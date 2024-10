Les heures qui ont conduit à la mort de Liam Payne en Argentine : ce que l’on sait

De plus amples détails apparaissent sur les circonstances de la mort de Liam Payne, qui a plongé mercredi du balcon d’un hôtel du troisième étage à Buenos Aires.

Le corps du chanteur de 31 ans, surtout connu comme membre du boys band One Direction, a été retrouvé dans la cour de l’hôtel CasaSur Palermo. Les autorités ont déclaré qu’il ne pouvait pas être réanimé.

Voici ce que nous savons.

Pourquoi Payne était-il en Argentine ?

Le chanteur de 31 ans était arrivé en Argentine deux semaines avant sa mort tragique. Le voyage, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, visait à soutenir l’ancien membre du groupe Niall Horan lors d’une tournée de concerts le 2 octobre à la Movistar Arena.

Avant de partir, il a posté un Histoire de Snapchat de vouloir renouer avec Horan.

« Cela fait un moment que Niall et moi n’avons pas parlé », dit-il. «J’aimerais régler quelques points avec le garçon. Pas de mauvaises vibrations ou rien de tout ça mais juste – mais nous devons parler.

Payne voyageait avec sa petite amie Kate Cassidyqui est rentré aux États-Unis deux jours avant sa mort, déclarant le Tik Tok: « Nous étions censés être là pendant environ cinq jours, transformés en deux semaines, et je me suis dit : je dois rentrer à la maison. »

Quel est le parcours du chanteur ?

Les membres des One Direction Harry Styles, à gauche, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik et Niall Horan saluent lors d’un événement pour promouvoir leur film « One Direction : This Is Us », à Makuhari, près de Tokyo en 2015. (Koji Sasahara / Associated Press)

Payne et ses camarades de groupe sont devenus célèbres dès leur plus jeune âge. Il avait 16 ans lorsqu’il a participé au concours de talents britannique « X Factor », où les juges ont décidé qu’il rejoindrait Horan, Harry Styles, Zyan Malik et Louis Tomlinson pour créer One Direction. Le groupe, formé sous la tutelle du méga-producteur Simon Cowell, n’a pas remporté le premier prix de la série mais a acquis une renommée généralisée. Ils ont également accumulé de nombreux succès, dont « What Makes You Beautiful » et « Steal My Girl », avant de faire une pause en 2015 après le départ brutal de Malik.

Payne, comme ses homologues dissous, se lança dans une carrière solo ; les moments forts comprenaient les chansons « Strip That Down », « Get Low », « Familiar » avec J Balvin et « For You » avec Rita Ora. En 2022, il s’est montré critique envers ses anciens camarades du groupe lors d’un entretien avec Logan Paulse positionnant comme l’ancien 1D le plus titré et affirmant qu’il « n’aimait pas » Malik.

Payne a également parlé de ses difficultés avec santé mentale, pilules et alcoolaffirmant qu’il s’était tourné vers l’alcool pour faire face à la renommée intense qui enveloppait One Direction. En 2023, il a parlé de son abus d’alcool après avoir passé près de 100 jours dans un centre de réadaptation en Louisiane. Dans une vidéo de huit minutes publiée sur YouTube en juillet de la même année, le chanteur a déclaré qu’il était sobre depuis près de six mois.

Il a parlé de son fils de 7 ans, Bear, de sa relation avec la chanteuse Cheryl Cole avant leur séparation en juillet 2018.

« Ça ne sert à rien d’être papa quand on n’a rien à enseigner », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, je ne pense pas avoir vraiment eu grand-chose à faire. [teach] à part… l’aimer.

Que s’est-il passé avant sa mort ?

Le patio de l’hôtel où l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon mercredi à Buenos Aires. (Victor R. Caivano / Associated Press)

Dans les jours qui ont précédé sa mort inattendue, Payne aurait été aux prises avec des problèmes juridiques impliquant une autre ex, la mannequin texane Maya Henry. Elle est sortie avec Payne et était fiancée après sa rupture avec Cole jusqu’en 2022. Henry avait déposé une ordonnance de cessation et d’abstention contre Payne, alléguant qu’il l’avait contactée à plusieurs reprises, Personnes signalé.

Henry a allégué dans un TikTok le 6 octobresans nommer Payne, qu’un ex l’appellerait, lui enverrait et lui enverrait sans cesse des SMS, ainsi qu’à sa mère, à partir de différents numéros de téléphone et comptes iCloud. « Est-ce que c’est un comportement normal pour vous? » » demanda Henri.

En mai, Henry a libéré « Avoir hâte de » – un roman de fiction « inspiré d’événements réels » sur l’époque où elle était encore fiancée à Payne.

« Si vous faites quelque chose qui n’est pas de la fiction, tout doit être aussi factuel et vous ne pouvez rien laisser de côté », a-t-elle déclaré sur le podcast « The Internet Is Dead ».

Payne s’est rendu en Argentine pour assister au concert du 2 octobre de son compatriote Horan, membre des One Direction, ravissant certains fans de la possibilité d’une réunion Payne-Horan.

Payne a été vu dans un vidéo partagée sur les réseaux sociaux saluant les fans lors du concert organisé à la Movistar Arena – serrant la main de fans enthousiastes et faisant la macarena de manière ludique.

Tôt mercredi, Payne a été vu sur des histoires Snapchat désormais supprimées en train de prendre son petit-déjeuner avec Cassidy, affirmant qu’il passait « une belle journée en Argentine ». On ne sait cependant pas exactement quand la vidéo a été prise, car Cassidy était partie pour les États-Unis deux jours avant.

Un responsable de la ville et les forces de l’ordre locales ont affirmé qu’avant de tomber du balcon, Payne était « agressif ». Ils ont dit qu’il semblait être ivre ou sous l’influence de drogues.

Plus tard dans la journée, la police a reçu un appel d’urgence d’un employé de l’hôtel demandant de l’aide pour un client.

« Il détruit toute la pièce et nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un », a déclaré l’ouvrier, selon Reuters.

Ils pensaient que la vie de l’invité était en danger à cause du balcon de sa chambre.

Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, a déclaré que Payne avait succombé aux blessures subies lors de la chute, sans aucune chance de réanimation.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité de la municipalité de Buenos Aires a déclaré dans un communiqué que Payne « s’était jeté du balcon de sa chambre ». À leur arrivée, la police a entendu un bruit sourd et a trouvé le corps de Payne dans la cour de l’hôtel, a indiqué le porte-parole.