Les hedge funds augmentent les paris sur le marché alors que la volatilité ramène la classe d’actifs en faveur

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York le 21 septembre 2022 à New York.

L’extrême volatilité des marchés ne fait pas reculer les hedge funds.

Le flux de négociation brut total des fonds spéculatifs, y compris les paris longs et courts, a augmenté pendant cinq semaines consécutives et a connu la plus forte augmentation notionnelle depuis 2017 la semaine dernière avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux, selon les données de courtage principal de Goldman Sachs. En d’autres termes, ils mettent beaucoup d’argent au travail pour tirer parti de cette volatilité du marché pour les clients, probablement principalement du côté court.

L’industrie augmentait son exposition à un moment où la Fed s’est empressée de relever les taux d’intérêt de manière agressive pour maîtriser l’inflation élevée depuis des décennies, augmentant ainsi les chances d’une récession. Michael Hartnett de Bank of America a même qualifié le sentiment des investisseurs de « incontestablement » le pire depuis la crise financière.

“L’incertitude sur l’inflation et le resserrement de la politique peuvent stimuler la volatilité. Cela en dit long sur les stratégies de fonds spéculatifs”, a déclaré Mark Haefele, CIO mondial de la gestion de patrimoine chez UBS. “Les hedge funds ont été une rare lueur d’espoir cette année, certaines stratégies, comme la macro, s’étant particulièrement bien comportées.”