Les Hecklers jouent “Je prédis une émeute” alors que Rishi Sunak prononce son premier discours en tant que Premier ministre britannique

Après avoir été officiellement nommé Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak s’est adressé à la nation dans un discours inspirant. Il a promis de réunir la Grande-Bretagne non seulement par ses paroles mais aussi par ses actes. Il a abordé plusieurs questions importantes, notamment la crise économique, soulignant davantage la conduite du pays vers des jours meilleurs. Alors que le nouveau Premier ministre prononçait son premier discours devant le 10 Downing Street, des manifestants pouvaient être entendus jouer la chanson à succès de 2004 I Predict A Riot des Kaiser Chiefs.

La chanson a également été jouée mardi lors du discours de Liz Truss annonçant sa démission en tant que Premier ministre. La chanson a été jouée à haute voix sur un haut-parleur par les manifestants pendant les deux discours.

J’unirai notre pays, non par des mots, mais par des actes. Je travaillerai jour après jour pour vous livrer. Regardez mon discours de Downing Street 👇 pic.twitter.com/diOBuwBqXc – Rishi Sunak (@RishiSunak) 25 octobre 2022

Après avoir succédé à Truss, qui n’a été Premier ministre que pendant 49 jours, Sunak, 42 ​​ans, est devenu le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni en plus de 200 ans. Après que Boris Johnson a décidé qu’il ne participerait pas et que Penny Mordaunt s’est retirée du concours, Sunak est devenu le nouveau chef du Parti conservateur. Truss a remis sa démission au roi Charles avant que Sunak ne rencontre le roi et ne soit officiellement nommé.

Sunak, dans son premier discours en tant que Premier ministre, s’est engagé à unir le pays par l’action plutôt que par les mots. Il a promis de travailler sans relâche pour y arriver. Le nouveau Premier ministre a également mis en garde contre des “décisions difficiles à venir” au milieu d’une “crise économique profonde”, mais a déclaré qu’il les affronterait avec compassion.

Sunak, la première personne d’origine indienne à devenir Premier ministre britannique, a remercié sa prédécesseure Liz Truss mais a admis que “certaines erreurs ont été commises” alors qu’elle était en charge.

Truss a quitté le numéro 10 avec son mari et ses enfants, souhaitant à Sunak “tout le succès pour le bien du pays” dans sa déclaration finale. Elle a déclaré: «Notre pays continue de se battre contre une tempête, mais je crois en la Grande-Bretagne. Je crois au peuple britannique et je sais que des jours meilleurs nous attendent. »

Sunak a prononcé un bref discours après avoir été nommé chef conservateur, dans lequel il a félicité Liz Truss pour son service public dévoué au pays. Il a poursuivi en disant qu’elle a dirigé avec dignité et grâce pendant une période de grands changements et de difficultés exceptionnelles tant au pays qu’à l’étranger.

