Les héros triplés de Manchester United disent aux fans d’accepter l’éclat de Man City alors que l’histoire s’éloigne

Manchester United n’était pas en Ligue des champions cette année – mais les fans ont quand même trouvé un moyen de faire de la finale tout autour d’eux.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, un seul club anglais a jamais remporté le triplé.

Certains disent que c’est la seule touche de rouge qui reste dans une ville peinte en bleu au cours des dix dernières années.

Sir Alex Ferguson a guidé United vers la gloire de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions en 1999, mais samedi, Manchester City peut supprimer une fois pour toutes le droit de se vanter de ses voisins.

Avec la Premier League et la FA Cup déjà cousues, l’équipe de Pep Guardiola est à une victoire de reproduire ses rivaux.

L’Inter Milan, qui a terminé troisième de la Serie A et à 18 points du vainqueur du titre Napoli, est la seule chose qui se dresse sur son chemin.

Même avec l’étrange record d’échec de City en Ligue des champions, beaucoup s’attendent à ce que ce soit une victoire directe pour l’une des plus grandes équipes de l’ère moderne.

Et c’est pourquoi les fans de United préparent leurs arguments à l’avance.

Lorsqu’on lui a demandé quels aigus seraient les plus importants, le vlogger de United Stand et animateur de talkSPORT, Mark Goldbridge, a déclaré: « C’est Man United et ce n’est même pas teinté.

« Nous l’avons fait en premier et nous l’avons fait plus fort. L’équipe d’Arsenal qui nous a poussés en 1999 est meilleure que l’équipe d’Arsenal maintenant.

« La Ligue des champions était alors plus forte. De plus, Man United n’a pas acheté son équipe.

« Il y avait quatre joueurs locaux dans le onze de départ. »

Cependant, même les joueurs responsables de la livraison des aigus emblématiques de United ont été laissés en admiration devant City.

Teddy Sheringham a marqué l’un et créé l’autre alors que les Red Devils ont marqué deux buts dans le temps d’arrêt pour battre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions 1999.

Et même lui ne s’inquiète pas trop de cet héritage. Sheringham a déclaré à talkSPORT: « Je ne leur en tiendrais pas rigueur!

« Je sais que je suis un ex-Red et je ne veux pas qu’ils le fassent.

« Mais s’ils le faisaient, vous n’auriez qu’à lever la main et dire qu’ils ont été absolument phénoménaux.

« C’était comme regarder un football poétique – la façon dont ils ont joué cette année.

« Ils mériteraient absolument de faire les aigus aussi. »

Dwight Yorke a partagé le Golden Boot cette saison-là – et il ne semble pas particulièrement préoccupé par le succès de City.

Yorke a déclaré à talkSPORT: « Je comprends pourquoi il y a un grand tumulte.

« Le fait qu’ils essaient d’imiter et d’égaler ce que nous avons fait. Ils ne surpassent rien.

« Ils rejoignent un groupe de joueurs d’élite et un club avec un moment historique.

« S’ils continuent à le faire, vous n’avez qu’à leur tirer votre chapeau. »

Ce serait donc égal-égal. Cela semble être la façon la plus juste de voir les choses. Après tout, c’est littéralement exactement la même réalisation.

Et si City faisait mieux dans un futur proche ?

L’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, estime que ce n’est qu’une question de temps avant que l’équipe de Guardiola ne devienne le tout premier quadruple vainqueur.

Il a déclaré: « Il y a une possibilité qu’ils puissent gagner le quadruplé.

« Ils possèdent la Coupe de la Ligue depuis de nombreuses années. C’est rare qu’ils ne gagnent pas cela en une saison.

« Si cet écart n’est pas comblé, cette équipe est actuellement la meilleure du football mondial. Je pense qu’elle ne fera que continuer. »

En d’autres termes, samedi ne sera pas la fin de la misère de United.

Alors pourquoi ne pas suivre Sheringham et Yorke sur la grande route de l’acceptation ? C’est un endroit plus heureux et vous y serez plus à l’aise.

