Les héroïques de l’été voient Gladbach tenir le match nul au Bayern

Berlin (AFP) – Le Borussia Moenchengladbach a maintenu son solide record récent contre le Bayern Munich avec une performance exceptionnelle du gardien Yann Sommer assurant un match nul 1-1 à l’extérieur samedi.

Gladbach a mieux performé que tout autre club de Bundesliga contre Munich ces dernières saisons, avec deux victoires et un match nul lors de la saison 2021-22.

Le Bayern a commencé le match de la même manière qu’il avait commencé la saison, dominant la possession et épinglant Gladbach dans sa propre surface de réparation.

L’ancien attaquant de Liverpool, Sadio Mane, a mis le ballon dans le filet deux fois en deux minutes en première mi-temps, mais les deux efforts ont été retirés pour hors-jeu.

Avec le Bayern lançant vague après vague de pression incessante sur Gladbach, un but semblait une simple formalité, mais ce sont les visiteurs qui ont pris les devants lorsque l’attaquant français Marcus Thuram a profité d’une mauvaise erreur de son compatriote Dayot Upamecano pour mettre son équipe en place 1- 0 dans l’ombre de la mi-temps.

Le Bayern a continué à dominer et a presque égalisé à la 61e minute grâce à Mane, mais Sommer a en quelque sorte arrêté les Sénégalais deux fois de suite à bout portant.

Sommer a de nouveau sauvé son équipe à la 65e minute, empêchant d’une manière ou d’une autre l’ailier du Bayern Leroy Sane de marquer en tête-à-tête avec l’ancien homme de Man City.

Au fur et à mesure que le match avançait, la frustration commençait à s’insinuer dans le jeu de l’équipe locale, avec Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Sane et le manager Julian Nagelsmann récoltant tous des cartons jaunes évitables en seconde période.

Musiala, amené par Nagelsmann à la 67e minute, a égalisé à la 82e minute, glissant une passe pour que Sane fasse passer le ballon devant Sommer dans le coin inférieur gauche du filet.

Le Bayern s’est rapproché plusieurs fois dans les phases finales, mais Sommer a été à la hauteur de la tâche pour s’assurer que son équipe reste invaincue jusqu’à présent cette saison.

Aux côtés du Bayern, l’Union Berlin, qui a gagné 6-1 à l’extérieur à Schalke plus tôt samedi, occupe la première place.

L’Union, qui a accueilli le Bayern dans la capitale allemande samedi, a gagné grâce aux bretelles de Sheraldo Becker et Sven Michel, ainsi qu’aux frappes de Morten Thorsby et Janik Haberer.

Le club berlinois, qui entamera sa toute première campagne en Ligue Europa en septembre, est invaincu (quatre victoires et un nul) après cinq matches de compétition en 2022-23.

L’entraîneur berlinois Urs Fischer ne voulait pas que son équipe se laisse emporter par la “chanceuse” victoire.

“Notre avance de 3-1 à la mi-temps a porté chance. Schalke était meilleur, plus agressif et plus agile que nous », a déclaré le manager suisse au SID allemand.

“Ce qui était bien, c’est que nous étions plus efficaces.”

– Modeste marque pour Dortmund –

L’attaquant français Anthony Modeste a remercié l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic après que son but en première mi-temps ait donné à son équipe une courte victoire 1-0 à l’extérieur au Hertha Berlin samedi.

Modeste a dirigé un centre de Salih Ozcan, également arrivé de Cologne cet été, à la 32e minute pour donner l’avantage à Dortmund 1-0.

Modeste, qui est connu pour ses célébrations théâtrales qui impliquent souvent de la danse et même des accessoires, a couru avec émotion vers Terzic et l’a embrassé après avoir marqué.

« Je suis tellement content d’avoir marqué mon premier but. Ça a pris du temps, mais c’était vraiment important.

“J’ai tellement bu (depuis mon arrivée à Dortmund), mais le manager a toujours été là pour moi.”

Ailleurs, le RB Leipzig a remporté sa première victoire aux Bundestags de la saison avec une victoire 2-0 à domicile contre Wolfsburg.

L’attaquant français de Leipzig Christopher Nkunku a converti un penalty après cinq minutes pour ouvrir le score.

L’ancien attaquant de Chelsea, Timo Werner, qui est parti du banc après une infection, a mis en place le deuxième de Nkunku à la 90e minute pour soulager la pression de l’entraîneur de Leipzig, Domenico Tedesco.

Le Bayer Leverkusen a récolté ses premiers points de la saison avec une victoire 3-0 à Mayence.

Leverkusen, qui n’avait marqué qu’un seul but en trois matches de Bundesliga et avait déjà été éliminé de la Coupe d’Allemagne, a marqué trois buts en première mi-temps, dont un doublé pour l’ailier néerlandais Jeremie Frimpong.

Hoffenheim a remporté son troisième match de la saison avec une victoire 1-0 à domicile contre Augsbourg, grâce à un but en première mi-temps de Dennis Geiger.