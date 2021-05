Les heures supplémentaires choisissent Atlanta pour la ligue de basket-ball pour adolescents qui paie 100000 $

La société de médias Overtime a choisi Atlanta pour accueillir sa ligue de basket-ball qui versera aux adolescents plus de 100 000 dollars par saison. L’entreprise construit également un nouveau bâtiment pour les jeux.

Overtime Elite, qui mettra en vedette exclusivement des joueurs de niveau secondaire âgés de 16 à 18 ans, a publié le rendu d’un complexe de 103000 pieds carrés dans la section Atlantic Station d’Atlanta. Il a déclaré que les joueurs seraient logés sur le campus, qui comprendra un espace de vie personnel et une salle pour les cours d’éducation. Le projet devrait être achevé d’ici les débuts d’OTE en septembre.

Dans une déclaration annonçant le déménagement, Aaron Ryan, commissaire et président de l’OTE, a déclaré que « la population diversifiée d’Atlanta, sa communauté d’affaires dynamique et sa riche culture » se sont démarqués dans la recherche de l’emplacement. Les heures supplémentaires ont estimé que le projet de construction ajouterait 400 emplois à Atlanta et a déclaré qu’au moins 30 pour cent de ces emplois seraient des «embauches diversifiées».

Le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms a déclaré: «Cette annonce passionnante souligne qu’Atlanta est toujours un endroit idéal pour faire des affaires. Overtime Elite apportera plusieurs emplois bien rémunérés à notre ville, générera des millions de dollars en impact économique et élargira les possibilités de mentorat et de programmation pour Nous sommes heureux qu’Overtime Elite ait choisi Atlanta comme résidence permanente, et nous sommes impatients d’accueillir la prochaine génération de stars du basket-ball dans notre ville. «

Overtime a lancé OTE en mars, et la ligue permet aux joueurs de profiter du basket-ball tout en leur permettant de capitaliser sur leurs marques personnelles via le nom, l’image, la ressemblance. OTE prévoit d’offrir aux joueurs des cours d’éducation, de formation à la vie et de littératie financière. La ligue paiera également 100 000 $ supplémentaires pour les dépenses du collège si les joueurs ne suivent pas la voie professionnelle.

Lancé en 2016 par les dirigeants de William Morris Endeavour, Dan Porter et Zachary Weiner, les revenus d’Overtime proviennent de deux sources. L’un s’aligne indirectement sur les marques en les intégrant dans son contenu multimédia en ligne et en gagnant de l’argent grâce aux publicités vidéo. L’autre est le revenu direct via le commerce électronique.

En avril, Overtime a levé 80 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont la société d’investissement de Jeff Bezos, l’artiste mondial Drake, le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, et plusieurs joueurs de la National Basketball Association. À ce jour, la société basée à Brooklyn a déclaré avoir levé plus de 140 millions de dollars.

«L’ampleur et la diversité de ce groupe d’investissement, qui comprend des chefs de file des affaires, du divertissement, de la technologie et des sports, témoignent de la croissance remarquable d’Overtime et de notre trajectoire future», a déclaré Porter en avril. « Nous pensons que ce n’est que la pointe de l’iceberg, alors que nous développons de nouvelles façons pour les prolongations de s’engager et de divertir la prochaine génération d’athlètes et de fans. »