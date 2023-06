Les hauts gradés de l’armée australienne iront-ils à La Haye pour crimes de guerre en Afghanistan ?

Un ancien sénateur militaire a demandé une enquête de la Cour pénale internationale sur la responsabilité d’officiers de haut rang dans des atrocités

L’examen en cours de la conduite du personnel des Forces de défense australiennes (ADF) pendant la guerre en Afghanistan – y compris les crimes de guerre et qui en portait la responsabilité ultime – a été considérablement élevé sur la scène mondiale cette semaine.

Au parlement fédéral, la sénatrice indépendante Jacqui Lambie, un ancien soldat qui a servi pendant 11 ans dans l’ADF, a annoncé qu’elle avait demandé à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye d’ouvrir une enquête sur la responsabilité des hauts gradés militaires australiens pour la guerre crimes commis en Afghanistan.

La CPI a été créée en 1998 pour enquêter sur les violations graves du droit international – et son mandat comprend des enquêtes sur les crimes de guerre.

Le scandale en cours entourant les crimes de guerre présumés commis par des soldats australiens en Afghanistan a tourmenté l’armée et la politique australiennes au cours des dernières années – sans qu’aucune résolution appropriée et juste n’ait été trouvée.

En savoir plus Un juge déclare que le héros de guerre australien est un criminel de guerre

Cette question embarrassante a de nouveau surgi récemment, lorsque le jugement a été rendu dans l’affaire en diffamation intentée par Ben Roberts-Smith, le héros de guerre vivant le plus décoré d’Australie, contre trois journaux dont les articles alléguaient qu’il était impliqué dans le meurtre de civils afghans. Le juge dans cette affaire civile a statué que les reportages des médias étaient « substantiellement vrai » nommant effectivement Roberts-Smith un criminel de guerre et un menteur.

Fin 2020, l’enquête Brereton – établie par l’ancien gouvernement libéral de Morrison – a conclu qu’il y avait suffisamment de preuves pour conclure que les troupes de l’ADF pourraient avoir commis des crimes de guerre pendant la guerre d’Afghanistan. Brereton a recommandé que de nouvelles enquêtes soient menées, en vue d’engager des poursuites pénales devant les tribunaux. Ce processus apparemment sans fin se poursuit, bien qu’à un rythme glacial. Un seul militaire de rang inférieur a été poursuivi à ce jour.

Brereton, cependant, a entièrement disculpé les hauts commandants militaires australiens en Afghanistan – y compris l’actuel chef de l’ADF, le général Angus Campbell, qui a commandé les troupes australiennes en Afghanistan entre 2011 et 2012.

C’est le mécontentement profond et parfaitement compréhensible de la sénatrice Lambie vis-à-vis de cet état de fait qui l’a incitée à faire son renvoi sensationnel à la CPI cette semaine. Dans son discours au Sénat, Lambie a carrément visé les hauts gradés de l’ADF, et elle n’était pas d’humeur à faire des prisonniers.

« Il y a une culture de la dissimulation au plus haut niveau de l’ADF » a déclaré la sénatrice, accusant les hauts gradés (qu’elle a décrits comme « le club de garçons ultime ») de « pendre les officiers subalternes pour qu’ils sèchent. » Lambie a affirmé que « Les dirigeants savaient que cela allait au-delà des patrouilles. Il a remonté la chaîne. Tout le monde savait. Et toujours notre gouvernement est silencieux.

Le sénateur Lambie a accusé Brereton d’avoir donné une « Exemption générale » aux commandants supérieurs des ADF, et a allégué qu’un « une enquête appropriée sur les commandants supérieurs a été activement et systématiquement évitée par les autorités militaires et civiles australiennes. »

Lambie ciblait spécifiquement le malheureux général Campbell, affirmant que son implication dans le processus d’enquête en cours avait créé un « conflit d’intérêt » et s’élevait à « corriger ses propres devoirs. »

« Nos commandants supérieurs ont obtenu un laissez-passer pendant que nos creuseurs ont été jetés sous le bus… Je dis que ça suffit » a-t-elle déclaré dans son discours émouvant au Sénat.

Lambie a annoncé qu’elle avait soumis un mémoire juridique de 28 pages, préparé par un avocat militaire, à la CPI, demandant officiellement à l’organisation d’ouvrir une enquête sur la responsabilité des hauts gradés de l’ADF pour les crimes de guerre commis par les troupes australiennes en Afghanistan.

Il ne fait aucun doute que les critiques énergiques du sénateur Lambie à l’égard des hauts gradés militaires australiens sont valables. Dans The Australian cette semaine, l’expert en défense Greg Sheridan, pas fan de Lambie, a reconnu que son discours « a exprimé une vérité émotionnelle profonde qui a une grande résonance dans le public australien. »

Même ainsi, étant donné que la protection des hauts gradés de l’ADF est un objectif bipartisan des deux principaux partis politiques au parlement fédéral, il reste douteux que la position courageuse du sénateur Lambie aboutisse à quelque chose en termes pratiques.

La réponse du ministre travailliste de la Défense Richard Marles au sénateur Lambie était parfaitement prévisible – étant donné que le gouvernement travailliste actuel est tout aussi farouchement déterminé à protéger les hauts gradés militaires des critiques que l’était l’ancien gouvernement conservateur de Morrison.

Marles, un habile praticien du double langage, a répondu aux critiques de Lambie en disant : « Notre gouvernement veillera à ce que nous corrigions cela », et réitérant qu’il mettrait en œuvre les recommandations du rapport Brereton « dans toute la mesure du possible ».

«Ce processus… a conduit à un certain nombre de recommandations qui reposent maintenant sur mon bureau… et je cherche maintenant les conseils appropriés concernant ces recommandations et j’y donnerai suite en temps voulu», a déclaré le ministre de la Défense.

En savoir plus La date du procès d’un lanceur d’alerte pour crimes de guerre est fixée

La réponse de Marles évite complètement de traiter des critiques sérieuses faites par le sénateur Lambie à l’égard des hauts gradés militaires, du rapport Brereton et des gouvernements Morrison et Albanese.

Mais si ces critiques sont correctes – et elles semblent absolument convaincantes – comment quiconque peut-il avoir la moindre foi dans le processus recommandé par Brereton, établi par Morrison, perpétué par Marles et présidé par le général Campbell clairement compromis ?

L’opposition du parti libéral, bien sûr, n’a rien à dire sur la question – parce qu’elle a créé toute la débâcle des crimes de guerre en Afghanistan et, après tout, Marles met fidèlement en œuvre la « non-solution » des libéraux qui a été conçue pour disculper complètement l’armée. dessus en laiton.

Et il est loin d’être certain que la CPI acceptera de mener une enquête. Il peut tout simplement refuser la demande du sénateur Lambie, s’il le souhaite. La CPI ne mène pas non plus habituellement d’enquêtes sur des affaires qui font l’objet d’enquêtes nationales en cours – même si ce processus peut être fondamentalement défectueux, comme c’est le cas ici.

Plus important encore, ces dernières années, la CPI a montré une nette préférence pour enquêter sur les crimes de guerre prétendument commis par les talibans et les extrémistes islamiques – plutôt que sur ceux commis par les forces armées des démocraties libérales occidentales.

Néanmoins – quel que soit le résultat – l’iconoclaste et courageux sénateur Lambie a rendu un service public vital en soulignant, une fois de plus, l’échec honteux et abject des gouvernements australiens successifs à punir les officiers militaires de haut rang qui portent sans aucun doute la responsabilité ultime des crimes de guerre. commis par les troupes australiennes en Afghanistan.