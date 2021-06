Les Hawks d’Atlanta étourdissent les 76ers de Philadelphie derrière les 35 points de Trae Young lors du premier match des demi-finales de la Conférence Est | Nouvelles de la NBA

Trae Young a récolté 35 points et 10 passes décisives et les Hawks d’Atlanta, cinquième tête de série, ont bouleversé les têtes de série numéro un et accueillent les 76ers de Philadelphie 128-124 lors du match d’ouverture des demi-finales de la Conférence de l’Est dimanche soir.

John Collins et Bogdan Bogdanovic en ont ajouté 21 chacun et Kevin Huerter en avait 15 pour les Hawks, qui participent à cette ronde éliminatoire pour la première fois en cinq ans. Clint Capela a également récolté 11 points et 10 rebonds.

Le match 2 aura lieu mardi soir à Philadelphie.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides Kevin Huerter 15 5 4 John Collins 21 4 2 Clint Capela 11 dix 0 Bogdan Bogdanovic 21 4 5 Traé Jeune 35 2 dix

En accumulant ses 35 points, Young est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à marquer plus de 30 points dans chacun des quatre premiers matchs sur route de sa carrière en séries éliminatoires après le grand centre du Temple de la renommée Kareem Abdul-Jabbar (alors nommé Lew Alcindor) .

Trae Young (35 points aujourd’hui dans le match 1 contre PHI) rejoint Lew Alcindor en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NBA à marquer plus de 30 points dans chacun des quatre premiers matchs sur route de leur #NBAPlayoffs carrières. pic.twitter.com/BocpRnBFgR – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 6 juin 2021

Joel Embiid avait été discutable de jouer avec une petite déchirure du ménisque latéral au genou droit, mais il a terminé avec 39 points, neuf rebonds et trois tirs bloqués en 38 minutes.

Seth Curry a ajouté 21 points, Tobias Harris a récolté 20 points et 10 rebonds et Ben Simmons a récolté 17 points et 10 passes décisives pour les Sixers. Atlanta a réussi 20 des 47 tirs au-delà de l’arc à 3 points.

76ers de Philadelphie Points Rebonds Aides Danny Vert 4 2 4 Tobias Harris 20 dix 3 Joël Embiid 39 9 4 Seth Curry 21 4 3 Ben Simmons 17 4 dix

Les Hawks ont joué sans De’Andre Hunter, qui s’est assis avec une douleur au genou droit, l’ailier vétéran Solomon Hill commençant à sa place.

Atlanta a pris une avance de 42-27 à la fin du premier quart. Ils ont également ouvert le deuxième sur un rythme effréné et ont prolongé l’avantage à 53-27 après qu’un trois points de Bogdanovic ait couronné une course de 17-0.

Atlanta menait 74-54 à la mi-temps grâce en grande partie aux 25 points de Young. Embiid a rythmé les Sixers avec 17. Mais ils semblaient bâclés et décousus en attaque tout au long et ont commis 12 revirements en première mi-temps.

Les Sixers sont sortis agressifs dans le troisième et lorsque Danny Green a obtenu un rebond offensif et a marqué, ils se sont rapprochés de 79-64 avec 8:44 à jouer. Mais les Hawks ont répondu avec une poussée de 10-0 pour reprendre l’avantage par 25.

Après que les Sixers aient réduit le déficit à 14, Collins est revenu avec un jeu de trois points alors que les Hawks avançaient 105-88 avec 9:07 restants.

Philadelphie a réussi à clôturer en 118-111 avec 1:41 à faire après que Curry ait laissé tomber un 3 points du coin.

Embiid a marqué sur les deux possessions suivantes et le déficit était soudain de trois. Bogdanovic a ensuite heurté un arbre et les Hawks ont reculé de six points.

Les Sixers se sont rapprochés de deux dans les dernières secondes après un vol et un dunk de Simmons avant que Bogdanovic ne fasse deux lancers francs avec 8,9 secondes à jouer pour le sceller.