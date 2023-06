Les Hells Angels perdent devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique après avoir tenté d’empêcher la vente des pavillons saisis

Les Hells Angels ont perdu devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique après avoir tenté d’empêcher la province de vendre trois pavillons qu’elle avait saisis plus tôt cette année.

C’est le dernier chapitre de une longue saga concernant les pavillons de Vancouver, Nanaimo et Kelowna.

Le le tribunal avait statué en février que les propriétés seraient probablement utilisées pour des activités criminelles à l’avenir, et en avril, la province a remplacé les serrures là-bas et s’est carrément emparé des club-houses .

Alors que les avocats représentant le gang de motards hors-la-loi réfléchissaient à une contestation devant la Cour suprême du Canada, ils sont allés devant les tribunaux pour empêcher la province de vendre les propriétés – ce qu’ils sont autorisés à faire en vertu de la loi sur la confiscation civile .

Cependant, la plus haute cour d’appel de la province s’est prononcé contre eux concluant qu’il y avait peu de preuves que les Hells Angels auraient subi un « préjudice irréparable » si les propriétés avaient été vendues.

« Les demandeurs n’ont pas établi qu’ils subiront un préjudice irréparable si la suspension n’est pas accordée », lit-on dans une décision du juge Ronald Skolrood, publiée plus tôt ce mois-ci.

« En revanche, j’accepte que le réalisateur [of civil forfeiture] seront assujettis à des coûts permanents et à des responsabilités potentielles s’ils sont obligés de préserver et d’entretenir les propriétés en attendant la décision de la Cour suprême du Canada. »

Des agents du VPD sont photographiés dans un club-house des Hells Angels au 3598 East Georgia St. à Vancouver le 14 avril. La province est maintenant sur le titre de cette propriété, ainsi que de deux autres à Nanaimo et Kelowna. (Ben Nelms/CBC)

L’affaire opposait le directeur de la confiscation civile de la province et Angel Acres Recreation and Festival Property Ltd.

CBC News a contacté le bureau du procureur général et l’avocat des demandeurs pour cette histoire.

Tourmente judiciaire de 16 ans

Les pavillons en question sont situés au 805 Victoria Rd. à Nanaimo, 837 Ellis St. à Kelowna et 3598 East Georgia St. à Vancouver. La province de la Colombie-Britannique est maintenant sur le titre pour les trois propriétés.

Son bureau de confiscation a commencé par saisir le pavillon de Nanaimo en 2007, suivi des pavillons de Kelowna et de Vancouver en 2012, la Couronne alléguant que les propriétés étaient liées à des extorsions, des agressions et même des meurtres.

Les Hells Angels sont allés au tribunal pour arrêter les saisies et ont d’abord gagné une décision de la Cour suprême en 2020 . Cependant, cela a été annulé par la Cour d’appel en février de cette année.

Le site Web de BC Assessment indique une valeur combinée totale d’un peu plus de 3 millions de dollars pour les propriétés.

Ils sont décrits dans la décision de février comme clôturés et fermés, avec des portes métalliques s’ouvrant vers l’extérieur pour empêcher l’entrée par effraction, des systèmes de sécurité étendus et d’autres mesures pour « empêcher la police de surveiller subrepticement » les activités des Hells Angels.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique est la plus haute cour d’appel de la province, ce qui signifie que les Hells Angels doivent se tourner vers la Cour suprême du Canada s’ils veulent que la saisie soit annulée.

Dans la décision du tribunal, Skolrood déclare que les avocats du club ont déjà déposé leur demande auprès du plus haut tribunal du Canada et qu’une décision sur la tenue d’une audience pourrait être rendue à l’automne.