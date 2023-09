Les héros britanniques qui ont aidé à sauver des vies lors de l’attaque terroriste d’un centre commercial au Kenya ont finalement été révélés comme étant un ancien membre des SAS et Welsh Ranger.

LES cris des acheteurs se mêlaient aux rafales de tirs d’AK-47 et aux explosions occasionnelles de grenades.

La foule paniquée cherchait désespérément à fuir le massacre dans le centre commercial haut de gamme. Pourtant, au milieu du carnage, deux hommes non armés luttaient contre la marée humaine, déterminés à se frayer un chemin vers le danger.

Quatre assaillants ont pris d’assaut un centre commercial au Kenya en 2013, tuant 67 personnes. Crédit : AP : Associated Press

Taff Groves, ancien soldat SAS né à Cardiff, n’a pas hésité à se mettre en danger Crédit : Fourni

L’ancien Ranger irlandais Lorcan Byrne était le responsable de la sécurité de Taff à Nairobi et connaissait l’agencement du centre commercial. Crédit : PT Podcast

Et dix ans plus tard, leur courage est rappelé par un survivant qui a déclaré : « Ils resteront toujours proches des anges pour nous – des héros que Dieu a envoyés pour la vie. »

Demain marque le dixième anniversaire de l’attaque terroriste contre le centre commercial Westgate à Nairobi, au Kenya, au cours de laquelle 62 civils, dont quatre Britanniques, ont été assassinés et environ 200 grièvement blessés.

L’ancien major de la Royal Marine, Dominic Troulan, a reçu la George Cross pour ses actions ce jour-là, mais deux autres anciens soldats qui ont sauvé des centaines de personnes du massacre n’ont jamais été officiellement reconnus.

Aujourd’hui, The Sun peut les nommer Taff Groves, ancien soldat du SAS, et Lorcan Byrne, ancien Ranger irlandais, et révéler l’histoire inédite de leur remarquable héroïsme.

Taff, conseiller en sécurité mondiale pour une entreprise de logistique, était à Nairobi pour une réunion avec Lorcan, 47 ans, son responsable local de la sécurité, lorsque les premiers rapports faisaient état d’une fusillade dans le centre commercial.

Ils ont découvert qu’un collègue de travail et sa femme étaient au centre commercial et après leur avoir envoyé un texto pour leur dire qu’ils étaient en route, Taff et Lorcan ont sauté dans une voiture, puis ont forcé leur chemin à pied sur les cent derniers mètres à travers la foule en fuite.

Ils pouvaient déjà entendre les coups de feu et les explosions et voir des morts, des mourants et des blessés graves jonchant l’approche du centre commercial où quatre terroristes d’Al-Shabaab avaient commencé leur déchaînement sanguinaire mais avaient continué, ignorant le danger.

Forts des connaissances locales de Lorcan, ils ont décidé d’essayer d’entrer dans le centre commercial via le parking souterrain, en se déplaçant de pilier en pilier jusqu’à l’arrière d’un supermarché.

Taff, né à Cardiff, qui a la cinquantaine et a passé 30 ans dans le SAS, se souvient : « Nous avons entendu beaucoup de tirs alors nous avons commencé à marcher vers eux.

« Cela ne semble peut-être pas la meilleure idée, mais nous avons ensuite vu beaucoup d’obus voler et c’était presque comme si nous étions juste au-dessus des terroristes. »

Ils se sont retirés vers un quai de chargement où ils ont découvert jusqu’à 200 employés et acheteurs terrifiés se cachant sous les camions, dans les poubelles ou derrière les chariots.

Taff a déclaré : « Les gens venaient de se figer et ils avaient trop peur pour faire quoi que ce soit.

« En groupes, nous avons commencé à les coordonner et leur avons dit : ‘Écoutez les rafales de feu’.

« Lorsque les rafales se sont arrêtées, nous avons dit : « Bien, courez ! » et nous avons commencé à les diriger vers le point de sortie.

À ce moment-là, ils ont reçu un texto de leur collègue canadien Herman Lang et de sa femme Noella leur disant qu’ils s’étaient barricadés avec des dizaines d’autres personnes dans un débarras à l’arrière du restaurant Onami, de l’autre côté du centre commercial, et qu’il y avait eu des tirs. à l’intérieur du restaurant.

Taff et Lorcan ont trouvé quatre policiers et gardes de sécurité kenyans effrayés dans la zone de chargement.

Ils ont refusé de leur remettre leurs armes mais ont accepté de les accompagner dans l’un des escaliers de service, où résonnaient les bruits des coups de feu et des explosions.

En arrivant au troisième étage, ils ont positionné un policier avec un fusil AK-47 pour se prémunir contre tout retour des terroristes.

Puis ils ont frappé à la porte arrière du Java Café voisin – et ont découvert des dizaines d’autres acheteurs terrifiés qu’ils ont guidés vers la sécurité dans la cage d’escalier de service.

Depuis le café, Taff et Lorcan pouvaient maintenant voir le parking sur le toit où se déroulait un concours de cuisine pour enfants lorsque les terroristes sont arrivés.

Les tueurs avaient ouvert le feu et lancé des grenades sur la foule d’hommes, de femmes et d’enfants, et sont revenus plus d’une fois pour répéter l’atrocité.

Lorcan a déclaré : « Il y avait des corps jonchés partout entre les tables à tréteaux remplies de nourriture et les comptoirs de cuisine.

« Dans la zone couverte, j’ai compté au moins 30 morts et davantage de blessés. Les gens saignaient à mort à cause d’horribles blessures.

« Une femme enceinte avait reçu une balle dans le ventre puis au visage.

« Il y avait des enfants morts dans des poussettes renversées.

« Une mère berçait son enfant dans ses bras et implorait de l’aide, mais j’ai dû continuer à avancer, car je ne pouvais rien faire avec autant de morts et de blessés. »

Ils ont trouvé un groupe d’environ 150 personnes regroupées dans un coin du parking, paniquées et hurlant, avec une grenade non explosée sur le sol devant elles.

Alors que Lorcan les conduisait vers le Java Café, Taff les guida vers la sécurité.

Taff a déclaré : « C’était un véritable gâchis. Nous les regardions dans les yeux, leur parlions et les faisions descendre les escaliers.

« Là où je le pouvais, je les ai amenés à aider quelqu’un d’autre, ce qui leur a permis de oublier le traumatisme. Les convaincre de déménager n’a pas été facile.

Puis quelques terroristes sont apparus sur un toit au-dessus d’eux et ont recommencé à tirer, touchant un ou deux des acheteurs en fuite.

Les acheteurs s’enfuient dans l’escalier roulant du centre commercial Crédit : Reuters

Un soldat kenyan à l’intérieur du centre commercial Crédit : AFP

Tout le temps, Taff et Lorcan demandaient si quelqu’un avait une arme, et lorsqu’un homme a offert son pistolet et 15 cartouches, il a été décidé que Lorcan, qui connaissait la configuration du centre commercial, irait avec l’un des policiers armés pour tenter d’atteindre le centre commercial. Restaurant Onami.

Pendant ce temps, Taff continuait à évacuer les personnes traumatisées du parking.

Taff, qui était encore réserviste du SAS à l’époque, a dit à Lorcan : « À bientôt au Valhalla !

Il a ensuite contacté le siège de SAS à Hereford pour leur parler de ce qui se passait et de ce qu’il savait.

Dès que Lorcan a atteint le dernier étage, il a essuyé le feu des terroristes et a riposté à trois coups de feu.

Mais alors qu’il courait se mettre à l’abri, il a failli s’assommer lorsqu’il a glissé sur des centaines de caisses d’obus vides et s’est cogné la tête contre le sol en marbre.

CONGA BIZARRE

Le policier a alors refusé d’aller plus loin.

Alors que deux terroristes se rapprochaient à nouveau de lui, Lorcan a tiré quatre autres balles et a déclaré : « J’ai définitivement touché l’un d’eux et l’un d’eux s’est arrêté (son arme s’est bloquée) et ils ont décollé. »

En arrivant au restaurant, Lorcan a envoyé un texto à Herman Lang pour lui dire d’ouvrir la porte du cellier.

Il a ensuite dit au Canadien de s’accrocher à la ceinture de Lorcan et à sa femme de s’accrocher à celle de son mari, puis il a couru vers l’endroit où il savait que Taff avait sécurisé leur voie de fuite, suivi d’environ 60 autres personnes, chacune s’accrochant à la ceinture. personne devant dans une ligne de conga bizarre.

Alors qu’ils couraient pour sauver leur vie, les terroristes leur ont tiré à nouveau dessus et Lorcan a tiré quatre autres balles sur les tueurs.

Pendant ce temps, Taff soignait les blessés, déchirant des bandes de nappe et utilisant des tables à tréteaux comme civières de fortune tout en déplaçant les blessés ambulants dans les escaliers, et dès le retour de Lorcan, il a aidé à diriger les nouveaux évadés vers un lieu sûr.

Pendant que Lorcan emmenait les Lang vers une voiture en attente, Taff retournait au niveau de la rue pour tenter de persuader la police locale et un général de l’armée kenyane de renvoyer des forces avec lui au centre commercial.

Il a été filmé alors qu’il défendait sa cause, mais le général a insisté pour attendre une équipe Swat.

Taff et Lorcan sont ensuite retournés au centre commercial avec d’autres bénévoles et ont continué à soigner les blessés dans le parking sur le toit pendant encore quelques heures, jusqu’à l’arrivée de l’aide médicale.

Vers 16 heures, il ne restait plus que les morts, alors Taff et Lorcan retournèrent à leur bureau.

Les quatre hommes armés ont été tués.

Le lendemain, Taff quitta le Kenya et son rôle et celui de Lorcan dans le sauvetage n’étaient connus que de ceux qu’ils avaient aidés.

Les Britanniques kenyans Amanda et Simon Belcher étaient parmi eux, s’étant cachés sous des voitures pendant que les terroristes aspergeaient la zone du concours de cuisine de balles et de grenades.

Simon, le chef du safari, avait failli se vider de son sang après qu’une balle lui ait traversé la poitrine et lui ait traversé le bras alors qu’il protégeait Subh Galot, trois ans, et sa nounou sous sa voiture.

Amanda a déclaré : « Sans Taff et Lorcan, nous ne serions pas en vie. Nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes reconnaissants.

La mère de Subh, Rita Galot, qui avait été séparée de ses enfants pendant le chaos, a appris de leur nounou comment Taff et Lorcan les avaient aidés à se mettre en sécurité et elle a déclaré : « Ils resteront toujours proches des anges pour nous – des héros à vie que Dieu a envoyés. »

Herman Lang a déclaré : « Je me souviens de Taff montant la garde en haut des marches du café et nous dirigeant vers la cage d’escalier, et Noella se souvient très clairement de lui. Il lui a demandé si elle allait bien.

« Nous avons dévalé les escaliers jusqu’à un quai de chargement, Lorcan devant et Taff qui gardait derrière nous.

« Je me souviens que les murs de la cage d’escalier étaient couverts de sang maculé des mains de tous les gens qui descendaient, et d’une trace de sang très frais sur les marches de l’escalier. »

Taff a été réticent à accepter les applaudissements alors qu’il y a eu tant d’autres actes de bravoure ce jour-là.

Il a déclaré : « Si vous êtes un ancien soldat, vous avez un énorme avantage sur quelqu’un qui n’a jamais vécu ce genre de situations.

« Une fois formé, il n’y a pas de doutes. N’importe quel soldat serait pareil, car on ne peut rien faire.

« Nous étions là ce jour-là. Je n’y ai jamais pensé. C’était juste : « Eh bien, allons voir ce que nous pouvons faire », alors nous l’avons fait.

« Il n’y avait pas de véritable plan. »

Taff et Lorcan viennent en aide aux victimes après l’attaque Crédit : Fourni

L’ancien major de la Royal Marine, Dominic Troulan, a remporté la George Cross Crédit : Times Newspapers Ltd.