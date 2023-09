Les heures de départ de la Ryder Cup 2023 aujourd’hui et le calendrier complet après la révélation des paires à quatre balles de vendredi

Inscrivez-vous à notre newsletter sportive gratuite pour toutes les dernières nouvelles sur tout, du cyclisme à la boxe. Inscrivez-vous à notre e-mail sportif gratuit pour toutes les dernières nouvelles

La Ryder Cup est de retour et l’Europe a pris l’avantage dès le début chez Marco Simone à Rome, mais les États-Unis chercheront à riposter à quatre balles dans l’après-midi.

Jon Rahm et Tyrrell Hatton ont prouvé très tôt un partenariat efficace pour l’Europe avec une belle victoire sur Scottie Scheffler et Sam Burns, avant que Viktor Hovland et Ludvig Aberg, Shane Lowry et Sepp Straka et Rory McIlroy et Tommy Fleetwood ne suivent tous le mouvement pour donner la priorité aux hôtes. -jamais mené 4-0 dans l’histoire de l’événement.

La profondeur exceptionnelle de Zach Johnson donnera de l’espoir aux Américains après avoir assis Brooks Koepka, Jordan Spieth et Justin Thomas – qui joueront tous dans le fourballs.

Luke Donald a également de nombreuses options, le premier tee bruyant de Marco Simone offrant à l’Europe un avantage significatif à domicile pour commencer chaque match. Recevez toutes les dernières nouveautés sur le golf sites de paris offres ici

Comment puis-je le regarder ?

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder la Ryder Cup en direct sur Sky Sports. Les abonnés peuvent également diffuser l’événement via l’application Sky Go.

Si vous voyagez à l’étranger et souhaitez regarder des événements sportifs majeurs, notamment la Ryder Cup, vous aurez peut-être besoin d’un VPN pour débloquer votre application de streaming. Notre tour d’horizon des VPN est là pour vous aider : obtenez des offres intéressantes sur le meilleurs VPN sur le marché. Les téléspectateurs utilisant un VPN doivent s’assurer qu’ils respectent toutes les réglementations locales où ils se trouvent ainsi que les conditions de leur fournisseur de services.

Heures de départ et horaire

Mardi 26 septembre – jeudi 28 septembre : Journées d’entraînement avec cérémonie d’ouverture le jeudi soir.

Vendredi 29 septembre : Quatre matchs à quatre (tirs alternés) le matin et quatre matchs à quatre balles (meilleure balle) l’après-midi.

Horaire du matin

6h35 Match 1 à quatre : Jon Rahm et Tyrrell Hatton 4&3 Scottie Scheffler et Sam Burns

6h50 Match 2 à quatre : Viktor Hovland Ludvig Aberg 4&3 Max Homa et Brian Harman

7:05 Match 3 à quatre : Shane Lowry et Sepp Straka 2&1 Rickie Fowler et Collin Morikawa

19h20 Match 4 à quatre : Rory McIlroy et Tommy Fleetwood 2&1 Xander Schauffele et Patrick Cantlay

Programme de l’après-midi

11h25 Match 1 en fourball : Viktor Hovland et Tyrrell Hatton contre Justin Thomas et Jordan Spieth

11h40 Match 2 en fourball : Jon Rahm et Nicolai Hojgaard contre Scottie Scheffler et Brooks Koepka

11h55 Match 3 en quatre balles : Robert MacIntyre et Justin Rose contre Max Homa et Wyndham Clark

12h10 Fourball Match 4 : Rory McIlroy et Matt Fitzpatrick contre Collin Morikawa et Xander Schauffele

Samedi 30 septembre : Quatre matchs à quatre (tirs alternés) le matin et quatre matchs à quatre balles (meilleure balle) l’après-midi.

Horaire du matin

6h35 Quatuor match 1

6h50 Quatuor match 2

7h05 Quatuor match 3

7h20 Quatuor match 4

Programme de l’après-midi

11h25 Match à quatre balles 1

11h40 Match à quatre balles 2

11h55 Match 3 à quatre balles

12h10 Match à quatre balles 4

Dimanche 1er octobre : 12 matchs en simple avant la cérémonie de clôture.

11h35 dimanche en simple (12 joueurs prennent le départ toutes les 12 minutes (arrivée vers 17h00).

Le capitaine local choisit quel format sera joué le matin et lequel l’après-midi les deux premiers jours.

Qui sont les capitaines ?

La Ryder Cup 2023 mettra en vedette deux nouveaux capitaines. Les États-Unis seront dirigés par Zach Johnson, double vainqueur majeur et quintuple joueur de l’événement, tandis que Luke Donald dirigera l’Europe – l’Anglais a remplacé Henrik Stenson dans ce rôle après que le joueur suédois ait été déchu du poste de capitaine après son élection. pour rejoindre LIV Golf.

Qui sont les vice-capitaines ?

Europe : Thomas Bjorn, Edoardo Molinari, Nicolas Colsaerts

États-Unis : Steve Stricker, Davis Love III

Quelles sont les équipes de la Ryder Cup ?

Rory McIlroy (Irlande du Nord)

Jon Rahm (Espagne)

Viktor Hovland (Norvège)

Tyrrell Hatton (Angleterre)

Robert MacIntyre (Écosse)

Matt Fitzpatrick (Angleterre)

Tommy Fleetwood (Angleterre) – Choix du capitaine

Sepp Straka (Autriche) – Choix du capitaine

Justin Rose (Angleterre) – Choix du capitaine

Shane Lowry (Irlande) – Choix du capitaine

Nicolai Højgaard (Danemark) – Choix du capitaine

Ludvig Åberg (Suède) – Choix du capitaine

Scottie Scheffler

Wyndham Clark

Brian Harman

Patrick Cantlay

Max Homa

Xander Schauffele

Sam Burns – Le choix du capitaine

Rickie Fowler – Le choix du capitaine

Brooks Koepka – Choix du capitaine

Collin Morikawa – Le choix du capitaine

Jordan Spieth – Le choix du capitaine

Justin Thomas – Le choix du capitaine