Les Hawks volent le match 1 des Bucks lors de la sortie de 48 points de Trae Young

MILWAUKEE – Les Atlanta Hawks peuvent jouer à domicile, ils peuvent jouer sur la route et, juste une intuition, ils joueront au parc.

Ils aiment jouer au basket, ils aiment s’amuser et ils aiment jouer au basket tout en s’amusant.

Atlanta a battu Milwaukee 116-113 mercredi lors du premier match de la finale de la Conférence Est.

Le recul de Clint Capela après un échec de Trae Young a donné aux Hawks une avance de 112-111 avec 29,8 secondes à jouer. Les quatre lancers francs de Young dans les 17,3 secondes finales ont assuré la victoire.

Atlanta a effacé un déficit de sept points dans les quatre dernières minutes. Comme ils l’ont prouvé contre Philadelphie en demi-finale de conférence, les Hawks continuent de jouer quel que soit le score.

« Eh bien, encore une fois, nous avons été dans cette position à plusieurs reprises », a déclaré l’entraîneur par intérim des Hawks, Nate McMillan. « Un match à sept points est vraiment un match à trois possessions. Nous avons senti que nous savons ce que nous devons faire. Nous devons faire des arrêts et nous devons exécuter et marquer. Ils ont fait un autre travail solide d’exécution dans le dernier droit, encore une fois, trouver cette correspondance.

Young a marqué un sommet en carrière en séries éliminatoires de 48 points et a ajouté 11 passes décisives – la cinquième fois à ses débuts en séries éliminatoires, il a récolté au moins 25 points et 10 passes décisives. Sur une tentative faite à 3 points, il s’est retrouvé grand ouvert, a hésité puis a effectué le tir.

Young était 17 pour 34 sur le terrain même s’il n’était que 4 sur 13 sur 3 points.

« Ce que je respecte chez Trae, il va toujours rester agressif », a déclaré McMillan. « Il a continué à rester agressif et à tirer, et ce soir, ces tirs tombaient pour lui. Je pense qu’il a fait du bon travail, encore une fois, en lisant la défense et en récupérant le ballon et en mettant le ballon entre les mains de gars qui avaient leur affrontements. »

John Collins a ajouté 23 points et 15 rebonds. Le corner de Collins à 3 points avec 1:39 à jouer dans le quatrième temps aide Atlanta à voler un match sur la route. Young et Solomon Hill ont raté 3s sur la possession mais les Hawks ont eu deux rebonds offensifs. Young a trouvé Collins. Au lieu d’un match à quatre points avec Milwaukee capable de gagner du temps, Atlanta a réduit l’avance des Bucks à 111-110.

Les Bucks ont perdu des matchs solides de Giannis Antetokounmpo (34 points, 12 rebonds et neuf passes décisives) et Jrue Holiday (33 points, 10 passes décisives).

Les Hawks ont remporté leur sixième match sur la route des éliminatoires de la NBA 2021, dont trois matchs 1 sur la route cette saison – à New York, à Philadelphie, à Milwaukee.

« J’ai l’impression que nous nous sommes construits pour pouvoir jouer sur la route, a déclaré McMillan. « Je leur ai dit qu’ils étaient faits pour ça.

Que les Hawks soient tout simplement trop jeunes pour comprendre la gravité du moment ou qu’ils soient juste assez matures pour l’embrasser, ils sont dans cette série pour le long terme et peut-être au-delà.

S’il y avait une gueule de bois des deux équipes jouant dans un match 7 en demi-finale de conférence, elle n’est apparue que sur 3 points, où les deux équipes ont eu du mal. Aucune des deux équipes n’a tiré mieux que 25% sur 3 – un total de 16 pour 68.

Le match 2 est vendredi à Milwaukee (20h30, TNT).

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.