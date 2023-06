Les hauts responsables américains et chinois de la défense se disputent l’influence en Asie-Pacifique

SINGAPOUR (AP) – Alors que les États-Unis et la Chine rivalisent pour établir de nouveaux partenariats et étendre leur influence auprès des pays d’Asie-Pacifique, les hauts responsables de la défense des deux pays se préparent à tenter de gagner le soutien ce week-end de leurs homologues régionaux, diplomates et dirigeants à un forum sur la sécurité à Singapour.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, dont le pays est un fidèle allié américain dans le Pacifique, doit prononcer le discours d’ouverture vendredi soir pour ouvrir le dialogue à l’hôtel Shangri-La hébergé par le groupe de réflexion de l’Institut international d’études stratégiques.

Albanese, dont le pays a provoqué la colère de Pékin avec son accord avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, connu sous le nom d’AUKUS, pour obtenir des sous-marins à propulsion nucléaire pour faire face à la menace croissante perçue de la Chine, a déclaré qu’il se concentrerait sur l’approfondissement de l’engagement de l’Australie, ainsi que sur « des opportunités partagées ». et défis » dans la région.

« Nous voulons une région stable, pacifique, résiliente et prospère », a-t-il déclaré lors de l’annonce de son discours.

Le dialogue de cette année s’inscrit dans un large éventail de questions, notamment la guerre en Ukraine et ses implications régionales, notamment le soutien de la Chine à la Russie, le conflit en cours au Myanmar et les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis et ses alliés au sujet de la revendication de Pékin sur l’autonomie. -l’île gouvernante de Taïwan.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ouvrira la journée samedi avec un discours sur le « leadership américain dans l’Indo-Pacifique », selon le Pentagone, tandis que le nouveau ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, ouvrira la journée dimanche avec un discours sur la situation de son pays. nouvelles initiatives de sécurité.

Austin a commencé son voyage dans la région au Japon, dont le Premier ministre, Fumio Kishida, a été l’un des dirigeants les plus virulents d’Asie contre l’invasion russe de l’Ukraine.

Kishida a augmenté les dépenses de défense du Japon et a averti les autres lors du forum de Shangri-La l’année dernière que « l’Ukraine d’aujourd’hui pourrait être l’Asie de l’Est demain ».

La Chine a refusé de critiquer l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a accusé les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué Moscou. Lors d’un voyage en avril à Moscou, Li s’est engagé à étendre la coopération militaire, les liens militaro-techniques et le commerce des armes avec la Russie.

« Nous allons certainement les amener à un nouveau niveau », avait-il déclaré à l’époque.

En marge de la conférence de Singapour, Austin prévoit de rencontrer « des dirigeants clés pour faire progresser les partenariats de défense américains dans la région à l’appui de notre vision commune d’un Indo-Pacifique libre et ouvert ancré dans la centralité de l’ASEAN », a déclaré le ministère de la Défense. faisant référence à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Après la conférence, Austin se rend à New Delhi pour rencontrer son homologue indien pour des entretiens sur des questions telles que l’élargissement de la « coopération opérationnelle entre les militaires américains et indiens ».

Comme les États-Unis, nombre de ses alliés se concentrent davantage sur l’Indo-Pacifique, et la conférence réunit de nombreux autres hauts responsables, notamment des ministres de la Défense de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Suède, du Canada, des Pays-Bas, du Japon, de Corée du Sud et d’Australie. et la Nouvelle-Zélande. Le ministre ukrainien de la Défense devrait également être présent.

Austin a demandé à Li de le rencontrer à Singapour, mais la Chine a refusé la demande, l’attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré aux journalistes à Washington.

« Le département croit fermement en l’importance de maintenir des lignes de communication militaires ouvertes entre Washington et Pékin pour garantir que la concurrence ne dégénère pas en conflit », a-t-il déclaré.

Li, un général qui a été nommé ministre de la Défense en mars, fait l’objet de sanctions américaines qui font partie d’un vaste ensemble de mesures contre la Russie – mais antérieures à son invasion de l’Ukraine – qui ont été imposées en 2018 en raison de l’implication de Li dans l’achat par la Chine d’avions de combat et missiles anti-aériens de Moscou.

Les sanctions, qui empêchent largement Li de faire des affaires aux États-Unis, ne l’empêchent pas de tenir des pourparlers officiels, a déclaré Ryder.

Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tan Kefei, a déclaré que l’offre d’Austin de pourparlers à Singapour avait été rejetée parce que les États-Unis « ne tiennent pas compte des préoccupations de la Chine et créent des obstacles artificiels ».

« La partie américaine devrait prendre des mesures pratiques pour faire preuve de sincérité et corriger les erreurs, afin de créer les conditions nécessaires et une atmosphère propice à la communication et aux échanges entre les deux parties », a-t-il déclaré, sans mentionner directement les sanctions ou d’autres problèmes.

Même avant la nomination de Li, plusieurs demandes de pourparlers du département de la Défense impliquant des dirigeants clés ont été rejetées, avec plus d’une douzaine de demandes restées sans réponse ou refusées depuis 2021, selon un haut responsable américain de la défense qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour fournir des informations sur des discussions privées. .

Jeudi au Japon, Austin a souligné la nécessité de communications régulières et de canaux ouverts, notant un incident récent au cours duquel un avion de chasse chinois a volé de manière agressive près d’un avion de reconnaissance américain au-dessus de la mer de Chine méridionale.

« Je crains à un moment donné d’avoir un incident qui pourrait très, très rapidement devenir incontrôlable », a déclaré Austin. « Je serais ravi de toute opportunité de m’engager avec le leadership. »

Malgré le refus de Li de l’invitation, la Chine pourrait ne pas vouloir être considérée comme la partie non communicative aux yeux de la région, de sorte que des pourparlers bilatéraux pourraient encore avoir lieu au cours du week-end, a déclaré Euan Graham, chercheur principal pour l’Indo-Pacifique. Défense et Stratégie avec IISS.

« Je n’exclurais pas encore une réunion américano-chinoise », a-t-il déclaré.

L’écrivain Associated Press Lolita C. Baldor à Washington, DC, a contribué à cette histoire.

David Rising, l’Associated Press