Les héros du Championnat d’Europe U21 d’Angleterre montrent que le bassin de talents de Gareth Southgate est important et que l’avenir est prometteur | Nouvelles du football

Gareth Southgate a une équipe remplie de jeunes talents, mais le succès de l’Angleterre au Championnat d’Europe des moins de 21 ans rappelle qu’il existe un groupe de joueurs de haut niveau qui n’attendent que leur heure pour briller pour l’équipe senior.

La première équipe d’Angleterre à remporter ce tournoi en 39 ans l’a fait sans encaisser de but grâce à l’arrêt spectaculaire sur penalty de James Trafford qui a assuré une victoire 1-0 contre l’Espagne lors de la finale en Géorgie. C’était 11 buts sans réplique pour l’équipe de Lee Carsley au total.

On dit depuis longtemps que l’Angleterre a sous-estimé la valeur psychologique de gagner des tournois par tranche d’âge, mais ayant eu du succès au niveau U17, U19 et U20 ces dernières années, cela complète l’ensemble – et rend peut-être la gloire pour l’équipe senior plus réalisable.

Beaucoup de ces personnages clés de Carsley en Géorgie pourraient avoir un rôle à jouer dans un maillot anglais pendant de nombreuses années à venir. Et certains d’entre eux pourraient bien recevoir une convocation de Southgate avant même le Championnat d’Europe de la saison prochaine en Allemagne…

James Trafford

Quel tournoi extraordinaire ce fut pour James Trafford. N’ayant encaissé aucun but, ce record était menacé dans les arrêts de jeu, mais son héroïsme a maintenu la feuille blanche et assuré le trophée à son équipe. Pas étonnant qu’ils se soient précipités vers lui au coup de sifflet.

Trafford a été lié à un transfert de 15 millions de livres sterling de Manchester City à Burnley qui lui offrirait la chance de jouer au football de Premier League. Il y a de la concurrence pour la place de n ° 1 en Angleterre mais, à 20 ans, il est en avance sur le match. Une place dans l’effectif est envisageable prochainement.

Lévi Colwill

Levi Colwill était un joueur énorme pour l’Angleterre dans tous les tournois au cœur de la défense





Peut-être le joueur exceptionnel de l’Angleterre tout au long de la finale, cela aurait été si dur pour Levi Colwill si le penalty qu’il a concédé avait conduit l’Espagne à égaliser et à empêcher l’Angleterre de gagner. Le défenseur a dégagé tout le reste, ses passes et son positionnement exceptionnels.

Le défenseur de Chelsea doit déjà être proche de l’équipe senior après ses bonnes performances en prêt à Brighton. L’arrière central gaucher a toutes les qualités pour être un habitué d’une grande équipe de Premier League et remporter de très nombreuses sélections internationales.

Taylor Harwood Bellis

Taylor Harwood-Bellis soulève le trophée après avoir dirigé l’Angleterre vers la gloire en Géorgie





Le défenseur central et capitaine de Colwill, Taylor Harwood-Bellis, était également impressionnant et semble prêt pour la prochaine phase de son développement. Il était une figure cool de la défense incassable de l’Angleterre devant le Southgate qui regardait.

Vainqueur du titre avec Burnley la saison dernière, le défenseur central de Manchester City a prêté trois saisons dans le championnat, mais c’est la prochaine Premier League pour lui. Avec des ouvertures potentielles dans la défense de l’Angleterre, il pourrait être plus proche que la plupart d’un appel.

Antoine Gordon

Anthony Gordon d’Angleterre célèbre après avoir marqué contre le Portugal





C’est Anthony Gordon qui a marqué le but qui a remporté le quart de finale contre le Portugal et ses courses au volant ont été une caractéristique du jeu de l’Angleterre en finale, remportant des coups francs et étirant la défense espagnole. Ce n’est pas un avant-centre naturel mais il a fait le boulot.

L’ailier de 22 ans a déjà effectué un transfert de 40 millions de livres sterling à Newcastle et espère avoir un avant-goût de l’action de la Ligue des champions avant la fin de l’année. S’il peut saisir cette opportunité, ce ne sera certainement pas sa dernière apparition sous un maillot anglais.

Morgan Gibbs-White

L’Anglais Morgan Gibbs-White célèbre après son but contre Israël





La finale ne se plierait pas à sa volonté et comportait même un carton rouge après son remplacement, mais la créativité de Morgan Gibbs-White était vitale pour l’Angleterre de Carsley. Sa capacité à faire bouger les choses, juste l’imagination pour en essayer beaucoup, est un don rare.

L’homme de Nottingham Forest a marqué le premier but de la demi-finale et ajoute ce trophée à sa victoire en Coupe du monde au niveau U17. Maintenant âgé de 23 ans, il y a déjà eu des appels pour son inclusion dans l’équipe de Southgate. Le temps de Gibbs-White pourrait bien arriver avant la fin de 2023.

Cole Palmer

Lee Hendrie réagit au but de l’Angleterre en finale du Championnat d’Europe U21



Cole Palmer a également marqué lors de cette victoire 3-0 en demi-finale contre Israël. Il pensait avoir marqué le seul but de la finale jusqu’à ce qu’il soit attribué à Curtis Jones, le milieu de terrain de Liverpool ayant dévié son coup franc dans le filet. Peu importe. Palmer était excellent.

Il n’a pas eu l’action en équipe première que beaucoup de ses coéquipiers ont appréciée – c’est le défi à Manchester City. Mais 25 apparitions pour l’équipe record de Pep Guardiola la saison dernière montrent à quel point il est apprécié là-bas. Palmer sera à surveiller.

Jacob Ramsay

L’Anglais Jacob Ramsey s’est blessé lors de la victoire contre le Portugal





Et un mot pour Jacob Ramsey, le milieu de terrain d’Aston Villa qui a été le meilleur joueur de l’Angleterre en aidant l’équipe à atteindre la finale. Il a raté l’Espagne sur blessure, mais l’homme dont le but contre la République tchèque a lancé l’Angleterre ne peut pas être oublié.

Ramsey a 22 ans et a déjà fait 91 apparitions en Premier League. Il aura l’opportunité de jouer au football européen pour la première fois de sa carrière cette saison à venir et son développement continu sous Unai Emery devrait rendre inévitable la reconnaissance des seniors.