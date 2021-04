Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à gauche, s’entretient avec le Dr David Kessler, directeur scientifique de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche, avant une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions sur la réponse fédérale au coronavirus à Capitol Hill le 18 mars 2021 à Washington, DC.

Le sous-comité spécial sur la crise du coronavirus, dirigé par le whip de la majorité de la Chambre James Clyburn, DS.C., devrait entendre le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, ainsi que le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr. Rochelle Walensky. David Kessler, un haut responsable de la réponse de Covid au ministère de la Santé et des Services sociaux du président Joe Biden, est également sur la liste des témoins.

L’audience, qui se concentrera également sur le besoin permanent pour les gens de porter des masques et de suivre des mesures de distanciation sociale, devrait commencer à 10 h 30 HE. Il sera diffusé en direct .

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, écoute lors d’une audition, avec la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, sur la réponse Covid-19, sur la colline du Capitole le 18 mars 2021 à Washington , DC.

Alors que les États-Unis vaccinent plus de personnes que jamais, les cas de Covid sont en augmentation dans plus de la moitié de leurs États. Plus de 71000 cas par jour ont été comptabilisés en moyenne la semaine dernière, selon les données de Université Johns Hopkins.

« C’est presque une course entre faire vacciner les gens et cette vague qui semble vouloir augmenter », a déclaré Fauci mercredi. sur CNN.

L’émergence de variantes de Covid – telles que B 1.1.7, qui a récemment envahi le Michigan et est maintenant la souche la plus courante aux États-Unis – a incité les responsables de la santé aux Américains à continuer de prendre des précautions sanitaires, malgré l’accélération des efforts de vaccination.

Pendant ce temps, les experts affirment que les récents problèmes de vaccination de Johnson & Johnson pourraient alimenter le scepticisme à l’égard des vaccins.

Dans leurs efforts pour que toutes les personnes éligibles aux États-Unis se font vacciner contre Covid, les responsables ont souligné que toutes les options disponibles – de Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson – sont sûres et efficaces. Tous les trois ont été autorisés pour une utilisation d’urgence par la FDA. Les vaccins de Pfizer et Moderna nécessitent deux doses séparées, à administrer à trois à quatre semaines d’intervalle.

Mais les six cas de femmes qui ont développé les rares caillots sanguins ont poussé la FDA à recommander de suspendre le tir de J&J «par prudence».

Toutes les femmes ont développé la maladie environ deux semaines après l’inoculation, ont déclaré mardi des responsables de la santé aux journalistes. Une des femmes est décédée.

« Je pense que cela aura un effet sur l’hésitation, point final. Que ce soit le cas ou non, c’est une autre question », a déclaré à CNBC le Dr Jeffrey Kahn, directeur du Berman Institute of Bioethics de l’Université Johns Hopkins.

Étant donné que le vaccin de Johnson & Johnson n’implique qu’une seule dose, les experts estiment que la pause pourrait également réduire l’accès au vaccin pour certaines communautés.

«Ce vaccin était biaisé pour être utilisé dans des contextes plus austères, des endroits où vous ne pouviez pas administrer deux doses, vous vouliez administrer une dose et en finir avec le calendrier de vaccination», a déclaré le Dr Scott Gottlieb, qui siège au conseil d’administration de Pfizer. CNBC mardi.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie. Illumina. Il est également coprésident de Norwegian Cruise Line Holdings‘ et Royal Caribbean« Healthy Sail Panel » de « Healthy Sail Panel ».