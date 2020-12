Le temps a désigné les agents de santé de première ligne – et les organisateurs de la justice raciale – comme « gardiens de l’année », bien que les manifestants BLM violant le verrouillage semblent aller à l’encontre de l’ordre de culpabilité des médecins de « rester à la maison ».

Apparemment, essayant d’avoir son gâteau et de le manger aussi, le temps nommé «Agents de santé de première ligne» – une catégorie qui plaira à tous – et «Organisateurs de justice raciale» comme «Gardiens de l’année», une nouvelle catégorie pour ses convoités « Personne de l’année » sélection.

Je comprends que le truc de la personne de l’année est la grande chose de Time, mais créer un « gardien de l’année » secondaire * et * l’attribuer à deux catégories entières de personnes différentes semble un peu exagéré pic.twitter.com/0VETHEVRT8 – Tom Gara (@tomgara) 11 décembre 2020

Cependant, les sélections du magazine ont servi un message résolument mitigé, un clip vidéo représentant les agents de santé rappelant au public que «Les travailleurs de première ligne risquent leur vie pour aider à sauver la nôtre» et une voix off a réprimandé les Américains pour avoir envoyé des pizzas aux hôpitaux et d’autres friandises: « Ce dont nous avons besoin, c’est que vous arrêtiez de nous exposer. »

Les agents de santé de première ligne risquent leur vie pour aider à sauver la nôtre. «Médecins, infirmières, femmes de chambre, commis, nous sommes les plus proches de votre famille en ce moment. Et nous allons prendre soin d’eux" #TIMEPOY" pic.twitter.com/RdVHIhP88O – TEMPS TEMPS) 11 décembre 2020

Pourtant, Black Lives Matter a initialement réapparu dans une série de manifestations violant le verrouillage en mai après le meurtre de l’homme de Minneapolis George Floyd et a en quelque sorte reçu une dispense spéciale – des médias, sinon toujours des autorités – pour continuer dans les villes des États-Unis. alors même que d’autres manifestations sont annulées et diabolisées.

Alors que les agents de santé de première ligne plaisaient à la foule, certains ne pouvaient s’empêcher de remarquer que les membres sous-payés et souvent sous-estimés de cette catégorie pouvaient utiliser une aide plus concrète qu’une couverture de magazine éclatante.

Et d’autres ont observé que la gamme toujours plus large de «People of the year» dilué le but des récompenses.

Porche Bennett-Bey: «Mon objectif est l’avenir, faire en sorte que nos enfants et leurs enfants et leurs enfants n’aient jamais à subir ces malédictions générationnelles. Vous voulez briser ces chaînes » #TIMEPOY https://t.co/eLYVITCMRB pic.twitter.com/Uck7kDAcab – TEMPS TEMPS) 11 décembre 2020

Les deux «Organisateurs de justice raciale» nommés par le magazine étaient étonnamment obscurs. Porche Bennett-Bey, dont le grand jour était apparemment en train de prendre le micro dans une mairie de Kenosha, dans le Wisconsin, pour le candidat à la présidentielle de l’époque Joe Biden et appelant à une meilleure compréhension du sort de la communauté noire, apparaît à peine dans une recherche Google. Assa Traoré, une militante française dont le frère est décédé en garde à vue en 2016, est un peu mieux connue mais apparaît à peine dans la rédaction hagiographique de Time.

