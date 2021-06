Les Hawks battent les Sixers dans le septième match des séries éliminatoires de la NBA

Trois mois après le début de la saison NBA, les Hawks d’Atlanta n’étaient pas une équipe en séries éliminatoires et encore moins une équipe capable de se qualifier pour la finale de la Conférence Est.

Pourtant, c’est là que se trouvent les Hawks, cinquième tête de série, après avoir battu les 76ers de Philadelphie, têtes de série, 103-96, lors du septième match de leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est dimanche.

Les Hawks affronteront Milwaukee – vainqueurs contre Brooklyn lors du septième match samedi – lors de la finale de la Conférence Est, qui débutera mercredi à Milwaukee. C’était la deuxième série consécutive de demi-finales de l’Est qui a tenu la distance et l’équipe sur la route a remporté le septième match. C’était la cinquième victoire d’Atlanta sur la route des séries éliminatoires et la troisième à Philadelphie cette série.

Les Hawks n’ont atteint la finale de la conférence que pour la deuxième fois depuis que la franchise a déménagé à Atlanta en 1968, et ils tentent maintenant de se rendre en finale pour la première fois depuis qu’ils sont devenus les Hawks d’Atlanta.

Trae Young n’avait pas son meilleur jeu de tir. Ce n’était même pas médiocre. C’était juste un tournage de nuit.

Mais les Hawks ont affiché un attribut d’équipe de qualité. Ils ont réussi à gagner un match 7 sur la route sans que Young ait l’un de ses efforts de notation typiques.

Même avec une mauvaise nuit sur le terrain, le 3-points de 29 pieds de Young avec 2:31 à jouer au quatrième quart a donné une avance de 93-87 aux Hawks. Les trois lancers francs de Kevin Huerter – Matisse Thybulle lui a fait une faute – ont donné à Atlanta une avance de 96-92 avec 54 secondes à jouer. Le dunk de Danilo Gallinari après un autre retournement de Joel Embiid a prolongé l’avance à 98-92.

Il a fallu un effort d’équipe avec Young tirant à seulement 5 pour 23 sur le terrain, dont 2 pour 11 sur 3 s.

Kevin Huerter a marqué avec 27 points, John Collins avait 14 points et 16 rebonds, Clint Capela a ajouté 13 points et six rebonds et Gallinari a contribué 17 points.

Young a terminé avec 21 points, mais Atlanta a encore besoin de son jeu. Il a récolté 11 passes décisives.

Les Hawks ont connu un revirement incroyable de leur saison juste pour se qualifier pour les séries éliminatoires et la cinquième tête de série.

Les Hawks étaient 14-20 et à la 11e place lorsqu’ils ont licencié Lloyd Pierce et l’ont remplacé par Nate McMillan, l’ancien entraîneur de Seattle, Portland et Indiana. Les Hawks ont terminé la saison 27-11, ont remporté la cinquième tête de série, ont écrasé les Knicks, puis ont éliminé les Sixers.

Le Miami Heat était la cinquième tête de série la saison dernière et a atteint la finale. Mais c’était dans les circonstances uniques de la bulle NBA à Orlando. La dernière cinquième tête de série à atteindre la finale Est avant Miami était l’Indiana en 1994.

Joel Embiid avait 31 points, 11 rebonds et huit revirements, Tobias Harris avait 24 points et 14 rebonds et Seth Curry a ajouté 16 points.

Pour Philadelphie, c’est une autre fin de saison décevante. Ils n’ont pas atteint la finale de la conférence pour la quatrième saison consécutive, perdant au deuxième tour en 2021, 2019 et 2018 et sortant au premier tour en 2020.

Philadelphie s’est débarrassée de Brett Brown l’année dernière et a embauché Doc Rivers, qui s’est séparé des Clippers de Los Angeles.

Les équipes de Doc Rivers ont l’habitude de gaspiller des pistes de série. Ses équipes ont une avance de 3-2 dans la série et n’ont pas réussi à conclure en 2009, 2010, 2012 et 2013 et ses équipes ont perdu une avance de 3-1 en 2015 et 2020.

Cette saison, les Sixers avaient une avance de 2-1 dans la série, puis ont perdu trois matchs consécutifs, dont le match 4 dans lequel ils ont perdu une avance de 18 points et le match 5 dans lequel ils ont perdu une avance de 26 points.