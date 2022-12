Les «héros» du 6 janvier honorés pour avoir défendu le Capitole contre la foule de Trump – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Des agents des forces de l’ordre qui ont défendu le Capitole américain le 6 janvier 2021 ont été honorés Mardi avec des médailles d’or du Congrès, salués comme des “héros” pour avoir assuré la démocratie lorsqu’ils ont repoussé une attaque brutale et sanglante des partisans du président de l’époque, Donald Trump.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a ouvert une cérémonie émouvante, les tensions toujours vives dans la majestueuse rotonde du Capitole, qui a été envahie ce jour-là lorsque les partisans de Trump ont parcouru les couloirs pour tenter d’empêcher le Congrès de certifier l’élection de Joe Biden.

« Le 6 janvier a été une journée d’horreur et de déchirement ; c’est aussi un moment d’héroïsme extraordinaire – face à la violence meurtrière et au fanatisme ignoble », a déclaré Pelosi.

En décernant la plus haute distinction du Congrès, Pelosi a félicité les héros pour “avoir répondu avec courage à l’appel à défendre notre démocratie dans l’une des heures les plus sombres du pays”.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré: «Merci de nous avoir soutenus. Merci d’avoir sauvé notre pays. Merci d’être non seulement nos amis, mais aussi nos héros.

Mais montrant les retombées politiques et émotionnelles brutes de l’insurrection et de ses conséquences, les représentants de l’un des récipiendaires de la médaille – la famille de l’officier décédé Brian Sicknick – ont refusé de serrer la main des dirigeants républicains, snobant la paume tendue de McConnell.

Pour reconnaître les centaines d’officiers qui étaient au Capitole le 6 janvier, les médailles seront placées à quatre endroits – au siège de la police du Capitole des États-Unis, au département de la police métropolitaine, au Capitole et à la Smithsonian Institution. Dans signature de la législation L’année dernière, Biden a déclaré qu’un serait placé au musée Smithsonian “afin que tous les visiteurs puissent comprendre ce qui s’est passé ce jour-là”.

Le chef de la police métropolitaine, Robert Contee, a déclaré que pour certains officiers, mardi, c’était la première fois qu’ils visitaient le Capitole depuis cette horrible journée, une scène remplie du bruit de cliquetis des mâts de drapeau en acier métallique brandis comme des armes, “l’air toujours épais” avec des sprays chimiques en tant qu’officiers ont été agressés par la foule des partisans de Trump.

“Beaucoup d’entre nous portent encore des cicatrices mentales, physiques et émotionnelles”, a déclaré Contee.

“C’est votre sang, votre sueur et vos larmes qui ont marqué ces terrains”, a-t-il déclaré.

Contee a déclaré que la médaille des policiers de la ville qui se sont précipités pour aider leurs alliés de la police du Capitole à défendre le dôme ce jour-là était symbolique de leurs “contributions non seulement à Washington, DC, mais à tout le pays le 6 janvier”.

Le chef de la police du Capitole des États-Unis, Thomas Manger, l’a qualifié de « jour sans précédent dans l’histoire de notre nation. Et pour nous. Ce fut une journée marquée par le chaos, le courage et la perte tragique.

La cérémonie au Capitole intervient alors que les démocrates, à quelques semaines de perdre leur majorité à la Chambre, course pour finir une enquête de près de 18 mois sur l’insurrection.

Sans le soutien de la direction du GOP, les démocrates et seulement deux républicains ont mené l’enquête et se sont engagés à découvrir les détails de l’attaque, qui est survenue alors que Trump tentait d’annuler sa défaite électorale et encourageait ses partisans à “se battre comme un enfer” lors d’un rassemblement juste avant. la certification du Congrès.

La remise des médailles fait partie des derniers actes de cérémonie de Pelosi alors qu’elle se prépare à démissionner de la direction. Lorsque le projet de loi a été adopté à la Chambre il y a plus d’un an, elle a déclaré que les agents des forces de l’ordre de toute la ville avaient défendu le Capitole parce qu’ils étaient “le type d’Américains qui ont entendu l’appel à servir et y ont répondu, mettant le pays au-dessus de soi”.

Des dizaines d’officiers qui ont combattu les émeutiers ont été grièvement blessés. Alors que la foule des partisans de Trump les dépassait et pénétrait dans le Capitole, la police a été battue avec des drapeaux américains et leurs propres armes, traînée dans les escaliers, aspergée de produits chimiques et piétinée et écrasée par la foule. Les officiers ont subi des blessures physiques, y compris des lésions cérébrales et d’autres avec des effets à vie, et beaucoup ont eu du mal à travailler par la suite parce qu’ils étaient tellement traumatisés.

Quatre officiers qui a témoigné lors d’une audience à la Chambre l’année dernière, il a parlé ouvertement des cicatrices mentales et physiques durables et de certaines expériences détaillées de mort imminente.

L’officier de la police métropolitaine Daniel Hodges a décrit la mousse à la bouche, le saignement et les cris alors que les émeutiers tentaient de lui arracher l’œil et de l’écraser entre deux lourdes portes. L’officier de la police métropolitaine Michael Fanone, qui s’est précipité sur les lieux, a déclaré qu’il avait été “attrapé, battu, tasé, tout en étant traité de traître à mon pays”. L’officier de police du Capitole, Harry Dunn, a déclaré qu’un grand groupe de personnes lui avait crié le mot N alors qu’il essayait de les empêcher de pénétrer dans la chambre de la Chambre.

Au moins neuf personnes qui se trouvaient au Capitole ce jour-là sont mortes pendant et après les émeutes, dont une femme qui a été tuée par balle par la police alors qu’elle tentait de s’introduire dans la chambre de la Chambre et trois autres partisans de Trump qui ont subi des urgences médicales. Deux policiers se sont suicidés dans les jours qui ont immédiatement suivi, et un troisième, Sicknick, s’est effondré et est décédé plus tard après qu’un des émeutiers l’ait aspergé d’un produit chimique. Un médecin légiste a déterminé qu’il était décédé de causes naturelles.

Plusieurs mois après l’attaque, en août 2021, la police métropolitaine a annoncé que deux autres de ses officiers qui avaient répondu à l’insurrection étaient morts par suicide. Les circonstances qui ont conduit à leur mort étaient inconnues.

Le vote de juin 2021 à la Chambre pour décerner les médailles a remporté un large soutien des deux parties. Mais 21 républicains de la Chambre ont voté contre – des législateurs qui avaient minimisé la violence et sont restés fidèles à Trump. Le Sénat a adopté la législation par vote vocal, sans objections républicaines.

Pelosi, McConnell, le chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer ont assisté à la cérémonie et ont décerné des médailles.

La médaille d’or du Congrès, la plus haute distinction que le Congrès puisse décerner, est décernée depuis 1776. Les précédents récipiendaires sont George Washington, Sir Winston Churchill, Bob Hope et Robert Frost. Ces dernières années, le Congrès a décerné les médailles à l’ancien joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans Steve Gleason, qui est devenu l’un des principaux défenseurs des personnes aux prises avec la maladie de Lou Gehrig, et au motard Greg LeMond.

En signant le projet de loi à la Maison Blanche l’année dernière, Biden a déclaré que l’héroïsme des officiers ne pouvait être oublié.

L’insurrection était une “tentative violente de renverser la volonté du peuple américain”, et les Américains doivent comprendre ce qui s’est passé, a-t-il déclaré. « La vérité honnête et sans fard. Nous devons y faire face. »

