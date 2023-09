Les hedge funds risquent des troubles financiers en vendant à découvert les bons du Trésor américain

La Banque des règlements internationaux (BRI) averti marchés financiers, les hedge funds pourraient perturber le très important marché du Trésor américain en raison de l’ampleur massive de leur effet de levier. paris encontre.

Eric Beiley Partie II : Vers où les taux se dirigent

Au total, les hedge funds détiennent une position courte de 600 milliards de dollars contre le marché du Trésor américain de 25 000 milliards de dollars, créé en utilisant contrats pour parier sur le prix futur de l’actif, selon une note de recherche de la BRI rédigée par les économistes Fernando Avalos et Vladyslav Sushko.

La BRI, qui gère les fonds des banques centrales et encourage la coopération financière entre les pays, s’inquiète du fait que si les hedge funds dépendants de l’argent emprunté sont soudainement contraints de fournir davantage de garanties, les marchés obligataires pourraient alors voir un des ventes massives dommageables, similaires à celles auxquelles les marchés ont été confrontés au début de la pandémie en 2020.

La BRI a fait part de ses inquiétudes concernant une stratégie spécifique connue sous le nom de commerce en valeur relative. Cette stratégie entre en jeu lorsqu’il existe une différence notable entre le prix actuel d’un actif et son prix contractuel futur. Dans de tels scénarios, les investisseurs achètent généralement l’actif le moins cher et vendent l’actif le plus cher.

À l’heure actuelle, les contrats à terme du Trésor se négocient à une valeur légèrement supérieure à la dette publique réelle, car ils nécessitent moins de liquidités initiales lorsqu’ils sont achetés par des gestionnaires d’actifs à long terme. Un hedge fund poursuivant une opération de valeur relative profite de cette dynamique en achetant de véritables bons du Trésor, en vendant du Trésor contrats à terme au prix le plus élevé. Lorsque vient le temps d’exécuter le contrat, le commerçant peut livrer l’obligation réellement achetée et empocher la différence entre les deux prix.

Les différences de valeur réelles entre les bons du Trésor et les contrats à terme sont assez faibles, de sorte que les hedge funds doivent généralement emprunter beaucoup d’argent pour rentabiliser cette stratégie, selon la BRI. Les hedge funds financent souvent leurs investissements au moyen d’emprunts au jour le jour sur le marché monétaire et empruntent des actifs financiers auprès de courtiers pour étendre leur effet de levier dans des transactions spécifiques.

Avant la pandémie, l’exigence de marge initiale (semblable à un dépôt de garantie nécessaire pour un prêt) pour emprunter des bons du Trésor était assez faible. Cela a permis aux traders sur le marché du Trésor d’opérer avec un effet de levier pouvant atteindre 175 et 120 fois la valeur de leurs dépôts initiaux pour les bons du Trésor à cinq et dix ans, respectivement. Cependant, avec la volatilité accrue sur le marché du Trésor en 2021, les exigences de marge se sont resserrées. Malgré cela, le levier de négociation reste élevé : 70 fois le dépôt initial pour les bons du Trésor à cinq ans et 50 fois pour les bons du Trésor à dix ans.

En septembre 2019 et mars 2020, les traders ont réduit de manière agressive leurs avoirs en bons du Trésor et les contrats à terme correspondants en réponse aux changements soudains des exigences de marge de la part des courtiers qui s’inquiétaient des conditions économiques. Cela a conduit à une chute très rapide des prix du Trésor en 2020, et à la Réserve fédérale acheté 500 milliards de dollars de bons du Trésor pour lisser la dysfonctionnement.

Si les exigences de marge se resserrent à nouveau rapidement avec l’ampleur de l’effet de levier appliqué aux marchés du Trésor, prévient la BRI, cette classe d’actifs très sûre pourrait connaître un autre tournant. période de volatilité.