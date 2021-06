Les Hawks d’Atlanta ont battu les 76ers de Philadelphie, tête de série, lors du septième match, se qualifiant pour la finale de la Conférence Est Nouvelles de la NBA

Kevin Huerter a marqué un sommet en carrière de 27 points en séries éliminatoires, Trae Young a ajouté 21 points et 10 aides et les Hawks d’Atlanta, cinquième tête de série, ont surpris l’hôte des 76ers de Philadelphie 103-96 lors du septième match des demi-finales de la Conférence de l’Est dimanche soir.

Young a tiré un modeste 5 sur 23 depuis le terrain, mais a effectué quelques tirs d’embrayage dans la dernière ligne droite. John Collins avait 14 points et 16 rebonds tandis que Danilo Gallinari avait 17 points et Clint Capela 13 pour les Hawks, qui ont atteint la finale de conférence pour la première fois depuis 2015.

Après une terrible nuit de tournage, Ice Trae se présente enfin au quatrième trimestre 🥶 Young avec le 30 pieds pour une avance de six points à Atlanta pic.twitter.com/XJYXrP1PM6 – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 21 juin 2021

Remarquablement, les Hawks ont remporté trois matchs à Philadelphie cette série.

Joel Embiid a mené les Sixers, tête de série, avec 31 points et 11 rebonds, mais a commis huit revirements. Tobias Harris a ajouté 24 points et 14 rebonds, Seth Curry a récolté 16 points et Ben Simmons a contribué 13 passes décisives.

Les Sixers n’ont pas atteint les finales de conférence depuis 2001.

76ers de Philadelphie Points Rebonds Aides Furkan Korkmaz 5 2 1 Tobias Harris 24 14 4 Joël Embiid 31 11 3 Seth Curry 16 2 2 Ben Simmons 5 8 13

Les Hawks menaient 48-46 à la mi-temps grâce en grande partie aux 12 points de Huerter, malgré le fait que Young n’ait tiré que 1 sur 12 au cours des deux premiers quarts.

Embiid avait 15 points mais a commis quatre revirements et a semblé tordre son genou droit blessé peu avant la mi-temps.

Le match a été serré tout au long du troisième alors que les Hawks ont pris l’avantage 64-63 avec 4:45 à jouer après un sauteur difficile de Huerter.

Hawks d’Atlanta Points Rebonds Aides John Collins 14 16 1 Kevin Huerter 27 7 3 Clint Capela 13 6 1 Danilo Gallinari 17 5 2 Traé Jeune 21 3 dix

Matisse Thybulle a marqué quatre points en fin de période, mais les Hawks ont clôturé le troisième fort et mené 76-71.

Embiid a marqué les cinq premiers points du quatrième – un sauteur et un 3 points – pour égaliser le match à 76 avec 10:37 à faire.

Les Hawks ont raté leurs neuf premiers tirs du quatrième, mais n’ont toujours été menés que 81-77 alors que les Sixers n’ont pas réussi à capitaliser. Gallinari s’est ensuite connecté sur un arbre crucial pour mettre fin à la sécheresse et fermer les Hawks à moins d’un.

Lorsque Young s’est dirigé vers le panier et a marqué avec 5:11 à jouer, les Hawks ont pris une avance de 86-84.

Embiid a répondu avec un cavalier pour égaliser le match à 86 alors que le temps s’écoulait à environ 4 minutes. Mais peu de temps après, Young a finalement trouvé sa gamme et a drainé une profondeur de 30 pieds avec 2:31 à parcourir pour donner aux Hawks une avance de 93-87.

Philadelphie a poursuivi une course de 5-0 pour terminer à un avec un peu plus d’une minute à jouer. Huerter a ensuite été victime d’une faute sur un tir à trois points de Thybulle et sans transpirer, il a chuté dans les trois pour porter le score à 96-92 avec 54 secondes à jouer.

Sur peut-être leur dernière chance de sauver la série, Embiid a été dépouillé de la ligne des lancers francs par Gallinari, qui a ensuite pris la passe de retour de Huerter pour un dunk grand ouvert.

À partir de là, tout ce que les Sixers pouvaient faire était une faute alors que les Hawks se dirigeaient vers une victoire historique – leur première en tant que franchise sur la route dans un match 7. Ils affronteront désormais les Milwaukee Bucks lors de la finale de la Conférence Est.