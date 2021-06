Les Hawks éliminent les Knicks des éliminatoires de la NBA derrière Trae Young

NEW YORK – Trae Young a marqué 36 points et délivré neuf passes décisives, De’Andre Hunter a récolté 15 points et Clint Capela a ajouté 14 points et 14 rebonds alors que les Hawks d’Atlanta ont éliminé les New York Knicks 103-89 lors du match 5 de leur Conférence Est en premier. match de ronde.

Les Hawks passeront aux demi-finales de conférence où ils affronteront les 76ers de Philadelphie, têtes de série, qui ont éliminé les Wizards de Washington lors du cinquième match de leur série d’ouverture mercredi.

Julius Randle, le joueur le plus amélioré de la NBA, a récolté 23 points et 13 rebonds pour New York, ce qui a donné lieu à une autre terrible performance de tir, atteignant seulement 37,8% de ses tirs. Randle n’a atteint que 29,8% du terrain pour la série.

Atlanta n’a pas fait mieux avec son tir extérieur, ne faisant que 9 des 33 du centre-ville, mais a utilisé le fort jeu intérieur de Capela et Young conduisant la voie à volonté pour compter 44 points dans la peinture.

Le troisième quart-temps s’est avéré fatal pour New York, qui était à 16 points de retard après le signalement d’Onyeka Okongwu. Atlanta a augmenté l’avance à 19 au quatrième quart sur le pointeur à 3 points de Hunter depuis le coin avec 5:43 à jouer qui a envoyé de nombreux fidèles bruyants du Madison Square Garden vers les sorties.

L’insulte finale pour les Knicks est venue de Young, qui les a tourmentés toutes les séries, lorsqu’il a soulevé un pied de 32 pieds du haut de la touche avec 43 secondes à jouer et n’a rien touché avec du nylon. Young a fait une révérence pour invoquer un autre chœur de huées des fans qui restaient encore dans le bâtiment.

Le redressement des Hawks cette saison était tout simplement remarquable. Le 1er mars, Atlanta avait un dossier de 14-20 et occupait la 11e place dans l’Est, entraînant le limogeage de l’entraîneur Lloyd Pierce. L’assistant Nate McMillan a pris le relais et a vu des résultats immédiats, terminant avec une marque de 27-11 pour se déplacer jusqu’à la cinquième tête de série.

