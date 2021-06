Les Hawks battent les Bucks dans le match 4, Giannis Antetokounmpo s’en va avec une blessure

ATLANTA – Les blessures continuent de jouer un rôle énorme dans les séries éliminatoires de la NBA.

Dans le match 4 de la finale de la Conférence de l’Est, les Hawks d’Atlanta étaient sans Trae Young (os meurtri au pied droit), et près de cinq minutes après le troisième quart, l’attaquant des Bucks All-NBA Giannis Antetokounmpo a subi un genou gauche hypertendu en essayant de défendre un dunk de Clint Capela et n’est pas revenu dans le match.

La blessure d’Antetokounmpo a éclipsé une impressionnante victoire des Hawks 110-88 mardi et a créé une atmosphère angoissante sur la série.

Les Hawks ont égalisé la série à 2-2, et le match 5 aura lieu jeudi à Milwaukee (20 h 30 HE, TNT).

Même avant la blessure d’Antetokounmpo, les Bucks ont dormi pendant les deux premiers quarts et n’ont pas profité de l’absence de Young.

Lou Williams a fourni une étincelle, partant à la place de Young, et Bogdan Bogdanovic, qui joue malgré une douleur au genou droit, a trouvé sa touche de tir.

C’était un effort d’équipe complet pour les Hawks, qui avaient six joueurs à deux chiffres dans les points. Ils ont reçu des performances inattendues de Cam Reddish et du choix de première ronde recrue Onyeka Okongwu, qui a reçu un temps de jeu minimal en séries éliminatoires.

« Nous avons eu beaucoup de blessures cette saison », a déclaré l’entraîneur par intérim des Hawks Nate McMillan avant le match. « Beaucoup de gars ont dû intervenir ou remplacer pour jouer lorsque cela se produit, et nos gars devraient être prêts à jouer lorsqu’ils sont appelés. »

Williams a mené les Hawks avec 21 points, huit passes et cinq rebonds, et Bogdanovic a ajouté 20 points, cinq passes et quatre interceptions. Capela a récolté 15 points et sept rebonds, et Kevin Huerter a récolté 15 points, sept passes et six rebonds. Danilo Gallinari a contribué 10 points.

Reddish vient de revenir dans l’alignement après s’être remis d’une blessure au tendon d’Achille. McMillan avait hésité à l’affronter lors des finales de conférence après n’avoir pas joué depuis le 21 février. Reddish n’a pas joué dans les matchs 1 et 3 et a reçu un minimum de minutes lors de la victoire éclatante de Milwaukee dans le match 2. McMillan n’a pas eu beaucoup de choix avec Young et Reddish a marqué 12 points, cinq rebonds, deux interceptions et un tir bloqué dans le match 4.

Okongwu n’a joué que 8,2 minutes lors des 15 derniers matchs éliminatoires d’Atlanta, mais a récolté sept points sur un tir à 3 contre 4 ainsi qu’un tir bloqué.

Les Bucks ont perdu une excellente occasion de remporter une série 3-1, réalisant une performance épouvantable. Ils ont été négligents avec le basket-ball au début du match et ont joué sans urgence. La défense d’Atlanta a gardé Antetokounmpo hors de la peinture, et les Bucks ont eu du mal à marquer.

Les Bucks tiraient de l’arrière 51-38 à la mi-temps et étaient menés 62-52 au moment de la blessure d’Antetokounmpo.

Milwaukee n’a tiré que 39,3% sur le terrain, dont 8 pour 39 (20,5%) sur 3 points. Khris Middleton a suivi sa performance de 38 points au match 3 avec 16 points sur un tir de 6 pour 17. Jrue Holiday était également à 6 pour 17 avec 19 points et Antetokounmpo avait 14 points.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.