Les hauts responsables américains et chinois du commerce se rencontrent pour discuter des problèmes commerciaux

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, s’est entretenue jeudi avec son homologue chinois Wang Wentao à Washington DC pour discuter des « préoccupations » concernant le commerce bilatéral.

Marquant le premier échange au niveau du cabinet entre les deux pays depuis des mois, les États-Unis ont parlé des entreprises américaines opérant en Chine.

Selon une lecture par le département du Commerce« Les deux hommes ont eu des discussions franches et de fond sur des questions liées aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, y compris l’environnement général dans les deux pays pour le commerce et l’investissement et les domaines de coopération potentielle. »

Raimondo a également « fait part de ses inquiétudes concernant la récente vague de RPC [People’s Republic of China] mesures prises contre les entreprises américaines opérant en RPC », a-t-il déclaré.

L’échange bilatéral entre Raimondo et Wang intervient alors que les observateurs du marché surveillent de près si les États-Unis limiteront les investissements américains en Chine, alors que les relations entre les plus grandes économies du monde se détériorent.