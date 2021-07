Les héros du hockey indien inspirent le rêve olympique, déclare le PR Sreejesh

L’équipe de hockey indienne sera inspirée dans sa candidature à la gloire olympique par les héros du sport qui ont perdu la vie dans la pandémie de coronavirus, a déclaré le gardien PR Sreejesh.

L’Inde a autrefois dominé le hockey sur gazon masculin, remportant huit médailles d’or olympiques entre 1928 et 1980, mais n’a depuis lors remporté aucune médaille de quelque couleur que ce soit.

L’Inde est toujours la meilleure équipe d’Asie mais est désormais classée quatrième au monde derrière l’Australie, la Belgique et les Pays-Bas.

L’équipe ressent le poids de l’histoire.

Deux membres de la dernière équipe indienne médaillée d’or olympique, Ravindra Pal Singh et Maharaj Krishan Kaushik, sont décédés de Covid le même jour en mai.

Keshav Datt, qui faisait partie des équipes gagnantes en 1948 et 1952, est décédé la semaine dernière, mais son décès était dû à une maladie liée à l’âge.

« Ces héros ont toujours été là dans notre cœur et ils le seront », a déclaré Sreejesh à l’AFP.

« C’est un hommage à eux lorsque nous nous dirigeons vers les Jeux olympiques de Tokyo. C’est le moment de se souvenir de leur travail acharné, de leur contribution au hockey indien.

« Et ils ont créé l’histoire pour nous, ils nous ont apporté beaucoup de gloire. C’est donc le moins que l’on puisse faire, jouer un meilleur hockey aux Jeux olympiques de Tokyo. »

– Héros du hockey –

Les grands du hockey Dhyan Chand et KD Singh Babu étaient les stars alors que l’Inde a remporté six tournois olympiques consécutifs entre 1928 et 1956.

Cinq de leurs huit triomphes ont eu lieu après l’indépendance de l’Inde de la domination britannique en 1947.

Sreejesh, qui participera aux troisièmes Jeux olympiques, a déclaré que la riche histoire du hockey en Inde donne à l’équipe, dirigée par l’entraîneur Graham Reid et le capitaine Manpreet Singh, une inspiration supplémentaire.

« Cette histoire vous donne du courage », a déclaré le joueur de 33 ans. « Nous devrions y croire, regarder notre histoire, s’en inspirer et simplement aller jouer de notre mieux à Tokyo. »

L’équipe indienne dirigée par Sreejesh s’est écrasée en quarts de finale des Jeux olympiques de Rio 2016, mais le gardien vétéran pense que l’équipe est mieux préparée maintenant.

« L’expérience vous donne plus de confiance et la préparation vous donne l’énergie nécessaire pour affronter n’importe quel événement olympique », a-t-il déclaré.

Sreejesh a déclaré que le temps perdu pour les blocages pandémiques avait également renforcé la détermination des joueurs.

« Nous étions coincés dans le centre d’entraînement et étions dans une bio-bulle », a-t-il déclaré.

« Mais maintenant, à l’approche des Jeux olympiques, je pense que tout le sacrifice que nous avons fait au cours des dernières années et demie va nous aider parce que la vie nous a appris à conduire cela. »

Sreejesh a déclaré que l’équipe visait une médaille mais qu’elle jouerait « un match à la fois » à Tokyo.

« Quand les Jeux olympiques approchent, il n’y a qu’un rêve, faire partie de l’histoire, alors à l’avenir, les enfants, les gens disent qu’il y avait une équipe de hockey en 2021 qui a joué les Jeux olympiques de Tokyo et qu’il y avait un gardien de but dont le nom était Sreejesh.

« Je veux juste entendre ça pour que mes enfants et mes parents soient fiers et disent que c’est mon père debout sur le podium. »

Le hockey reste le jeu national de l’Inde, mais a glissé dans les enjeux de popularité derrière le cricket, qui peut se vanter de glamour et de richesse.

Mais Sreejesh croit que la concurrence du cricket ne fera que stimuler les joueurs de hockey alors qu’ils tentent de revenir dans le cœur des fans avec l’aide de la télévision.

« J’ai parfois l’impression que les partisans ne sont pas en mesure de regarder suffisamment le hockey, car il y a moins de télédiffusion à la télévision », a déclaré Sreejesh.

« Mais si quelqu’un est là devant vous, il y a une énergie supplémentaire pour le chasser, se battre avec lui ou se mettre à niveau avec lui. Je pense que le cricket nous aide à nous améliorer.

«Nous nous battrons pour gagner et nos médailles aideront notre jeu à attirer plus d’attention et plus de reconnaissance. Et j’espère qu’à l’avenir notre performance attirera beaucoup de jeunes vers le hockey. »

