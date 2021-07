Les héros du NHS ont reçu la George Cross pour bravoure au nom d’une « nation reconnaissante »

Les héros du NHS ont reçu la plus haute distinction civile pour bravoure au nom d’une « nation reconnaissante ».

Aujourd’hui, à l’occasion de son 73e anniversaire, l’ensemble de l’organisation reçoit la Croix de George des mains de la reine.

Le prix survient plus d’un an après que The Sun a lancé des appels pour que le NHS reçoive cet honneur.

La médaille – qui sera présentée à une date ultérieure – survient alors que la Grande-Bretagne sort de la pandémie. Dans une lettre, la reine a salué le «courage, la compassion et le dévouement» manifestés par le personnel passé et présent du NHS et a décrit les «remerciements durables» et «l’appréciation sincère» de chaque Britannique.

Le Sun avait soutenu l’offre de Lord Ashcroft pour obtenir le gong.

Un Lord Ashcroft ravi a déclaré hier: « Ce n’est que la troisième fois en 81 ans d’histoire de la décoration qu’un GC collectif est décerné par le monarque régnant – et ses récipiendaires à cette occasion pourraient difficilement être plus méritants. » Il a déclaré que le moment était venu de montrer sa gratitude à ceux « qui ont risqué, et dans certains cas donné, leur vie pour soigner les personnes atteintes de Covid-19 ».

Il a ajouté: « Le Sun n’a pas tardé à souligner mon appel sur sa première page et le journal devrait également être félicité pour avoir défendu la cause des travailleurs du NHS. »

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré que le gong célébrait « l’équipe entière » qui a répondu au « plus grand défi auquel ce pays a été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale ». La Croix de George — instituée par le roi George VI en septembre 1940 au plus fort du Blitz — est généralement remise aux particuliers.

Les monuments britanniques ont été illuminés en bleu ce week-end pour saluer le NHS.

Aujourd’hui, le prince William et Kate célébreront les héros du NHS Covid avec une commémoration à la cathédrale Saint-Paul et un goûter au palais de Buckingham.

