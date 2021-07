Les heures seniors COVID se termineront le 26 juillet dans les clubs-entrepôts

Costco offre des heures spéciales pour les seniors depuis mars 2020.

Walmart, Target et Aldi font partie des détaillants qui font encore la promotion d’heures spéciales pour les seniors sur leurs sites Web.

Les heures d’ouverture de Costco pour les seniors se poursuivent jusqu’au 26 juillet.

Costco Wholesale supprimera bientôt ses heures de travail senior après les avoir détenues pendant plus de 16 mois au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le détaillant a déclaré sur sa page de mises à jour COVID-19 qu’il prévoyait de mettre fin aux heures d’ouverture en semaine et de reprendre les heures d’ouverture normales à compter du 26 juillet.

« Jusqu’au 26 juillet, les entrepôts Costco aux États-Unis et à Porto Rico sont ouverts pendant des heures d’ouverture spéciales de 9 h à 10 h, du lundi au vendredi », a déclaré Costco sur son site Web, énumérant quelques emplacements qui ont des heures différentes.

Comme la plupart des grandes épiceries du pays, Costco a commencé à désigner des heures de magasinage spéciales en mars 2020 pour aider ceux que les Centers for Disease Control and Prevention considéraient alors comme les plus vulnérables et à risque de COVID-19.

► Accord BOGO sur le vaccin Chipotle COVID :Chipotle a conclu un accord avec BOGO pour se faire vacciner contre le COVID mardi. De plus, où trouver les offres du Fried Chicken Day.

► Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

L’heure de Costco s’adresse aux membres de 60 ans et plus, aux membres handicapés ou immunodéprimés. Le club d’adhésion n’autorise pas les invités qui ne répondent pas à ses critères pendant la période d’achat désignée.

Costco a commencé à offrir des heures pour les seniors le 24 mars sous la forme d’un événement bihebdomadaire et a rapidement été étendu à trois fois par semaine. Ensuite, lorsque les clubs ont repris leurs heures normales début mai 2020, les clubs ont prolongé les heures d’ouverture des seniors aux matins de la semaine dans la plupart des endroits.

L’été dernier, Costco a initialement annoncé son intention de réduire les heures spéciales à deux fois par semaine en juillet 2020, mais n’a pas fini par réduire les heures à mesure que les cas augmentaient.

Walmart, Target, BJ’s Wholesale Club et Aldi font partie des détaillants qui font encore la promotion d’heures spéciales pour les seniors sur leurs sites Web. Les horaires et les critères varient selon le lieu.

Mais comme de plus en plus d’Américains sont vaccinés, il est possible que d’autres magasins réduisent également les heures de travail des seniors. Trader Joe’s a récemment réduit les heures de travail des seniors dans la plupart de ses magasins.

Costco a été l’un des premiers détaillants à exiger que les clients portent des masques en mai 2020, mais a été l’un des premiers à abandonner l’exigence pour les clients entièrement vaccinés le 14 mai, un jour après que le CDC a publié de nouvelles directives sur les masques. Les clubs ont commencé à rapporter un échantillonnage complet en juin.

► Rappel de poulet 2021 :Walmart, Publix, Wegmans parmi les magasins qui vendaient des produits de poulet Tyson rappelés pour un risque possible de listériose

► Programme CVS ExtraCare :CVS met à jour le programme ExtraCare avec des récompenses plus rapides et un cadeau d’anniversaire. Voici comment gagner plus d’ExtraBucks

Heures des seniors Costco et exceptions

L’heure désignée par Costco pour les acheteurs âgés, les membres handicapés ou immunodéprimés est de 9 h à 10 h du lundi au vendredi dans la plupart des clubs. Il est maintenant prévu de se terminer le 26 juillet.

Les clubs suivants sont les exceptions répertoriées sur la page des mises à jour COVID-19. Trouvez les heures d’ouverture de tous les emplacements sur Costco.com/warehouse-locations. Les membres et invités qui ne répondent pas aux critères ne seront pas admis.

Clubs Costco de Californie avec exceptions

Culver City : Les heures d’ouverture spéciales sont de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi.

Région de Los Angeles : les horaires spéciaux des clubs de Los Feliz, Northridge, Pacoima, Van Nuys et Woodland Hills sont de 9 h à 10 h du dimanche au vendredi et de 8 h 30 le samedi.

Richmond : les heures d’ouverture spéciales sont de 8 h 30 à 9 h 30, du lundi au vendredi.

Hawaï Costco club avec une exception

Iwilei (Honolulu) : les heures d’ouverture spéciales sont de 8 h 00 à 9 h 00, du lundi au vendredi.

Suivez la journaliste de USA TODAY Kelly Tyko sur Twitter : @KellyTyko. Pour plus de conseils et d’offres d’achat, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Shopping Ninjas.