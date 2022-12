Les Hells Angels de l’île de Vancouver ciblés alors que des hommes font face à 41 accusations

Quatre hommes font face à des dizaines d’accusations après une enquête de plusieurs années sur le trafic de drogue qui, selon la police, a perturbé l’expansion du gang de motards Hells Angels sur l’île de Vancouver.

Le service fédéral des poursuites a approuvé 41 accusations criminelles liées à l’enquête.

Jeudi, le Combined Forces Special Enforcement Unit (CFSEU-BC) de la Colombie-Britannique a annoncé qu’une enquête qui a débuté en juin 2018 et ciblait des membres des Hells Angels à Nanaimo, en Colombie-Britannique, ainsi que leurs clubs de soutien – le Savages MC et l’Armée des Diables. MC – avait conduit à des accusations contre les hommes.

La police a saisi 22 armes au cours de l’enquête, dont un Uzi, ainsi que plus de 4 500 cartouches et cinq tubes d’explosifs généralement utilisés dans les mines.

Les enquêteurs ont également récupéré plus de sept kilogrammes de cocaïne, près de deux kilogrammes de méthamphétamine et quatre kilogrammes de cannabis, a indiqué la CFSEU-BC.

La police a déclaré que les Hells Angels avaient l’intention d’étendre leurs activités de trafic de drogue sur l’île de Vancouver tout en établissant de nouveaux chapitres Hells Angels au-delà de Nanaimo.

TROIS HOMMES RESTENT EN CLARTÉ

William Bradley Thompson, 58 ans, de Ladysmith, en Colombie-Britannique, fait face à 10 accusations d’armes et à une accusation liée à la drogue. Il a été arrêté et libéré dans l’attente d’une comparution devant le tribunal, a indiqué la police dans un communiqué jeudi.

Les trois autres hommes étaient toujours en liberté au moment de l’annonce avec des mandats d’arrêt émis contre eux.

Sean Oliver Douglas Kendall, 44 ans, de Port Alberni, en Colombie-Britannique, fait face à sept accusations liées au trafic de drogue.

Sean Oliver Douglas Kendall. (UMECO-BC)

Kristopher Stephen Smith, un homme de 44 ans de Nanaimo, est accusé de trois infractions liées aux drogues et de trois infractions liées aux armes.

Kristopher Stephen Smith. (UMECO-BC)

William Karl Paulsen, un homme de 51 ans de Campbell River, en Colombie-Britannique, fait face à seize accusations de drogue et à une accusation de possession illégale d’explosifs.

Guillaume Karl Paulsen. (UMECO-BC)

Toute personne ayant des informations sur leur localisation est priée de contacter la police locale ou Échec au crime.

“Cette enquête longue et complexe a duré plus de quatre ans et comprenait plus de 50 ressources dédiées, ce qui a entraîné d’importantes saisies de drogues potentiellement mortelles et des accusations graves”, a déclaré le chef de l’UMECO-BC, Manny Mann, Thusday.

“Notre mandat et notre capacité à travailler avec nos agences partenaires pour enquêter dans plusieurs juridictions nous permettent d’enquêter sur les membres de gangs et les groupes qui ont un impact sur la sécurité publique dans plusieurs communautés”, a-t-il ajouté.