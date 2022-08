Les hedge funds sont assis sur un niveau record de paris baissiers sur le marché boursier

Les fonds spéculatifs sont de plus en plus sceptiques face à ce grand rallye qui a éclaté au milieu d’un marché baissier.

Compte tenu du positionnement massivement défensif, certains fonds spéculatifs ont été contraints de couvrir leurs paris courts alors que les actions continuaient de monter, alimentant davantage le rallye à court terme.

Depuis le creux de juin du S&P 500, les vendeurs à découvert ont fini par couvrir 45,5 milliards de dollars de leurs positions courtes, selon S3 Partners. La plus grande quantité de couverture à découvert en termes de dollars s’est produite dans le secteur de la consommation

secteurs discrétionnaire et technologique.

“Cela peut indiquer que les institutions considèrent les récents mouvements à la hausse du marché comme un” rallye baissier “et s’attendent à un recul des cours des actions sur l’ensemble du marché si la récession se poursuit ou s’aggrave et que la Fed est obligée d’augmenter les taux plus haut ou plus rapidement que attendu », a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de l’analyse prédictive chez S3 Partners.

Beaucoup à Wall Street pensent que les signes d’un pic d’inflation pourraient ne pas être un catalyseur suffisant pour que le rallye ait un pouvoir durable.

“Nous pensons que nous aurions besoin d’une amélioration plus importante et plus persistante des perspectives macroéconomiques, pour entraîner une réaffectation à plus grande échelle de l’argent institutionnel vers les actions”, a déclaré Boutle.