«Il est de notre devoir et de notre responsabilité civiques de payer toutes les taxes», La famille a déclaré dans un communiqué publié mercredi par Samsung, annonçant qu’elle paierait plus de 12 billions de wons (10,8 milliards de dollars) en droits de succession sur cinq ans en six versements, à partir de ce mois-ci.

Le président Lee Kun-hee, décédé le 25 octobre 2020, possédait un patrimoine évalué à environ 26 billions de wons (23,3 milliards de dollars), selon les médias locaux. Il a été crédité d’avoir transformé Samsung en le plus grand fabricant de puces mémoire et de smartphones au monde.

La facture des droits de succession est la plus importante de l’histoire de la Corée du Sud et la discussion de la famille a été attentivement suivie par le marché alors que les investisseurs se demandent ce que la famille fera des actions de Lee et de la participation majoritaire dans Samsung.

La déclaration de mercredi aurait été déçue car elle ne donnait aucun détail sur la façon dont la part de Lee dans le conglomérat serait divisée. Les actions de Samsung C&T Corp ont chuté d’environ 3% à la suite de cette déclaration. Il n’y avait pas non plus d’informations sur la façon dont la famille paierait la facture fiscale.Heir, Jay Y. Lee, purge actuellement une peine de 30 mois de prison pour corruption et détournement de fonds. Un appel pour que le jeune homme de 52 ans soit gracié a été rejeté.

La famille a également annoncé mercredi qu’elle ferait un don d’un billion de wons pour améliorer les soins de santé publics, dont 500 milliards pour construire le premier établissement spécialisé du pays pour les maladies infectieuses.

Le Musée national de Corée et le Musée national d’art moderne et contemporain seront les récipiendaires de la majeure partie de la collection d’art personnelle de Lee de 1,76 milliard de dollars. La collection comprend des œuvres de Picasso, Monet et Chagall.

