Les héros survivants du jour J peuvent enfin voir les noms de leurs camarades tombés au combat sur le mémorial

ILS sont la plus grande génération et les jeunes soldats, marins et équipages d’aujourd’hui admirent à juste titre nos anciens combattants du jour J avec admiration et respect.

Lorsque nos Armées conduiront dimanche les commémorations à l’Arboretum du Mémorial National, elles auront bien conscience du chemin tracé pour elles par les vétérans de Normandie. En fait, nous devons tous nous souvenir du rôle que ceux qui ont servi le jour J ont joué dans l’écriture de l’histoire de notre nation. Ce fut une opération charnière dans la lutte contre les nazis et la protection des valeurs que nous défendons aujourd’hui. Le matin du 6 juin 1944, des centaines de milliers d’hommes se sont mis courageusement à protéger notre nation, ne sachant pas s’ils survivraient. Nous sommes un peuple attaché à la liberté et à la démocratie, féroce face à la tyrannie et fier de défendre ses alliés. Et c’est grâce à eux que l’Europe a connu une paix et une liberté généralisées au cours des décennies qui ont suivi. Soixante-dix-sept ans après le jour J, nos forces armées continuent de servir partout dans le monde pour défendre les valeurs de notre plus grande génération. Le British Normandy Memorial sera un hommage approprié à ceux qui ont fait le sacrifice ultime, pour honorer les anciens combattants qui sont encore avec nous aujourd’hui et remercier tous ceux qui ont servi. LEO DOCHERTY, député conservateur d’Aldershot, est ministre de la Défense, Personnes et vétérans