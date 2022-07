Les Hells Angels à Toronto jeudi pourraient causer des perturbations

La police de Toronto affirme avoir mis en place un plan “robuste” pour surveiller et minimiser les perturbations pour les résidents, les entreprises et les routes causées par un manège commémoratif des Hells Angels et un rassemblement dans l’est de Toronto jeudi.

S’adressant aux médias à l’extérieur du quartier général de la police de Toronto tard ce matin, le surintendant. Scott Baptiste, de Traffic Services, a déclaré avoir été mis au courant d’un “événement non autorisé” qui devrait commencer vers 11 heures demain.

Il a déclaré que la police s’attend à ce qu’un “grand cortège” de 800 à 1 000 motocyclistes, dont la plupart sont des membres des Hells Angels, partira de Newmarket et se dirigera vers le sud sur la promenade Don Valley avant de se diriger vers l’est sur le boulevard Lake Shore Est, puis vers le nord sur Carlaw. Rue.

« Ce cortège va inévitablement perturber la circulation dans notre ville. Nous travaillons avec d’autres services de police, y compris l’OPP et la police régionale de York, pour gérer la circulation et assurer la sécurité du public pendant cette procession », a déclaré Baptiste.

“Nous n’avons aucune information indiquant qu’ils ont l’intention de faire autre chose que de participer à la balade commémorative, suivie du rassemblement dans la ville.”

Les Hells Angels ont une vitrine au 98 Carlaw Ave., juste au sud de Eastern Avenue.

La succursale du centre-ville du club de motards avait autrefois un club-house juste au coin de la rue au 498 Eastern Ave, mais cette propriété a été saisie par la Couronne en mars 2007 à la suite d’une série d’arrestations massives. Le lot de 30″ par 120″ a été vendu début 2016.

Baptiste a déclaré que le rassemblement de demain, qui se tient en l’honneur d’un ancien Hells Angel anonyme et est séparé de la course nationale du club prévue ce week-end dans la région de Whitby, devrait se terminer vers 17 heures.

Des membres des Hells Angels regardent leur bannière être levée à l’extérieur de l’enceinte des Hells Angels Nomads avant la course du groupe du Canada à Carlsbad Springs, en Ontario, près d’Ottawa, le vendredi 22 juillet 2016. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

En conséquence, il a déclaré que les conducteurs devraient s’attendre à des perturbations de la circulation le long des routes susmentionnées de 11 h à midi et de 17 h à 18 h. tout au long de l’après-midi.

Les habitants de la région de Leslieville peuvent s’attendre à voir une présence policière accrue jeudi après-midi, car la 55e Division installera un poste de commandement à proximité.

“Comme pour tout grand rassemblement dans notre ville, TPS disposera de ressources visibles dans la région pour assurer la sécurité publique, minimiser les perturbations et gérer les problèmes de circulation”, a déclaré Baptiste.

Les gens sont invités à vérifier les médias sociaux pour les mises à jour.

Dans un tweet, la police régionale de York a conseillé aux conducteurs de s’attendre à un certain nombre de fermetures de routes à Newmarket, dans et autour de Leslie Street et Davis Drive, demain entre 9 h et 11 h pour un « grand rassemblement de Hells Angels, voyageant vers le sud sur la 404 ».

Les automobilistes doivent noter que la zone délimitée par Davis Drive au nord, Harry Walker Parkway South à l’est, Stackhouse Road au sud et Leslie Street à l’ouest sera interdite demain matin pendant les heures susmentionnées.

La police de York a déclaré que les membres du public verront également une présence policière accrue, car des agents des unités de gestion des foules, de sécurité publique et d’intervention axée sur la communauté, ainsi que des agents de première ligne, se rendront dans cette zone “exclusivement pour assurer la sécurité publique”.

Les routes près de Davis et Leslie ne seront ouvertes à la circulation locale que pendant cette période “pour assurer la sécurité des automobilistes, ainsi que des entreprises locales et de la circulation piétonne”, a indiqué la police.

AVIS DE CIRCULATION SUR LE NOUVEAU MARCHÉ : Attendez-vous à une présence policière accrue et à des fermetures de routes dans le secteur de la rue Leslie et de la promenade Davis demain de 9 h 00 à 11 h 00 pour un grand rassemblement de Hells Angels, voyageant vers le sud sur la 404. Circulation locale uniquement.

Ce week-end, jusqu’à 1 000 Hells Angels devraient conduire leurs motos à travers Whitby pour la course nationale de motos du club.

La police régionale de Durham a tenu une conférence de presse lundi pour “s’assurer que notre communauté est au courant et fournit des informations exactes”.

Les responsables ont déclaré qu’ils espéraient que l’événement de trois jours se déroulerait “sans incident”.

«Si vous voyez un grand groupe de motos, des motards hors-la-loi, n’interagissez pas, maintenez vos distances. Essayez de rester en dehors de la file de motos et soyez en sécurité », OPP Det/Insp. dit Scott Wade.

La rencontre annuelle est organisée par le chapitre du Hells Angels Motorcycle Club basé à Brooklin, au nord de Whitby, et se déroule du 22 au 24 juillet.

Les gens doivent également s’attendre à voir une présence policière accrue dans cette zone pendant la course à moto.

Avec des fichiers de Phil Tsekouras