heures supplémentaires obligatoires s’accompagnent d’une carotte d’être payé temps et demi pour leur travail. Parfois, la carotte n’en vaut pas la peine, mais les travailleurs n’ont pas le choix. Leur employeur a également le bâton et peut les licencier en cas de refus.

« Pour beaucoup, beaucoup de travailleurs, ils n’ont pas vraiment le droit de refuser des heures supplémentaires forcées. C’est juste un problème croissant », a déclaré Paul Sonn, directeur du programme de politique de l’État au National Employment Law Project (NELP). « Cela cause un stress énorme pour les familles; cela alimente davantage les blessures au travail.

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) note que les longues heures de travail et les quarts de travail prolongés et irréguliers augmentent les risques d’accidents et de blessures, contribuent à une mauvaise santé et à la fatigue, et à une augmentation du stress et des maladies, entre autres effets. Les heures supplémentaires obligatoires qui contribuent à ces problèmes ne sont bonnes dans aucune industrie, et dans certaines des industries où elles peuvent être assez répandues – dans la fabrication, les entrepôts, les soins de santé et, comme le souligne Hall, la lutte contre les incendies – cela peut être particulièrement dérangeant.

“Le danger d’être un employé fatigué est répandu dans toute industrie dans laquelle vous travaillez avec d’autres personnes ou des machines”, a déclaré Hall. “Nous exploitons des camions de pompiers d’un million de dollars et les conduisons sur la route, prenant des décisions de vie ou de mort.”

Rémunération des heures supplémentaires : OK. Payer des heures supplémentaires quand cela signifie manquer l’anniversaire de votre enfant : pas si amusant.

Pour résumer, la loi n’empêche pas les employeurs de mettre en place des heures supplémentaires obligatoires. Le Fair Labor Standards Act, qui établit certaines bases concernant les normes de travail aux États-Unis, telles qu’un salaire minimum et une rémunération des heures supplémentaires à temps et demi lorsque les gens dépassent une semaine de travail de 40 heures, ne fixe généralement aucun maximum sur le temps que les gens peuvent travailler. (Il y a quelques mises en garde, comme si le temps crée un risque pour la sécurité, ou certaines limitations sur certains états.)

Dans de nombreux emplois, l’essentiel est que si votre patron dit que vous devez rester, vous devez le faire à moins que vous ne vouliez être renvoyé. Et la rémunération des heures supplémentaires n’est pas toujours garantie. Les managers sont souvent exemptés de la rémunération des heures supplémentaires, et Sonn note que de nombreuses entreprises font un peu de bêtises pour que des personnes qui effectuent très peu de tâches de gestion soient déclarées comme telles. Les employés salariés au-dessus d’un certain niveau ne sont pas non plus tenus de payer plus, à savoir ceux qui gagnent plus de 35 000 $ par an. (Le seuil était censé être plus élevé dans le cadre d’une proposition de l’administration Obama, mais comme Vox l’a expliqué en 2019, l’administration Trump l’a abaissé.)

Heidi Shierholz, présidente de l’Economic Policy Institute, un groupe de réflexion de gauche et ancienne économiste en chef du ministère du Travail, a noté que même lorsque les travailleurs perçoivent une rémunération à temps et demi, leur salaire de base est si bas qu’il peut valoir la peine c’est à leurs employeurs de les forcer à travailler en plus au lieu d’embaucher d’autres personnes. «Le temps et demi était vraiment censé faire en sorte que les employeurs aient la peau dans le jeu et n’aient pas des heures absurdement régulières très longues pour les travailleurs, mais le fait que pour tant de travailleurs, le salaire est si bas … si vous êtes un employeur, vous pouvez jouer le jeu », a-t-elle déclaré. Si vous payez quelqu’un 8 $ de l’heure, 12 $ de l’heure pour quelques heures supplémentaires par semaine ne font pas autant mal que, disons, 15 $ qui deviendraient soudainement 22,50 $.

Pour les travailleurs, cela peut créer une situation exténuante. Prenez un scan de Reddit, et vous pouvez trouver un travailleur se plaignant que “les heures supplémentaires obligatoires tuent mon désir d’être un être humain”, décrivant des quarts de travail de 11 heures du lundi au vendredi, puis huit heures supplémentaires le samedi. Une autre affiche a qualifié la pratique d ‘«esclavage limite», expliquant qu’en raison des taux d’attrition et de la nécessité de terminer leur travail de centre d’appels, ils restaient des heures après la fin de leurs quarts de travail.

Certains États ont des lois fixant certaines limites, comme exiger au moins un jour de repos sur sept. Sonn a noté qu’il y a également eu des changements dans la réglementation du secteur des soins de santé dans les États rouges et bleus, notamment le Texas, la Virginie-Occidentale, le Missouri et le New Hampshire, créant des protections pour les heures supplémentaires obligatoires pour les infirmières. “Certains États ont également, pour les heures supplémentaires, des heures supplémentaires encore plus élevées, des exigences de prime”, a déclaré Sonn.

Pourtant, de nombreux travailleurs sont coincés dans des situations dans lesquelles ils préféreraient ne pas être; s’ils veulent conserver leur emploi, ils n’ont pas la possibilité de ne pas faire d’heures supplémentaires lorsque leur patron le leur demande. “Nous avons un droit du travail qui est si profondément anti-travailleur”, a déclaré Shierholz.

Le travail est d’environ plus de $$$

Hall, qui travaille dans son département depuis six ans, est dans une situation un peu unique – non seulement il travaille pour le service d’incendie de Polk, mais sa femme aussi. La règle des heures supplémentaires obligatoires les frappe donc doublement. « Il est très difficile de planifier votre emploi du temps de manière appropriée », a-t-il déclaré. “Vous êtes prêt à supporter ces problèmes pendant une durée raisonnable, et finalement, vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus ou ne voulez plus supporter les problèmes.”

Mianne Nelson, directrice des communications du Conseil des commissaires du comté de Polk, a refusé de commenter directement les négociations avec le syndicat, mais a déclaré que le comté « aimerait certainement être plus complet » dans un e-mail. Elle a déclaré que le comté était confronté à des défis dans la concurrence pour la main-d’œuvre et que, à mesure que les postes seraient pourvus, cela réduirait les heures supplémentaires obligatoires et volontaires.

Lorsque nous nous inscrivons à un emploi, nous souscrivons à un certain ensemble de paramètres et d’accords – quelles seront nos tâches, quel sera notre salaire, les codes vestimentaires, les uniformes, etc. Et dans certains cas, nous nous inscrivons également pour les heures supplémentaires , obligatoires et volontaires, et d’autres circonstances où la flexibilité n’est pas une option, ou les heures ne sont pas garanties. Mais il vaut la peine de se demander s’il doit en être ainsi, surtout dans ces dernières circonstances, et encore plus particulièrement lorsque demander une certaine marge de manœuvre peut signifier que vous perdez votre emploi.

“Il n’y a pratiquement aucune protection des horaires pour les travailleurs dans ce pays, et nous avons un problème aux deux extrémités du spectre”, a déclaré Sharon Block, professeur de droit à Harvard et ancien responsable de l’administration Biden. « Vous n’avez même pas de protection lorsque vous vous en plaignez, à moins que vous ne le fassiez collectivement. Mais si vous, en tant qu’individu, allez voir votre patron et dites : « Je suis vraiment fatigué de faire toutes ces heures supplémentaires, pensez-vous que vous ne pourriez pas me programmer des heures supplémentaires cette semaine ? Un employeur peut vous licencier pour cela.

Block a travaillé pour le sénateur Ted Kennedy (D-MA) et a rappelé ses efforts pour faire avancer une législation qui donnerait simplement aux travailleurs le droit de demander des options de travail flexibles sans compromettre leur carrière. Ces efforts ont échoué.

Shierholz a déclaré que les syndicats sont un bon point de départ pour aborder la flexibilité du lieu de travail, y compris les heures supplémentaires forcées, mais elle a souligné que même les employés syndiqués doivent faire face à la question – comme c’est le cas avec Hall et tant de travailleurs comme lui. Les syndicats peuvent se battre pour obtenir des paramètres, mais rien ne garantit qu’ils les obtiendront. “Ce n’est pas comme si les travailleurs syndiqués n’avaient jamais à faire d’heures supplémentaires forcées, mais ils auront un certain contrôle sur ce genre de conditions d’emploi”, a-t-elle déclaré.

Le syndicat des pompiers de Hall essaie de négocier plusieurs options différentes pour réduire leurs heures et régler les problèmes de dotation qui font que tant de membres font des heures supplémentaires obligatoires. Si le problème n’est pas résolu, cela devient un problème circulaire : de nouveaux pompiers arrivent, ils sont mandatés pour faire des heures supplémentaires insoutenables, alors ils démissionnent, puis les personnes qui restent se retrouvent avec des heures supplémentaires encore plus insoutenables, tout comme les nouvelles personnes qui arrivent. Et encore une fois, Hall est syndiqué, donc au moins son unité peut se battre pour de meilleures conditions.

Pour les travailleurs qui ne le sont pas, la situation peut être encore plus difficile à manœuvrer. On pourrait envisager un scénario dans lequel un changement politique est réalisé afin que tous les travailleurs, syndiqués ou non, aient plus de droits à la flexibilité, qu’il y ait des limites aux heures supplémentaires obligatoires et que la rémunération des heures supplémentaires s’applique à davantage de travailleurs. Un porte-parole du ministère du Travail de Biden a déclaré qu’il avait tenu des séances d’écoute sur les règles relatives aux heures supplémentaires et qu’il était en train de procéder à un “examen complet” de la manière dont elles sont gérées. Ce qui va se passer reste à voir, mais les travailleurs n’ont pas exactement beaucoup de cartes ici face aux entreprises et aux lobbyistes.

« Nous avons une concentration de pouvoir, de pouvoir politique et économique, dans ce pays chez les riches et dans les grandes entreprises. Ils exercent ce pouvoir pour saper les efforts visant à faire adopter de nouvelles lois », a déclaré Block. “Les grandes entreprises donnent la priorité aux actionnaires, et une partie de la priorité accordée aux actionnaires consiste à faire passer les travailleurs, apparemment, en dernier.”

La Californie a récemment adopté une loi visant à améliorer les salaires et les conditions des travailleurs de la restauration rapide, y compris la création d’un conseil qui, en partie, peut fixer des heures de travail maximales. Il est déjà contesté par l’industrie. Dans le secteur public, les budgets sont constamment mis à rude épreuve, les travailleurs en faisant souvent les frais, y compris davantage d’heures supplémentaires obligatoires.

La pandémie et les conditions économiques actuelles ont suscité plusieurs conversations importantes sur le travail, y compris l’équilibre travail-vie personnelle. Comme le dit le dicton, le temps est une denrée précieuse, et ce n’est pas une demande scandaleuse pour les travailleurs d’avoir plus de contrôle sur cette denrée.

