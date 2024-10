Les héros locaux Priyanka, Paul Sun-Hyung Lee et Jean-Marc Vallée célébrés dans les rues de Toronto, Calgary et Montréal

Trois célébrités canadiennes talentueuses laissent une marque physique à Calgary, Toronto et Montréal avec une série de peintures murales, qui font partie du FABRIQUÉ | NOUS Campagne de héros de la ville natale. Faites glisser la superstar Priyanka, La commodité de Kim et Le Mandalorien l’acteur Paul Sun-Hyung Lee et le regretté cinéaste Jean-Marc Vallée ont désormais des peintures murales de style portrait en leur honneur.

« C’est très choquant », a déclaré Priyanka Yahoo Canada d’avoir été choisi pour la campagne. « Ces choses continuent de se produire dans ma vie et j’ai l’impression d’avoir gagné un grand et géant concours. »

« J’ai un énorme syndrome de l’imposteur et ce n’est que récemment que je commence à me rendre compte à quel point ma vie est devenue étrange ces dernières années, d’une manière merveilleuse, évidemment, mais elle part toujours de très humbles débuts », a déclaré Lee dans un communiqué. entretien séparé.

« Notre père a toujours cru que la narration avait le pouvoir de transcender les frontières et de connecter les gens sur un plan profondément émotionnel », peut-on lire dans une déclaration des fils de Vallée, Alex et Émile. « Cette fresque rend hommage à son esprit et à son engagement inébranlable envers son métier. »

« C’est un bel hommage à ses racines ici à Montréal, une ville qui a façonné sa vision et où a commencé son parcours de cinéaste. Nous savons qu’il serait profondément ému par ce geste, et nous espérons qu’il inspirera les futures générations d’artistes à suivre leur passion. »

« Suis-je le Drake gay ? »

La murale de Priyanka est située à Toronto, au coin de Church et Wellesley, au cœur du village gay de Toronto.

« La partie la plus cool de cette fresque est que j’ai pu être impliquée dans la conception, son apparence et ce que je voulais dire », a expliqué Priyanka. « Parce que moi aussi je suis un artiste, je me suis dit : « Voici quelques photos de moi que j’aime bien ». … J’ai regardé le travail de l’artiste et c’est incroyable… Ils sont revenus dans la première ébauche, je me suis dit : « Ça y est. »

Avec la carrière impressionnante de Priyanka en tant qu’animatrice de la série YTV La Zoneà remporter la première saison de La course de dragsters du Canada et maintenant tournée Avec son premier album « Devastatia », elle est une véritable source d’inspiration pour l’industrie du divertissement au Canada, qui a désormais une empreinte physique dans la ville où les choses ont vraiment commencé pour elle.

« Je pense à quel point Drake est fier d’être originaire de Toronto et je me dis : ‘Suis-je le Drake gay ?’ Genre, qu’est-ce qui se passe ? » » dit Priyanka. « Le drag est une chose qui m’a rendu si fier de qui je suis culturellement, de mon héritage guyanais… et de Bollywood et tout ce genre de choses. Et puis le prochain chapitre est d’être fier de cette ville qui m’a permis de devenir une superstar mondiale du drag. «

« Je veux que les gens y voient une source d’inspiration, juste qu’ils soient inspirés pour dire que je suis littéralement l’un d’entre vous. J’étais ce gamin homosexuel qui se découvre sur Church Street. … Et cela montre simplement que nous avons tous un voyage. . Nous pouvons tous le faire. … C’est ce qui est cool avec la photo sur laquelle nous avons atterri, mes yeux sont fermés, et juste en l’embrassant, c’est parce qu’il faut simplement se pencher sur son destin.

Je veux que les gens y voient une source d’inspiration… J’étais cet enfant queer qui se découvrait sur Church Street.

Il y a aussi quelque chose de particulièrement marquant dans le fait que Priyanka soit célébrée à Toronto à une époque où les drag queens font l’objet de vitriol grossier et de rhétorique dangereuse. Mais la star a souligné que les personnes queer continuent de se tailler leur propre espace et de connaître le succès.

« Beaucoup de personnes queer sont très fatiguées de devoir se battre, mais je pense que cette victoire et toutes les autres victoires remportées par de nombreuses autres personnes queer montrent simplement que nous pouvons toujours le faire ensemble dans la même société, mais personne ne travaille sur la manière dont cela se produira », a déclaré Priyanka. « Oui, l’inclusivité. Oui, la compréhension mutuelle. Oui, la patience. Oui, la compassion. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? »

« Ce n’est pas parce que vous êtes queer, ce n’est pas parce que vous êtes une drag queen que vous êtes un échec. Ce n’est pas parce que c’est de la rhétorique et que la vie est dure que vous ne réussissez pas. C’est juste cette histoire de par exemple, nous devons continuer à créer notre propre espace, parce qu’il n’y a jamais eu d’espace pour nous. Mais maintenant, il y a un espace découpé, mon visage est sur le côté du mur, donc je pense que nous sommes en train de créer de l’espace très bien. «

« En grandissant, je n’avais pas ce genre d’exemple vers lequel me tourner »

Pour la fresque murale de Lee à Calgary, il souhaitait que l’image soit une représentation vraiment authentique de lui-même.

« C’est moi. Je n’ai pas fini. Je porte mon chapeau que je porte depuis des années. Je porte une chemise que je porte depuis des années », a déclaré Lee.

« C’est plutôt sympa qu’ils aient trouvé ce bâtiment parfait en fait, parce qu’il est connu sous le nom de The Blue Store et c’est comme un dépanneur, et ils louent aussi des vidéos, des films et tout, et j’adore ça. La couleur était super aussi. Ayant grandi à Calgary, la seule maison dont je me souviens est la grande maison bleue dans laquelle nous vivions sur la 19e Avenue. »

Aujourd’hui célébré pour inspirer les générations futures, Lee a réfléchi sur son chemin vers le succès qu’il a parcouru jusqu’à présent, soulignant qu’il n’avait pas beaucoup de gens à admirer qui avaient vécu une expérience similaire.

« En grandissant, je n’avais pas ce genre d’exemple vers lequel me tourner, je me sentais un peu comme un de ces éclaireurs et vous êtes dans un nouveau monde étrange, vous êtes seul, vous essayez de vous y retrouver, » dit Lee. « Vous n’avez pas beaucoup de mentors ou de personnes que vous connaissez qui ont le même type d’expérience vécue et qui peuvent vous faire bénéficier de la sagesse, ou vous faire savoir quelles choses éviter ou quoi rechercher. »

« J’ai beaucoup insisté sur l’idée selon laquelle la représentation est importante. C’est vrai. C’est tellement important. Et ce n’est pas du wokisme. C’est ridicule, je déteste la façon dont ils ont subverti le mot « réveillé », mais vraiment , quand vous vous voyez reflété d’une manière ou d’une autre, sous un jour réussi, c’est inspirant. »

Vous n’avez pas beaucoup de mentors ou de personnes que vous connaissez qui ont le même genre d’expérience vécue.

Lee a ajouté que même si le chemin n’a pas été facile, il espère être cette inspiration qui lui a manqué en grandissant, pour rendre le voyage « un peu moins solitaire » pour les autres.

« J’ai travaillé extrêmement dur, j’ai dû manger beaucoup de sandwichs merdiques, comme beaucoup d’autres artistes du BIPOC, qui luttaient il y a des années juste pour trouver du travail », a déclaré Lee. « Donc, pour moi, il m’incombe, en tant que personne ayant atteint un minimum de succès, d’aider en quelque sorte la prochaine génération, d’ouvrir cette porte un peu plus grand et de faire passer autant d’artistes que possible pour faciliter leur voyage. , être ce mentor, être cet exemple, le travail acharné et la chance peuvent égaler le succès. «

« Plus important encore, ce sont de belles réussites pour vos parents qui sont terrifiés à l’idée de laisser leurs enfants partir dans l’inconnu pour lutter, car en tant que parents, nous ne voulons pas que nos enfants luttent. Nous voulons qu’ils travaillent dur, faire toutes ces choses, mais nous ne voulons pas de souffrances injustifiées à cause des choix qu’ils ont faits. »

Bien que Lee n’ait pas fini de travailler dur et d’obtenir plus d’opportunités au cinéma et à la télévision, il a déclaré que c’était « époustouflant » de savoir qu’il a cette marque physique sur Calgary avec cette murale.

« Mon voyage a commencé avec ce petit enfant asiatique qui était un peu seul, jouant avec ses figurines et… essayant de trouver son chemin au lycée, et ayant un très petit mais super groupe d’amis que j’ai pu en quelque sorte, je me retrouve et je suis moi-même avec moi », a-t-il déclaré. « Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que mon visage figurerait sur une fresque murale à Calgary, ma ville natale. »

« Et je ne vends rien. C’est ça le problème, le message est : ‘Vous pouvez y arriver.’ … Et pour être fiers en tant que Canadiens de qui nous sommes, de ce que nous accomplissons, nous n’avons pas à avoir honte parce que nous obtenons du succès et je pense que cela a toujours été le mode par défaut pour les Canadiens, en particulier les Canadiens d’origine asiatique. Oh, vous avez réussi. Tais-toi… Ne le dis pas aux gens. C’est bien de se défendre et de dire : « Hé, non, non, nous sommes bons dans ce domaine. » Et cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que tout le monde, mais c’est génial et c’est sain d’avoir un bon sentiment d’appartenance à ce que vous avez accompli. »