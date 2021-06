Les Hawks d’Atlanta éliminent les Milwaukee Bucks après que Giannis Antetokounmpo a quitté le match avec une blessure au genou | Nouvelles de la NBA

Le gardien des Atlanta Hawks, Lou Williams, a déclaré qu’il avait découvert une heure avant l’annonce qu’il commencerait un match éliminatoire pour la première fois de ses 16 ans de carrière dans la NBA.

Williams, 34 ans, a appris la mission en même temps qu’on lui disait que son coéquipier vedette Trae Young ne participerait pas au match 4 en raison d’une blessure au pied.

Mais Williams était plus qu’à la hauteur et a contribué 21 points et huit passes décisives alors qu’Atlanta a remporté une victoire de 110-88 sur les Milwaukee Bucks en visite mardi soir pour égaliser les finales de la Conférence de l’Est à deux matchs chacun.

















Lou Williams marque 21 points et huit passes décisives lors de la victoire des Atlanta Hawks dans le quatrième match contre les Milwaukee Bucks lors de la finale de la Conférence de l'Est.



Le gros effort de Williams a alimenté les Hawks, cinquième tête de série, une nuit au cours de laquelle les Bucks, troisième tête de série, ont perdu leur propre étoile.

Giannis Antetokounmpo, double MVP de la NBA, a hypertendu son genou gauche au troisième quart et n’est pas revenu. Son statut pour le match 5 de jeudi à Milwaukee n’est pas clair.

















Faits saillants du match 4 de la finale de la Conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks



« Nous verrons comment il va demain », a déclaré l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer par la suite. « Nous prendrons tout comme il vient. Nous l’évaluerons. Nous avons une sacrée équipe, une sacrée équipe. »

Young a subi une contusion osseuse au pied droit lors du troisième match dimanche soir lorsqu’il a marché par inadvertance sur le pied d’un officiel.

L’entraîneur des Hawks, Nate McMillan, a déclaré que Young sera une décision de temps de jeu pour le match 5. Alors que Young applaudissait sur le banc, Williams a dirigé l’équipe de manière experte en ne commettant qu’un seul changement en 35 minutes. Il a réussi 7 des 9 tentatives de placement sur le terrain.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides John Collins 4 7 1 Kevin Huerter 15 6 7 Clint Capela 15 7 1 Bogdan Bogdanovic 20 3 5 Lou Williams 21 5 8

« Je restais juste en équilibre », a déclaré Williams, triple récipiendaire du sixième homme de l’année de la NBA. « Je devais juste recentrer mon énergie et mettre un chapeau différent et me préparer pour le match.

« Ce n’était qu’une de ces nuits. Tout le monde a joué avec confiance, tout le monde a joué à un niveau élevé. Donc, de retour à Milwaukee demain, nous allons le mettre en bouteille et l’emporter avec nous. »

Son coéquipier Bogdan Bogdanovic a marqué six points à 3 points tout en ajoutant 20 points pour les Hawks, qui n’ont jamais traîné et mené jusqu’à 25 points.

Dollars de Milwaukee Points Aides Rebonds Giannis Antetokounmpo 14 8 3 PJ Tucker 8 2 0 Brook Lopez 7 5 0 Khris Middleton 16 8 5 Vacances à Jrue 19 5 9

Jrue Holiday a enregistré 19 points et neuf passes décisives et Khris Middleton a récolté 16 points et huit rebonds pour les Bucks, qui étaient un lamentable 8 sur 39 (20,5%) sur une plage de 3 points tout en tirant à 39,3% au total. Middleton n’était qu’à 6 tirs sur 17 après avoir marqué 38 points lors de la victoire de Milwaukee dans le troisième match.

Antetokounmpo a récolté 14 points et huit rebonds en 24 minutes avant de sortir avec 7:14 à jouer en troisième période.

















Giannis Antetokounmpo souffre d'une blessure au genou gauche hyper-étirée après avoir disputé un dunk de Clint Capela lors de la défaite des Bucks contre les Hawks lors du match 4 de la finale de la Conférence Est



Antetokounmpo a été blessé après avoir sauté pour défendre une passe en alley-oop au grand homme des Hawks Clint Capela et avoir hypertendu son genou alors qu’il atterrissait. Il est tombé sur le terrain en saisissant son genou et Capela est tombé par inadvertance sur la star des Bucks après avoir marqué le panier.

Le seau de Capela a ensuite déclenché une rafale de 17-2 qui a vu les Hawks ouvrir une avance de 77-54 avec 3:18 à jouer dans le troisième, Bogdanovic renversant trois points à 3 points pendant la course. Le 3 points de Cam Reddish avec 29,7 secondes à jouer a augmenté l’avance d’Atlanta à 87-62 au début du quatrième quart.

Reddish et Kevin Huerter ont enterré les paniers à 13 secondes d’intervalle au dernier quart pour porter le score à 104-80 avec 4:20 à jouer, incitant Budenholzer à retirer Holiday et Middleton et à se tourner vers le match 5.

















Clint Capela frappe un incroyable tir derrière le panneau pour battre le buzzer lors de la victoire des Hawks sur les Bucks lors du match 4 de la finale de la Conférence Est



Capela a ajouté 15 points pour les Hawks avant de partir avec 3:28 à jouer dans le quatrième après avoir pris un coude au nez de Sam Merrill de Milwaukee. Huerter en a marqué 15, Reddish en a ajouté 12 et Danilo Gallinari en a marqué 10 pour Atlanta, qui a tiré à 50 pour cent du terrain et était 13 sur 38 (34,2 pour cent) derrière l’arc.

« Lou a fait un excellent travail pour nous ce soir en dirigeant l’équipe, en établissant le rythme », a déclaré McMillan. « Nous avons eu un excellent mouvement de balle ce soir. Tout ce dont nous avions besoin, nous l’avons eu ce soir. »

Williams a réussi ses quatre tentatives de placement en première mi-temps – dont un à 3 points – tout en marquant 13 points pour aider les Hawks à conserver une avance de 51-38 à la mi-temps.