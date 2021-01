Neymar n’a fait que la une des journaux depuis son arrivée au PSG en 2017, mais le club est clair qu’il veut qu’il reste beaucoup plus longtemps. Mehdi Taamallah / NurPhoto via Getty Images

Neymar est un centurion du Paris Saint-Germain. Il lui a fallu plus de temps qu’il n’aurait dû pour arriver à 100 matchs pour le club, mais maintenant que le Brésilien est là. Après avoir battu Montpellier 4-0 vendredi soir – marquant le deuxième but crucial pour mettre le jeu hors de doute – c’est le bon moment pour jeter un regard sur son siècle, les hauts, les bas, les problèmes et les solutions.

Tout d’abord: atteindre 100 matchs toutes compétitions confondues pour un seul club est assez courant, mais marquer 81 buts et ajouter 46 passes décisives au cours de ces 100 premiers matchs est beaucoup plus rare. Les chiffres de Neymar sont franchement hors de ce monde. Quand on considère qu’il est un meneur de jeu, loin d’un attaquant classique comme Zlatan Ibrahimovic ou Carlos Bianchi – les deux seuls joueurs de l’histoire du PSG avec un meilleur ratio buts par match à 0,86 et 0,88, respectivement, par rapport à la marque de 0,81 de Neymar – – c’est encore plus impressionnant.

Neymar a également diffusé ses contributions pour dissiper toute idée d’être un intimidateur pour une superpuissance de sa ligue. Il a marqué 51 fois en 60 matchs de Ligue 1, 21 en 25 matchs en Ligue des champions et neuf en 15 en coupes nationales. Le type de buts qu’il a marqué a également été très différent: coups francs et pénalités, efforts individuels après le slalom traversant une défense remplie, finitions à une touche comme contre Montpellier, pied droit, pied gauche, efforts à longue portée, mais surtout à l’intérieur. la boîte. Les en-têtes ne sont pas son truc à seulement 5 pieds 9 pouces, mais tout le reste est dans son casier.

De plus, l’impact de Neymar sur le PSG depuis son départ de Barcelone à l’été 2017 a été exceptionnel. Son taux de victoire est de 79% et il n’a perdu que 13 matchs auxquels il a joué (avec 8 nuls). Encore une fois, il s’agit d’un chiffre phénoménal et avant que les critiques ne déferlent sur le niveau d’opposition auquel il fait face en Ligue 1, son bilan en Ligue des champions pour Paris est également très spécial (seulement cinq défaites).

Sur ses 100 matches, il y a bien sûr une finale de Ligue des champions, en août dernier, que le PSG a perdu 1-0 face au Bayern Munich. Le Brésilien a presque emmené le club à ce trophée européen insaisissable, qui était la principale raison pour laquelle le club le courtisait. Il a échoué au dernier obstacle, mais a indéniablement porté son équipe au précipice. De ses trois saisons à Paris, la seule fois où il était en pleine forme au moment où les huitièmes de finale se déroulaient, il a permis au PSG de se qualifier pour une finale de la Ligue des champions. Avant cela, ses blessures l’emportaient sur les campagnes continentales des Parisiens et ils ne pouvaient pas gagner sans lui.

jouer 0:31 Dans une exclusivité ESPN FC, Kevin Trapp évoque brièvement son temps à jouer avec Neymar au Paris Saint-Germain.

C’est là sans doute le plus gros creux de son siècle: tous les jeux que Neymar a manqués. Alors qu’il atteint 100 matchs, il y a 87 matchs auxquels il n’a pas joué depuis qu’il a rejoint le club. Que ce soit en raison de blessures, de suspensions, de dispenses spéciales, d’un test COVID-19 positif ou de repos: il y a de nombreuses raisons à cela, mais au final c’est trop. À titre de comparaison, Kylian Mbappe, qui a rejoint le PSG au même moment, a atteint son cap de 100 matchs en novembre 2019. Cette saison, par exemple, Neymar a joué 15 fois sur 28 rencontres d’équipe.

Il y a également eu des controverses en cours de route au cours de ses trois ans et demi à Paris. Sa propre attitude vis-à-vis de la Ligue 1, la manière dont il gère être ciblé par des adversaires Le Classique affrontements contre Marseille – sa tendance au showboat dans les jeux et son style explosif ont tous causé des problèmes. Il y a eu de la négativité autour de lui depuis le premier jour à Paris, bien que le bruit soit beaucoup plus calme en 2021, car l’humeur et l’état d’esprit de la star brésilienne ont changé.

Entre le premier jeu de son siècle et son 100e, la perception de lui est différente. Il est différent aussi. À son arrivée à Paris, il a eu du mal à s’adapter. Il avait également du mal à oublier ce qu’il avait laissé derrière lui à Barcelone, apparemment incapable d’accepter pleinement d’être à Paris et au PSG, tout en s’adaptant et en comprenant le football français. Cent matchs plus tard, Neymar joue sans doute le meilleur football de sa vie. Il est plus âgé (il aura 29 ans en février), plus mature et plus professionnel. Des sources disent à ESPN qu’il emploie désormais un chef à la maison, préparant les bons aliments pour lui. Son style de vie est meilleur, sa concentration est meilleure. Il est enfin heureux à Paris en tant qu’homme et en tant que footballeur.

La direction positive du club a sans aucun doute aidé. Le nouveau manager Mauricio Pochettino, qui a pris le poste le 2 janvier, entretient déjà une relation solide avec lui. Ils parlent beaucoup et la source dit que le couple se comprend. Poch veut que Neymar soit plus en forme et plus disponible, et ils travaillent déjà sur un plan pour le garder sans blessure pendant de plus longues périodes.

À la suite de la grande victoire de vendredi et de son jalon personnel, le PSG a offert à Neymar un maillot spécial avec le n ° 100 et son nom au dos, et une médaille avec 100 gravés dessus pour marquer l’occasion. Et alors que les négociations se poursuivent pour qu’il prolonge son contrat au Parc des Princes au-delà de juin 2022, le message du club en privé était très clair: voici les 100 prochains et bien d’autres.