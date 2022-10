Les heures d’ouverture des restaurants sont toujours plus courtes par rapport à 2019

Ce n’est pas seulement votre imagination. Les restaurants ne sont plus ouverts aussi longtemps qu’avant.

Les restaurants ont réduit leurs heures d’ouverture hebdomadaires de 7,5%, ou 6,4 heures, par rapport aux horaires d’avant la pandémie, selon un nouveau rapport de Datassential.

La société d’analyse alimentaire a constaté que 59% des plus de 763 000 restaurants américains fonctionnent selon des horaires plus courts en octobre qu’ils ne l’étaient en 2019. Tous les États, à l’exception de l’Alaska, ont vu une diminution des heures d’ouverture hebdomadaires moyennes des restaurants.

Le co-fondateur et PDG de Datassential, Jack Li, a attribué les changements d’horaire à quelques facteurs. Les restaurants ont encore du mal à trouver suffisamment de travailleurs pour doter leurs emplacements, et la réduction des heures est une façon de relever ce défi. Le lent retour au bureau signifie une demande plus faible dans les centres d’affaires. Et les zones qui ont fermé de manière agressive pendant la pandémie continuent de rebondir. Selon le rapport, les États avec des gouverneurs démocrates ont vu des réductions plus importantes des heures d’ouverture des restaurants que ceux dirigés par des républicains.