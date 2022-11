Les hauts responsables de la GRC doutaient des plans de protestation du convoi de la police d’Ottawa, enquête sur la Loi sur les urgences

La GRC s’est rapidement inquiétée du fait que la police d’Ottawa n’avait pas de plan pour mettre fin à la manifestation du convoi qui occupait la capitale l’hiver dernier, a déclaré le chef de la GRC à l’enquête sur la Loi sur les urgences.

La commissaire de la GRC Brenda Lucki et le sous-commissaire Michael Duheme, responsable de la police fédérale, ont témoigné mardi devant la Commission d’urgence pour l’ordre public.

Le couple a également participé à un entretien avec des avocats de la commission en septembre. Un résumé de cette conversation a été déposé en preuve mardi.

Au cours de cette entrevue, Lucki a déclaré que la GRC s’était inquiétée au cours de la semaine du 31 janvier – la semaine après le premier week-end de protestation – que le Service de police d’Ottawa (SPO) n’avait pas de plan opérationnel global pour mettre fin à l’occupation d’Ottawa.

Les deux gendarmes ont déclaré qu’ils avaient besoin de voir un plan avant d’engager plus de ressources à Ottawa alors que des manifestations similaires contre les restrictions anti-COVID-19 commençaient à germer dans l’Ouest canadien et au poste frontalier de Windsor, en Ontario.

Duheme a déclaré aux avocats de la commission qu’il s’était joint à un appel avec des agents d’Ottawa le 31 janvier, au cours duquel le SPO avait indiqué qu’il souhaitait lancer une opération de répression agressive du 3 au 6 février.

“Duheme a déclaré qu’il estimait que l’OPS manquait de ressources pour mener ces opérations et n’avait ni les ressources ni les plans pour les soutenir à long terme”, a déclaré le résumé de l’entretien.

Un véhicule de la GRC bloque la rue Wellington devant la Cour suprême du Canada pour protester contre les restrictions liées au COVID-19 qui ont été marquées par des embouteillages et le son des klaxons des camions s’est poursuivi dans sa deuxième semaine, à Ottawa, le 6 février. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Lucki s’est inquiété du fait que le SPO n’avait pas de plan pour utiliser les ressources de la GRC et de la Police provinciale de l’Ontario qui aidaient alors le SPO.”

Lucki et Duheme ont déclaré n’avoir jamais vu de plan opérationnel global préparé par la police d’Ottawa.

“Il n’était pas clair pour eux si le SPO n’avait pas un tel plan ou s’il n’était pas disposé à le partager avec la GRC”, a déclaré le résumé de leur entrevue.

Lucki a également déclaré qu’il aurait été inapproprié pour elle d’intervenir dans les processus de planification et d’évaluation du renseignement du chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly.

Trudeau a cité des problèmes de police en invoquant l’acte

La Commission d’urgence de l’ordre public évalue si le gouvernement fédéral a atteint le seuil légal pour invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour débarrasser Ottawa des manifestants l’hiver dernier.

En vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, une urgence d’ordre public « découle de menaces à la sécurité du Canada qui sont si graves qu’elles constituent une urgence nationale ».

La loi fait référence à la définition des menaces du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), y compris la violence grave contre les personnes ou les biens, l’espionnage, l’ingérence étrangère ou l’intention de renverser, par la violence, le gouvernement.

Le premier ministre Justin Trudeau a évoqué des problèmes d’application de la loi lorsqu’il a annoncé sa décision.

“Il est maintenant clair qu’il existe de sérieux défis à la capacité des forces de l’ordre à appliquer efficacement la loi”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

En vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, une urgence nationale est « une situation urgente, temporaire et critique qui met gravement en danger la santé et la sécurité des Canadiens et qui ne peut être traitée efficacement par les provinces ou les territoires ».

“Il doit s’agir d’une situation qui ne peut être traitée efficacement par aucune autre loi du Canada.”