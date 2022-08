Les heures de bureau itinérantes du sénateur d’État DeWitte arrivent dans les comtés de Kane et McHenry – Shaw Local

Le sénateur d’État Donald DeWitte, R-St. Charles, apportera les ressources de son bureau législatif à plusieurs communautés du 33e district de l’Illinois au cours des prochains mois.

Selon un communiqué de presse du bureau de DeWitte, un expert des services aux électeurs du bureau de DeWitte sera disponible pour rencontrer les électeurs lors des événements suivants :

Jeudi 11 août : Fox River Valley Library (anciennement la bibliothèque publique du canton de Dundee), 555 Barrington Ave., East Dundee, de 10 h à midi

Jeudi 25 août : Lake in the Hills Village Hall, 600 Harvest Gate, Lake in the Hills, de 10 h à midi

Jeudi 8 septembre : Gail Borden Public Library Rakow Branch, 2751 W. Bowes Road, Elgin, 13 h à 15 h

Jeudi 22 sept. : Bibliothèque publique de Genève, 227 S. 7e rue, Genève, 13h à 15h

Jeudi 6 octobre : Gilberts Village Hall, 87 Galligan Road, Gilberts, 10 h à midi

Mardi 25 octobre : Bibliothèque publique de St. Charles, 1 S. 6th St., St. Charles, de 10 h à midi

L’assistance aux services constituants est disponible pour tout résident du 33e district du Sénat qui a des difficultés avec une agence d’État. Les types de services comprennent l’assurance-chômage, tout problème impliquant le bureau du procureur général, le bureau du vieillissement, le département des services sociaux, la police d’État, le département des véhicules à moteur, le conseil d’État de l’éducation ou le conseil de l’enseignement supérieur.

Pour plus d’informations, contactez le bureau de DeWitte au 847-214-8245.

Le 33e district du Sénat s’étend de Lakewood et Lake in the Hills au sud à travers Hampshire , Gilberts , Pingree Grove et West Dundee autour d’Elgin en passant par le côté ouest de St. Charles jusqu’à l’extrémité nord de Batavia.