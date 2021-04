Les fonctionnaires TOP n’ont que 48 heures pour admettre s’ils sont en pleine lune dans les emplois du secteur privé.

Les chefs de Whitehall font face à une répression au milieu des retombées du lobbying de David Cameron.

Les hauts fonctionnaires n’ont que 48 heures pour admettre s’ils sont au chômage dans les emplois du secteur privé à la suite de la dispute de lobbying de David Cameron Crédit: AFP

Boris Johnson a été accusé d’avoir présidé le retour du sleaze conservateur au PMQ Crédit: Universal News & Sport

Le haut fonctionnaire du Premier ministre a écrit aux chefs de département de la fonction publique pour leur ordonner de retirer ces pantalons de leur deuxième emploi d’ici vendredi soir.

Après une réunion «éprouvante», Simon Case a écrit: «De graves problèmes sont apparus qui nous préoccupent vivement en tant qu’équipe de direction de la fonction publique.

«Si vous rencontrez des cas de hauts fonctionnaires occupant des postes rémunérés ou d’autres intérêts extérieurs au gouvernement qui pourraient entrer en conflit avec leurs obligations en vertu du code, veuillez les porter immédiatement à mon attention.»

L’ancien Premier ministre, M. Cameron, a bombardé le chancelier Rishi Sunak, les ministres et les assistants de messages demandant des millions en espèces de sauvetage de Covid pour son employeur Greensill Capital, qui n’a rien reçu et s’est effondré en mars.

Il est également apparu que le Cabinet Office a autorisé l’ancien mandarin Bill Crothers à assumer un rôle de conseiller dans la société de capital financier en septembre 2015, alors que M. Cameron était au 10e rang.

Et The Sun a appris que l’ancien bigwige de Whitehall qui aurait signé le déménagement avait lui-même été critiqué pour avoir tenté de conserver un poste de conseil d’administration de 100000 £ par an en tant que directeur général de la fonction publique.

John Manzoni a été nommé à ce poste puissant en octobre 2014.

Il a passé des semaines à rejeter les plaintes de conflit d’intérêts concernant son salaire de la part du brasseur SABMiller.

Il a finalement renoncé à l’argent

Simon Case, le plus haut fonctionnaire du Premier ministre, a écrit aux chefs de la fonction publique pour leur ordonner de retirer l’argent qui empochait de leurs seconds emplois Crédits: Getty

Lors des questions du Premier ministre hier, Boris Johnson a été accusé d’avoir présidé le retour de la répression des conservateurs.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer, faisant une blague sur le succès télévisé Line of Duty, a déclaré: «Des contrats douteux, un accès privilégié, des emplois pour leurs camarades, c’est le retour des Tory sleaze.

«Plus j’écoute le premier ministre, plus je pense que Ted Hastings et AC-12 sont nécessaires pour aller au fond de celui-ci.

Le Comité spécial du Trésor a ouvert une enquête indépendante après que M. Johnson a admis «qu’il n’est pas clair que ces frontières» entre la fonction publique et les entreprises «ont été bien comprises».

Sir Keir Starmer a déclaré: « Des contrats douteux, un accès privilégié, des emplois pour leurs compagnons, c’est le retour des tory sleaze » Crédit: Universal News & Sport

L’ancien Premier ministre, M. Cameron, a bombardé le chancelier Rishi Sunak de messages demandant des millions en espèces pour le sauvetage de Covid pour son employeur Greensill Capital Crédit: Reuters

Mais une motion travailliste pour une enquête parlementaire a été rejetée.

Le député conservateur William Wragg a déclaré que la saga était «sans aucun doute un épisode insipide, bâclé et inconvenant».

Une autre, Jackie Doyle-Price, a déclaré que les dommages causés à la réputation de M. Cameron « resteront avec lui très longtemps ».