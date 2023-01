Les Hawaïens autochtones affluent à Las Vegas pour une vie abordable

Kona Purdy n’a jamais voulu vivre ailleurs qu’à Hawaï. En tant que natif d’Hawaï, il voulait que ses enfants grandissent comme lui : enracinés dans leur culture, et nourris par les montagnes et l’océan.

Mais élever une famille à Hawaï signifiait serrer neuf personnes dans une maison de quatre chambres – louée avec la famille élargie – à Waipahu, une banlieue d’Honolulu. Il se sentait à l’étroit, mais les Purdy ont accepté que c’était le prix à payer pour survivre dans leur patrie.

“Nous nous sommes entassés dans une seule pièce”, a déclaré Purdy à propos des conditions de vie de sa famille de quatre membres.

Leur part du loyer mensuel était de 2 300 $. Lorsque le loyer a augmenté, les Purdy ont réalisé qu’ils ne pouvaient plus se permettre de vivre à Hawaï.

“J’étais tellement occupé à travailler, à essayer de joindre les deux bouts”, a-t-il déclaré. « Nous n’avons jamais emmené nos enfants à la plage. Nous n’avons pas fait de randonnée. »

Il est de plus en plus courant que les résidents d’Hawaï soient expulsés de l’État d’Aloha, où le prix médian d’une maison unifamiliale a dépassé 900 000 $ pendant la pandémie. Sur Oahu, l’île la plus peuplée et où se trouve Honolulu, le prix médian est supérieur à 1 million de dollars.

De nombreux résidents travaillent dans des emplois de services à bas salaire, et la pression financière est particulièrement importante pour les peuples autochtones d’Hawaï. Une analyse de l’État publiée l’année dernière a montré qu’une personne célibataire travaillant 40 heures par semaine devrait gagner 18 dollars de l’heure pour payer son logement et d’autres nécessités à Hawaï, mais le salaire minimum de l’État est actuellement de 12 dollars de l’heure.

Beaucoup, comme les Purdy, se sont dirigés vers Las Vegas.

Selon les estimations démographiques de 2021 du US Census Bureau, la plus forte croissance des populations autochtones d’Hawaï et d’autres îles du Pacifique s’est produite dans le comté de Clark, au Nevada, qui comprend Las Vegas, et le comté de Sacramento, en Californie. La plus forte baisse des résidents autochtones hawaïens s’est produite à Honolulu.

Les résidents d’Hawaï dépensent en moyenne 42,06% de leurs revenus en loyer, ce qui est le plus élevé de tous les États, selon une analyse de Forbes Home. La Californie se classe au deuxième rang, mais avec une proportion beaucoup plus faible des revenus destinés au loyer : 28,47 %.

Les estimations de l’American Community Survey ont montré qu’en 2011, il y avait environ 296 400 Hawaïens autochtones à Hawaï et environ 221 600 sur le continent américain Une décennie plus tard, ces chiffres ont changé. En 2021, il y avait environ 309 800 Hawaïens autochtones à Hawaï et environ 370 000 dans d’autres États.

“Il n’y a pas d’Hawaï sans Hawaïens”, a déclaré le président du conseil municipal d’Honolulu, Tommy Waters, qui est d’origine hawaïenne. Ses cinq frères et sœurs ont tous déménagé aux États-Unis continentaux. “C’est incroyablement triste pour moi, que les Hawaïens ne puissent pas se permettre de vivre à Hawaï.”

Las Vegas était souhaitable pour les Purdys car c’est une destination de vacances populaire pour les résidents d’Hawaï, ce qui signifiait que la famille s’y rendrait souvent. De plus, le coût de la vie est nettement inférieur.

Ainsi, en 2017, ils ont déraciné leur famille et ont déménagé à Henderson, une banlieue de Las Vegas dans le comté de Clark, où ils pouvaient se permettre de louer un appartement de deux chambres pour 1 000 dollars par mois.

Loin des côtes d’Hawaï, ils se sentaient comme “des poissons hors de l’eau”, a déclaré Purdy.

“Donc c’est vrai” eha “”, a déclaré Purdy, en utilisant le mot hawaïen pour douloureux, “parce que vous êtes déconnecté de la terre, à laquelle nous sommes si connectés, étant né et élevé ici.”

Mais même s’ils étaient à près de 3 000 miles de chez eux, la culture hawaïenne était tout autour d’eux. Grâce à de nombreuses autres greffes, la région de Las Vegas regorge de restaurants au goût hawaïen et d’événements culturels exprimant la fierté hawaïenne.

Il existe même une agence immobilière qui aide les familles à déménager des îles – dirigée principalement par d’anciens résidents d’Hawaï.

“Vous allez dans n’importe quel magasin dans n’importe quelle partie de la vallée et vous trouverez quelqu’un d’Hawaï qui y travaille ou y fait ses courses”, a déclaré Purdy.

Une maison de trois chambres au prix de 300 000 dollars dans une banlieue de Las Vegas coûterait 1,2 million de dollars à Honolulu, a déclaré Terry Nacion, un agent immobilier hawaïen. Elle a quitté Hawaï pour Las Vegas en 2003 parce que l’accession à la propriété lui semblait inaccessible. “De retour à la maison, vous deviez soit vous faire léguer votre maison, soit occuper quatre emplois”, a-t-elle déclaré.

Quelques mois après leur déménagement, une vingtaine d’autres parents, dont la mère, l’oncle et la sœur de Purdy, Lindsay Villarimo, les ont suivis.

“Avec le temps, il est devenu épuisant d’essayer de joindre les deux bouts”, a déclaré Villarimo. « C’est déchirant, c’est le choix que nous faisons. La majorité d’entre nous, je pense que nous venons de nous faire payer hors de chez nous. Lorsque Villarimo et sa famille ont décidé de déménager au Nevada, son mari Henry n’avait même jamais quitté Hawaï.

L’abordabilité de Las Vegas était «libératrice», a-t-elle déclaré. Avec un loyer et des produits d’épicerie moins chers et sans impôt sur le revenu, elle pourrait allonger davantage son salaire.

«Nous étions juste en train de vivre dans le magasin à un dollar», a-t-elle déclaré. À Hawaï, ce type de magasin n’existe pas.

Pour les résidents d’Hawaï, l’attrait de Las Vegas peut être attribué à un hôtel du centre-ville qui a ouvert ses portes en 1975, a déclaré l’auteur Dennis M. Ogawa.

L’hôtel s’adressait à l’origine aux Californiens, mais il a eu du mal à faire des affaires. Rappelant la popularité du jeu à Hawaï, l’attention s’est portée sur les visiteurs des îles. « Aloha Spoken Here » est devenu le slogan de l’hôtel.

En 2019, Doreen Hall Vann a décidé de déménager à Las Vegas pour se rapprocher de sa fille, qui avait déménagé à Seattle pour plus d’opportunités d’emploi.

Sur Facebook, elle a dit à quel point tout était moins cher, du pain au loyer. Mais elle a commencé à s’inquiéter de rester connectée à sa culture tout en vivant loin de chez elle, notamment parce qu’elle a déraciné son fils, alors âgé de 6 ans, de son école d’immersion en langue hawaïenne.

« C’est comme quand tu accouches et que tu coupes ton cordon ombilical. Pour nous, Hawaïens autochtones, notre « piko » est la source de la vie », a déclaré Hall Vann, en utilisant le mot hawaïen pour nombril ou cordon ombilical. “Lorsque nous quittons l’île… nous sommes déconnectés parce que nous ne sommes plus sur nos terres.”

Mais dans sa nouvelle maison, elle a trouvé qu’elle avait plus de temps et moins de stress.

“J’étais tellement occupée à la maison à essayer de gagner ma vie”, a-t-elle déclaré. “Quand j’ai déménagé à Vegas, cela a vraiment mis une pause dans ma vie et j’ai pu voir les choses beaucoup plus clairement.”

Cela lui a permis de s’impliquer dans le Las Vegas Hawaiian Civic Club, où elle enseigne maintenant l’hawaïen.

«Nous avons nos gens, notre maison, notre communauté est en plein essor», a-t-elle déclaré.

À Las Vegas, les enfants de Purdy ont commencé à apprendre le hula et la famille a apprécié le « hoolaulea », des festivals culturels qui étaient plus importants que les célébrations à Hawaï.

Mais en août 2021, exactement quatre ans après avoir quitté Hawaï, les Purdy sont rentrés chez eux.

Purdy a déclaré que sa femme voulait prendre soin de sa mère, qui a commencé à montrer des signes de démence. Leur fille a également été acceptée dans les écoles Kamehameha, un système scolaire privé très sélectif et relativement abordable qui donne la préférence aux étudiants d’ascendance hawaïenne.

La famille a déménagé à Kapolei, une banlieue d’Honolulu non loin de l’endroit où ils vivaient autrefois, pour partager une maison de cinq chambres avec leur famille élargie. Maintenant que les Purdy ont trois enfants, ils louent deux des chambres.

Purdy essaie de trouver du temps pour emmener ses enfants à des cours de hula. Depuis son retour, la famille n’est allée qu’une seule fois à la plage.

“C’est une corvée, c’est dur, c’est vraiment cher”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai aussi l’impression que nous sommes exactement là où nous sommes censés être en ce moment.”

