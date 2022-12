Les héros et les méchants de FourFourTwo de 2022

Le football peut parfois être incertain, mais c’est un jeu de héros et de méchants. Il y a des gagnants et des perdants, de la brillance et du barmining – ceux à admirer et ceux que vous ne devriez jamais.

Et 2022 n’a pas été différent. Au cours de 12 mois bien remplis qui nous ont tous mis à l’épreuve – notamment l’endurance de ces athlètes – de nouveaux héros ont été couronnés, des héros qui ont reconfirmé leur éclat et ceux que nous n’avons jamais vus comme des héros qui ont bouleversé le récit. . Une Coupe du monde, un Euro féminin, une saison folle de Premier League et bien plus encore, le feront.

Et puis il y a ceux qui ont pris le parti du méchant. Voici notre tour d’horizon des plus grands, des meilleurs… et des pires de la dernière année civile dans le beau jeu.

Les héros de l’année

Lionel Messi

(Crédit image : David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images)

C’était Jay de Les intermédiaires qui a d’abord proposé la possibilité de terminer le football. C’est Lionel Messi qui l’a géré.

Bien qu’il ait remporté sept Ballons d’Or, marqué plus de 90 buts en une seule année civile, entraîné des équipes vers des titres et scintillant régulièrement en Europe, certains ont insisté sur le fait que jusqu’à ce que le capitaine argentin ait mis la main sur ce magnifique trophée en or, il pâlirait à jamais d’importance pour ceux qui avaient… ou quelque chose comme ça.

Il était un héros avant le 18 décembre 2022 et il le serait resté quel que soit le résultat – mais cette année, plus que jamais, il est un héros. C’est l’ensemble complet. Il a la seule médaille qui lui a échappé – aucune liste de fin d’année ne sera complète sans lui. Le nôtre ne l’a certainement pas été.

Jacques Daniels

(Crédit image : Alamy)

La bravoure dont Jake Daniels a fait preuve en se déclarant gay est quelque chose que la plupart d’entre nous n’auront jamais à connaître. Pendant plus de trois décennies, l’ombre de ce qui est arrivé à Justin Fashanu a plané sur le football professionnel dans ce pays et il a fallu quelqu’un de fort pour sortir dans la lumière.

Ce genre de courage est suffisant pour faire de n’importe qui un héros. Maintenant, il est une icône pour, espérons-le, emprunter un chemin que beaucoup d’autres suivront. Tellement bon pour Daniels – et bon pour le joueur australien Josh Cavallo, qui est également sorti l’année dernière. Il reste encore un long chemin à parcourir pour la communauté LGBTQ + dans le football, mais il est positif d’avoir des modèles comme Daniels qui montrent la voie pour le sport.

Beth Mead

(Crédit image : Getty Images)

Exclue de l’équipe olympique en 2021, Beth Mead a passé 2022 comme la fierté des Lionnes. Le Golden Boot et un titre Euro 2022 à Wembley n’est pas une mauvaise façon de surmonter cette déception de 12 mois auparavant.

Mead est un héros national et il est dégoûtant que son année 2023 soit en grande partie consacrée à une table de traitement après une blessure au LCA récemment subie. Mais bien sûr, elle n’est qu’une des nombreuses stars anglaises que nous avons célébrées cette année : nous aurions pu inclure à peu près n’importe quelle lionne sur cette liste.

Nos autres héros incluent Ella Toone pour le lob outrageusement composé en finale et Chloe Kelly pour le légèrement moins calme coup de poignard à la maison et célébration jubilatoire. Leah Williamson pour avoir dirigé l’Angleterre par derrière, Alessia Russo pour ce but du tournoi contre la Suède et Georgia Stanway pour le crieur contre l’Espagne. Ensuite, il y a Jill Scott, bien sûr. Non, elle n’a pas joué un rôle aussi important – mais elle n’a pas supporté les bêtises des Allemands en finale et elle est la seule Lionne à avoir partagé un logement avec Matt Hancock. Certains préféreraient la blessure au LCA.

Achraf Hakimi

La superstar incontestée des deux sphères de 2022. C’était la première fois que l’Afrique ou le monde arabe s’aventurait en demi-finale de la Coupe du monde : nos équipes du tournoi peuvent différer mais la plupart d’entre elles ont le speedster du PSG.

Hakimi est un héros pour de nombreuses raisons. Ce n’est pas seulement son penalty nonchalant et sans effort contre l’Espagne dans le feu de l’action. Pas seulement le fait qu’il était la seule constante d’un arrière à quatre en constante évolution qui a réussi à empêcher presque tout le monde tout au long du tournoi – ou qu’il était superbe pour monter sur le terrain pour être un pilote en attaque.

Les mamans marocaines ont conquis le cœur au Qatar et l’hommage que lui a rendu Hakimi sur Instagram était adorable. Voyons les mamans de Kane et Saka danser avec les Trois Lions en 2024, hein ?

Ehsan Hajsafi

(Crédit image : Sarah Stier – FIFA/FIFA via Getty Images)

Alors que certaines nations ont été dissuadées de porter un brassard par la menace d’un carton jaune, Ehsan Hajsafi a risqué bien plus. Le capitaine iranien a dirigé une équipe qui a refusé de chanter l’hymne national, alors qu’il a parlé directement des manifestations antigouvernementales de masse en Iran, qui ont été accueillies avec une force féroce.

“Nous ne pouvons pas nier les conditions – les conditions dans mon pays ne sont pas bonnes et les joueurs le savent aussi”, a-t-il déclaré. “Nous sommes ici mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être leur voix, ou que nous ne devons pas les respecter. Et j’espère que les conditions changeront selon les attentes des gens.”

Des citoyens iraniens risquent la peine de mort pour avoir protesté contre le gouvernement. Hajsafi, cependant, a risqué sa propre sécurité pour prêter sa voix aux opprimés et braquer les projecteurs sur les manifestations. Il y en a beaucoup qui auraient aimé que d’autres suivent son exemple.

Les méchants de l’année

Diego Costa

(Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

Le retour du capitaine Hook de la Premier League dans le football anglais est venu sous le rideau à la dernière minute, en tant que signature d’urgence pour les Wolves.

Diego Costa est l’un des plus grands méchants de la pantomime que la division ait jamais vu: c’est donc une énorme surprise de FFT de se rendre compte que l’Espagnol (ou est-ce le Brésilien ?) n’a jamais été expulsé lors de son passage à Chelsea. Peu importe : rien n’est trop grand pour ce maître des arts obscurs.

Tout comme Messi a terminé sa propre roue à Lusail, le moment de triomphe de Diego Costa est survenu à Brentford cette année, sept minutes après le début du temps additionnel… lorsqu’il a reçu son premier expulsion en Premier League, seulement six matchs dans sa carrière chez les Wolves. C’est bon de te revoir, Diego : nous t’aurions bien envoyé une carte mais nous savions que tu en recevrais une à temps.

Défilés de Léandro

Eh bien… ça a vite dégénéré ! 😳#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/k2t1Or95gz9 décembre 2022 Voir plus

Le glissement de Zinedine Zidane dans le royaume de la folie lui a coûté un titre mondial. Les Pays-Bas ont choisi la violence en 2010 et ont perdu. Ce n’est pas souvent que les cogneurs l’emportent – ​​mais personne n’a embrassé la connerie aussi librement et avec succès que les champions argentins de 2022.

Et personne n’incarne ce genre particulier de rancune comme Leandro Parades. Wout Weghorst a transformé le match Argentine contre Pays-Bas pour les Néerlandais avec deux buts : Parades l’a changé pour tout le monde, en envoyant le ballon dans la pirogue, se faisant aplatir par Virgil van Dijk (VVD a été averti dans le processus) tout en pompant ses coéquipiers avec la même ferveur ardente.

Nous ne pouvons pas entièrement attribuer aux défilés aux yeux glacials la réaction antisportive de l’Argentine après avoir remporté la fusillade – mais le football est un jeu de moments. Messi en avait plein – et nous parions que Parades adorait être le méchant à ce moment-là. Méchanceté peut prospérer; il a une médaille pour le prouver.

Wilton Sampaio

(Crédit image : Getty Images)

L’Angleterre aime bien un bouc émissaire, presque autant que le thé du petit-déjeuner et Ally McCoist. Le coup de pied de David Beckham à Diego Simeone. Le manque de conscience spatiale de six mètres de David Seaman. Le clin d’oeil de Ronaldo. Un juge de touche incapable de juger où la ligne de but de Manuel Neuer a commencé et s’est terminée.

Ainsi, même si les Trois Lions ont peut-être abandonné la Coupe du monde face aux champions du monde et en ont fait un joli spectacle, ce n’était pas notre défaut. C’était Wilton Sampaio – l’arbitre qui n’a pas réussi à donner un penalty en première mi-temps, Bukayo Saka une faute dans la préparation du premier but et généralement le frottement de tout type de green au cours des 90 minutes, l’air perplexe dans le lumières vives de Doha.

Bien sûr, nous avons obtenu deux pénalités de la part de l’officiel brésilien. Mais ce ne sont que de petits caractères dans la dernière enquête sur les raisons pour lesquelles il n’est pas revenu à la maison. Nous devons blâmer quelqu’un, voyez-vous : désolé, Wilton.

Entraîneur du Ghana sans nom

Les entraîneurs du Ghana prennent un selfie avec un Son Heung-min en larmes après la victoire de leur nation sur la Corée du Sud 😅😳#Qatar2022 pic.twitter.com/6ZX2O46Ogu28 novembre 2022 Voir plus

Il y a un moment et un endroit pour demander un selfie. La plupart d’entre nous sauraient qu’il ne faut pas interrompre une star de la Premier League lors d’un repas romantique, par exemple, mais l’allée des surgelés du supermarché est probablement un jeu plus juste.

180 minutes après le début de la Coupe du monde de Son Heung-min – plus un temps d’arrêt outrageusement long – la star de Tottenham n’avait pas passé un bon moment. Une impasse sans intérêt en Uruguay a précédé une défaite contre le Ghana, Son ruinant ce qui aurait pu être. Entrez le membre de l’équipe d’entraîneurs des Black Stars qui a vu une opportunité de prendre une photo de lui et de la superstar sud-coréenne.

Alors que nous félicitons l’entraîneur anonyme qui a été suffisamment impressionné pour tirer son coup, prendre une photo avec Son alors qu’il était si malchanceux a probablement signifié qu’il ne peut jamais visiter Séoul sans recevoir un bâton. Peut-être qu’il aurait dû attendre que Son passe au tour suivant et qu’il soit de bien meilleure humeur.

Gianni Infantino

(Crédit image : Getty Images)

Les anciens présidents de la FIFA ont été suffisants. Ils ont pris des décisions discutables. Ils ont semblé capables du ridicule et ils nous ont fait remettre en question le sport que nous adorons. Mais heureusement, ils ont toujours soutenu au mieux les acteurs – c’est-à-dire jusqu’à ce que Gianni Infantino s’insère dans chaque récit et opportunité photo de 2022, un peu comme Salt Bae.

Et peu de présidents de la FIFA ont prononcé un discours d’ouverture comme le Suisse Lex Luthor, dont le pari désormais tristement célèbre a distingué à peu près toutes les minorités auxquelles il pouvait penser. Ce pourrait bien être le moment le plus effrayant que le football ait jamais vu et facilement le début le plus épouvantable d’une Coupe du monde depuis Diana Ross.

Les stades qatariens ont cessé de montrer des images de lui dans son siège, à cause des huées des gradins. Cependant, Infantino a obtenu ce qu’il voulait : il est le visage de la Coupe du monde la plus controversée de tous les temps. Il y avait des héros sur le terrain – il y avait un super-vilain en dehors.