Les heures de sortie de l’accès anticipé de Sparking Zero ne sont plus que dans quelques heures

Et quand tout le monde pourra commencer à jouer























Bien que les jeux Dragon Ball ne soient certainement allés nulle part (et ont sans doute atteint un nouveau sommet avec Dragon Ball FighterZ), la série Budokai Tenkaichi / Sparking est restée en sommeil pendant plus d'une décennie jusqu'à présent.











Le jour est enfin venu pour Dragon Ball : Sparking Zero de monter sur scène avec le plus grand roster de la franchise, du moins pour ceux qui ont participé à la période d'accès anticipé.



















Alors que la date de sortie officielle du jeu de combat d'arène mettant en scène Goku et ses nombreux amis/ennemis est fixée au jeudi 10 octobre, il existe un moyen de commencer à jouer dans quelques heures seulement.





Ceux qui précommandent numériquement l'édition Deluxe à 100 $ ou l'édition Ultimate à 110 $ peuvent commencer à jouer aujourd'hui, le 7 octobre.









L'heure de sortie est censée être la même dans le monde entier, elle devrait donc être débloquée pour tout le monde en même temps sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.





L'heure de déverrouillage de l'accès anticipé de Sparking Zero est prévue à 15 h 00 PDT / 18 h 00 HAE, et nous aurons également un aperçu de ce que cela signifie pour les autres régions ci-dessous.





• HAE – 18 h (7 octobre) • CDT – 17h (7 octobre) • PDT – 15h00 (7 octobre) • BST : 23 h 00 (7 octobre) • JST : 7 h 00 (8 octobre) • CEST – 00h00 (8 octobre) • AEST – 8h00 (8 octobre)





Ces mêmes horaires de sortie devraient également s'appliquer au lancement officiel les 10 et 11 octobre, en fonction de votre emplacement.





L'édition Deluxe comprend le jeu de base, des déblocages anticipés pour 6 personnages, un Season Pass et un accès anticipé au Season Pass, tandis que l'édition Ultimate contient tout cela, plus le pack de mise à niveau Ultimate et la possibilité d'invoquer Super Shenron.





Quiconque précommande Sparking Zero reçoit également Goku (Mini) en tant que personnage jouable exclusif.





Pour célébrer le lancement, Bandai Namco organise une vitrine spéciale en accès anticipé consacrée à chaque personnage à partir de 10 heures PDT.





Nous sommes confrontés à

chaque.

célibataire.

personnage.

Nous sommes confrontés à chaque. célibataire. personnage. dans #DBSZ demain! Ne le manquez pas ! 🔔 https://t.co/W2T0e4MOBf pic.twitter.com/3odJSaQuyI – Bandai Namco États-Unis (@BandaiNamcoUS) 6 octobre 2024





Sparking Zero devrait être lancé avec 182 combattants, y compris leurs transformations et différentes versions, et vous pouvez tous les voir sur l'écran complet de sélection des personnages ainsi que toutes leurs valeurs DP.





Le contenu du mode solo et de l'histoire ne manquera pas dès le début de Dragon Ball Z, y compris les chemins de branchement et les questions « Et si ? » des scénarios comme Goku survivant à la bataille de Raditz.





En plus de cela, le mode Tournoi préféré des fans est de retour avec une multitude de règles personnalisées parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir ou créer pour le jeu en ligne et hors ligne.





Nous avons également pu voir la cinématique d'ouverture de l'affrontement des guerriers Dragon Ball une fois de plus.





Une nouvelle ère pour les jeux Dragon Ball est sur le point de commencer.