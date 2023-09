Les Hells Angels et leurs associés inculpés dans l’attaque brutale de 3 hommes noirs

Un grand jury a inculpé 17 membres et associés d’un gang de motards des Hells Angels pour une attaque brutale et apparemment non provoquée contre trois hommes noirs à San Diego cet été.

L’agression a eu lieu le 6 juin dans le quartier d’Ocean Beach à San Diego.

Les trois victimes, âgées de 19, 20 et 21 ans, se trouvaient ensemble sur Newport Avenue lorsqu’elles ont été poursuivies par plusieurs membres du gang de motards Hells Angels. Les procureurs ont déclaré que l’un des hommes aurait pu parler à la petite amie de l’un des motards avant la poursuite.

Une victime a été battue jusqu’à perdre connaissance, tandis qu’une deuxième a été battue et poignardée, semble-t-il par le chef du gang, identifié par les procureurs comme étant Troy Scholder, 43 ans. Le troisième homme a pu s’enfuir et n’a pas été blessé.

Des mois d’enquête menés par la police de San Diego et le bureau du procureur ont conduit à l’inculpation de 14 personnes pour agression susceptible de causer de graves blessures corporelles et à des allégations particulières d’appartenance à un gang criminel de rue. Onze des accusations comportaient des améliorations supplémentaires pour les crimes haineux.

Trois autres personnes font face à des accusations moins graves, soupçonnées d’avoir conduit Scholder des lieux au Hells Angels Clubhouse à El Cajon, ont indiqué les autorités.

« Dans le comté de San Diego, nous ne pouvons pas tolérer et ne tolérerons pas la violence et le racisme de quelque nature que ce soit, et encore moins des crimes comme cette attaque haineuse, vicieuse et non provoquée », a déclaré le district du comté de San Diego. Atty. » Summer Stephan a déclaré dans un communiqué.

Les 17 accusés ont été arrêtés la semaine dernière et ont plaidé lundi non coupables de leurs accusations respectives, ont indiqué les autorités. L’Union-Tribune de San Diego a rapporté les suspects étaient âgés de 22 à 57 ans.

La prochaine audience dans cette affaire est prévue le 3 novembre et le procès devrait commencer le 14 novembre.

L’enquête sur l’agression a nécessité l’aide de sept organismes locaux d’application de la loi du comté de San Diego ainsi que du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.