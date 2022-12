Les héros des forces armées interviennent pour que les grévistes obtiennent une prime de Noël

Les soldats HERO qui interviennent pour couvrir le personnel en grève recevront un bonus de Noël.

Les forces qui travaillent dur et qui ont dû intervenir pour annuler leur pause méritée avec leurs propres familles pour être déployées recevront une augmentation de salaire.

Les soldats héros qui interviennent pour couvrir les grèves recevront une augmentation de salaire supplémentaire Crédit : Jeremy Selwyn

Le personnel recevra 20 £ supplémentaires pour chaque jour passé à s’entraîner ou déployé en grève pendant la période des fêtes.

Plus de 1 000 personnes de toute l’armée, de la marine et de la RAF ont été formées pour remplacer le personnel en grève aux frontières, les services d’incendie et de secours et dans le NHS au cours des dernières semaines.

Ils vérifieront les passeports, conduiront des ambulances et rempliront d’autres rôles pendant les vacances pour aider à faire avancer le pays.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le chef d’état-major de la Défense les ont personnellement remerciés d’avoir renoncé à leur Noël pour s’assurer que les Britanniques sont en sécurité.

600 sont intervenus plus tôt cette semaine pour conduire des ambulances – et 625 autres couvrent les frontières à partir d’aujourd’hui.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré : «Je suis extrêmement reconnaissant des sacrifices consentis cet hiver par les membres de nos forces armées, qui donnent de leur temps pour maintenir nos services essentiels en fonctionnement et pour renforcer la résilience du Royaume-Uni.

“Alors que les syndicats continuent de rançonner nos services publics, il est tout à fait approprié que nos employés soient indemnisés pour avoir à aller au-delà de leurs tâches habituelles à court terme.”

Ben Wallace a salué nos héros des forces armées qui interviennent pour aider

Les Britanniques recevront les paiements dans leur salaire du mois prochain.

L’argent supplémentaire proviendra du budget existant du MoD.