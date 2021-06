Les héros du NHS seront honorés par The Sun’s Who Cares Wins Awards – qui sera diffusé à la télévision pour la première fois.

La célébration annuelle du personnel de santé sera diffusée sur Channel 4 plus tard cette année.

Les héros du NHS seront honorés par The Sun’s Who Cares Wins Awards Crédit : Edward Moss

Nos prix, organisés chaque année depuis 2017, célèbrent nos incroyables médecins, infirmières, sages-femmes, chirurgiens, bénévoles, chercheurs et travailleurs caritatifs.

Ian Katz, directeur des programmes de Channel 4, a déclaré : « L’année dernière nous a rappelé plus fortement que jamais la dette que nous devons au personnel remarquable du NHS et aux autres travailleurs de la santé qui ont tant sacrifié pour nous garder en bonne santé.

«Je suis donc ravi que nous nous associons à The Sun pour organiser leur cérémonie de remise des prix Who Cares Wins dans des foyers à travers le pays.

« Cela promet d’être un événement émouvant et extrêmement divertissant. »

Les prix sont organisés conjointement avec NHS Charities Together. L’année dernière, les généreux lecteurs de Sun ont collecté plus d’un million de livres sterling pour l’association caritative afin d’apporter un soutien vital au personnel en cas de besoin.

La directrice générale, Ellie Orton, a déclaré: « Il y a tellement d’histoires puissantes à raconter, et c’est l’occasion de les raconter et de montrer à quel point nous apprécions ce qu’ils ont fait et continuent de faire pour nous tous. »

Victoria Newton, rédactrice en chef de The Sun, a déclaré : « Il y a un intérêt public crucial à commémorer ceux qui se sont surpassés pour assurer notre sécurité, et j’ai hâte de célébrer les efforts considérables fournis par ces personnes dans des circonstances aussi difficiles. «

Boris Johnson avec bébé Logan à nos récompenses 2019 Crédit : Dan Charity – Le Soleil

Elaine Sheehan et Matthew Cauldwell avec des dortoirs payés par les lecteurs de Sun à l’hôpital St Georges Crédit : Le Soleil

Ellie Orton est la directrice générale de NHS Charities Together Crédit : TWITTER/Ellie Orton

Le Premier ministre Boris Johnson était aux derniers prix en 2019 pour honorer deux porteurs qui ont sauvé le bébé Logan Clifford lorsqu’il a cessé de respirer.

Il a déclaré: «Grâce à ma propre bataille contre Covid, j’ai vu de mes propres yeux à quel point notre NHS est brillant.

« J’ai hâte de rencontrer en personne tous les dignes gagnants, d’entendre leurs histoires et de leur remercier très personnellement. »

Nommer un gagnant NOUS voulons que vous nommiez les médecins, chercheurs et bénévoles altruistes qui ont fait une différence dans votre vie. Ce pourrait être l’ambulancier qui s’est précipité à votre secours, ou la sage-femme qui a facilité un accouchement difficile. Dites-nous ce qu’ils ont fait et pourquoi vous pensez qu’ils seraient un digne gagnant sur thesun.co.uk/whocareswins. Les catégories incluent le meilleur docteur, la meilleure sage-femme et la meilleure infirmière, ainsi que Ultimate Lifesaver et Best Health Charity. Gardez un œil sur ces pages pour des annonces plus excitantes.