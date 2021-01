Les herbiers sous-marins dans les zones côtières semblent piéger des morceaux de plastique dans des faisceaux naturels de fibres connus sous le nom de « boules de Neptune », ont déclaré jeudi des chercheurs.

Sans l’aide des humains, les plantes qui se balancent – ancrées dans les fonds marins peu profonds – peuvent collecter près de 900 millions d’articles en plastique rien qu’en Méditerranée chaque année, ont-ils rapporté dans la revue Scientific Reports.

« Nous montrons que les débris plastiques du fond marin peuvent être piégés dans les restes d’herbes marines, quittant finalement le milieu marin par échouage », a déclaré à l’AFP l’auteur principale Anna Sanchez-Vidal, biologiste marine à l’Université de Barcelone.

Ce nettoyage accidentel « représente une purge continue des débris plastiques hors de la mer », a-t-elle ajouté.

Ajoutez donc le contrôle de la pollution à la longue liste de services fournis par les herbiers marins – pour les écosystèmes océaniques et les humains qui vivent près du bord de l’eau.

Il existe quelque 70 espèces d’herbes marines, regroupées en plusieurs familles de plantes à fleurs qui – à l’origine sur terre – ont recolonisé l’océan il y a 80 à 100 millions d’années.

Poussant de l’Arctique aux tropiques, la plupart des espèces ont de longues feuilles herbacées qui peuvent former de vastes prairies sous-marines.

Ils sont cependant plus que jolis.

Ils jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de l’eau, absorbent le CO2 et dégagent de l’oxygène, et sont une nurserie naturelle et un refuge pour des centaines d’espèces de poissons.

Ils sont également à la base des réseaux trophiques côtiers.

En ancrant les eaux peu profondes, ils aident à prévenir l’érosion des plages et amortissent l’impact des ondes de tempête destructrices.

Pour mieux comprendre les capacités de regroupement plastique des herbiers marins, Sanchez-Vidal et son équipe ont étudié une espèce que l’on ne trouve qu’en Méditerranée, Posidonia oceanica.

En 2018 et 2019, ils ont compté le nombre de particules de plastique trouvées dans des boules de mer qui s’étaient échouées sur quatre plages de Majorque, en Espagne, qui possède de grandes prairies marines au large.

Il y avait des débris de plastique dans la moitié des échantillons de feuilles d’herbes marines en vrac, jusqu’à 600 morceaux par kilo de feuilles.

Seulement 17 pour cent de la fibre d’herbier groupée plus serrée connue sous le nom de boules de Neptune contenait du plastique, mais à une densité beaucoup plus élevée – près de 1500 pièces par kilo de boule de mer.

En utilisant des estimations de la production de fibres d’herbiers en Méditerranée, les chercheurs ont établi une estimation de la quantité de plastique qui pourrait être filtrée dans tout le bassin.

Les orbes ovales – la forme d’un ballon de rugby – se forment à partir de la base de feuilles qui ont été déchiquetées par l’action des courants océaniques mais restent attachées à des tiges, appelées rhizomes.

Comme elles sont lentement enterrées par sédimentation, les gaines de feuilles endommagées forment des fibres rigides qui s’entrelacent en une boule, collectant le plastique dans le processus.

« Nous ne savons pas où ils vont », a déclaré Sanchez-Vidal. « Nous savons seulement que certains d’entre eux sont échoués pendant les tempêtes. »